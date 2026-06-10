COMMUNIQUE DE PRESSE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

AVIS DE CONVOCATION

MISE EN LIGNE DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

RETRANSMISSION EN DIRECT

Villers-lès-Nancy, 10 juin 2026, 18h00 CEST – EQUASENS (isin : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, invite ses actionnaires à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se réunira le jeudi 25 juin 2026, à 9 heures 30, au Siège Social à Villers-lès-Nancy (Technopôle de Nancy-Brabois - 5 Allée de Saint Cloud).

L'avis de réunion préalable, comprenant notamment l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'Administration, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°59 du 18 mai 2026.

L’avis de convocation, comprenant notamment la description des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°67 du 5 juin 2026 ainsi que dans le journal d'annonces légales La Gazette France du 8 juin 2026.

Conformément à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, les documents ou informations relatifs à l'Assemblée Générale ainsi que le formulaire de vote sont également mis en ligne sur le site internet de la Société : www.equasens.com, Rubrique Investisseurs - Onglet Assemblée Générale, depuis le 4 juin 2026.

Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : actionnaires@equasens.com.

Conformément à l’article R. 22-10-29-1 du Code de commerce, l’Assemblée Générale sera diffusée en direct, en ligne et dans son intégralité. Les modalités de connexion à cette retransmission en direct seront disponibles au plus tard 48 heures avant l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société (www.equasens.com, Rubrique Investisseurs - Onglet Assemblée Générale). Le replay de l’Assemblée Générale sera consultable sur ce même site dans les conditions prévues par la réglementation.

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.500 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leurs métiers.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soins plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur LinkedIn

Contacts Communication financière

Groupe Equasens

Relations Investisseurs

Directeur Administratif et Financier Frédérique Schmidt

Tél. : 03 83 15 90 67

frederique.schmidt@equasens.com NewCap

Relations Investisseurs

Thomas Grojean

Louis-Victor Delouvrier

Tél : 01 44 71 94 94

equasens@newcap.eu NewCap

Relations Médias financiers

Nicolas Mérigeau

Tél : 01 44 71 94 94

equasens@newcap.eu

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, ne constituant pas des garanties de performances futures et sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Equasens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Equasens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer de ceux décrits ou projetés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document Universel d’Enregistrement déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2026 sous le numéro n° D.26-0320. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.

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