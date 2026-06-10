VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 01 juin au 05 juin 2026

 | Source: VINCI VINCI

  

Nanterre, le 10 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 01 juin au 05 juin 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 01 juin au 05 juin 2026 :

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI01/06/2026FR00001254868 543122,8079AQEU
VINCI01/06/2026FR000012548635 705122,9745CEUX
VINCI01/06/2026FR000012548611 527122,7652TQEX
VINCI01/06/2026FR000012548654 516124,2063XPAR
VINCI02/06/2026FR00001254864 350123,3943AQEU
VINCI02/06/2026FR000012548643 750123,2184CEUX
VINCI02/06/2026FR00001254863 400123,0912TQEX
VINCI02/06/2026FR000012548642 500123,3696XPAR
VINCI03/06/2026FR00001254861 050122,4952AQEU
VINCI03/06/2026FR00001254869 824122,4442CEUX
VINCI03/06/2026FR0000125486700122,5214TQEX
VINCI03/06/2026FR000012548683 136122,8246XPAR
VINCI04/06/2026FR00001254868 696123,5257AQEU
VINCI04/06/2026FR000012548619 651123,6713CEUX
VINCI04/06/2026FR00001254862 028123,2784TQEX
VINCI04/06/2026FR000012548669 599124,2047XPAR
VINCI05/06/2026FR00001254862 150124,4651AQEU
VINCI05/06/2026FR000012548632 250124,4461CEUX
VINCI05/06/2026FR00001254861 950124,4192TQEX
VINCI05/06/2026FR000012548653 650124,6110XPAR
      
  TOTAL488 975123,6300 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

declaration hebdo- rachat d'actions du 01-06-26 au 05-06-26
GlobeNewswire

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