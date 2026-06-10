Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 2026 d'IBA et Résultats des Votes

Information réglementée



Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2026



Belgique, le 10 juin 2026 (18h) – Ion Beam Applications SA (« IBA ») annonce que l’ensemble des résolutions proposées à ses actionnaires lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue ce 10 juin ont été adoptées à l’unanimité.



Parmi celles-ci figurent notamment :

L’approbation des comptes annuels pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2025 ;

L’approbation de la proposition de dividende de 0,25 EUR par action.

Calendrier relatif à la distribution du dividende :

Date ex-dividende (ex-dividend date) : 15 juin 2026

Date d’enregistrement (record date) : 16 juin 2026

Date de paiement (payment date) : 1er juillet 2026

Veuillez trouver ci-joint le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2026.

Pièces jointes