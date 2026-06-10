SOITEC - MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025-2026

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025-2026

Bernin (Grenoble), France, le 10 juin, 2026 – Soitec (Euronext Paris) annonce le dépôt, ce jour, de son Document d’Enregistrement Universel 2025-2026 en format ESEF (European Single Electronic Format) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le Document d’Enregistrement Universel 2025-2026 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans sa version française et anglaise sur le site Internet de la Société (www.soitec.com) à la rubrique Investisseurs – Information Réglementée – Rapports et résultats financiers et autres communiqués réglementés. Il est également disponible en version française sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

Le Document d’Enregistrement Universel 2025-2026, intégrant le Rapport Financier Annuel, contient notamment :

Le rapport de gestion, les comptes consolidés, les comptes sociaux, les rapports des Commissaires aux comptes y afférents, les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes et l’attestation du responsable du Document d’Enregistrement Universel ;

Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

Le descriptif du programme de rachat d’actions ;

Le rapport de durabilité et le rapport des Commissaires aux comptes y afférent ;

L’exposé des motifs et le texte des résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale du 29 juillet 2026.





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Agenda

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026-2027 sera publié le 28 juillet 2026, après clôture de bourse.





L’Assemblée Générale de Soitec se tiendra le 29 juillet 2026.





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À propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders - SBF 120), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros au cours de son exercice 2025-2026. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de près de 2 000 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 800 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations, consultez notre site web et suivez-nous sur LinkedIn et X : @Soitec_Official

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