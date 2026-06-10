VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 01 juin au 05 juin 2026

Nanterre, le 10 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 01 juin au 05 juin 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 01 juin au 05 juin 2026 :

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 01/06/2026 FR0000125486 8 543 122,8079 AQEU VINCI 01/06/2026 FR0000125486 35 705 122,9745 CEUX VINCI 01/06/2026 FR0000125486 11 527 122,7652 TQEX VINCI 01/06/2026 FR0000125486 54 516 124,2063 XPAR VINCI 02/06/2026 FR0000125486 4 350 123,3943 AQEU VINCI 02/06/2026 FR0000125486 43 750 123,2184 CEUX VINCI 02/06/2026 FR0000125486 3 400 123,0912 TQEX VINCI 02/06/2026 FR0000125486 42 500 123,3696 XPAR VINCI 03/06/2026 FR0000125486 1 050 122,4952 AQEU VINCI 03/06/2026 FR0000125486 9 824 122,4442 CEUX VINCI 03/06/2026 FR0000125486 700 122,5214 TQEX VINCI 03/06/2026 FR0000125486 83 136 122,8246 XPAR VINCI 04/06/2026 FR0000125486 8 696 123,5257 AQEU VINCI 04/06/2026 FR0000125486 19 651 123,6713 CEUX VINCI 04/06/2026 FR0000125486 2 028 123,2784 TQEX VINCI 04/06/2026 FR0000125486 69 599 124,2047 XPAR VINCI 05/06/2026 FR0000125486 2 150 124,4651 AQEU VINCI 05/06/2026 FR0000125486 32 250 124,4461 CEUX VINCI 05/06/2026 FR0000125486 1 950 124,4192 TQEX VINCI 05/06/2026 FR0000125486 53 650 124,6110 XPAR TOTAL 488 975 123,6300

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe