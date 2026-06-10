VICTORIA, Seychelles, 10 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, annonce le lancement de « Score Your 40% ». Cette nouvelle campagne d’affiliation internationale, dotée d’une cagnotte d’un million de dollars en USDT, vise à accélérer la croissance de ses affiliés et à récompenser les gestionnaires de communautés avant les grands rendez-vous sportifs de l’été.

Cette campagne s’inscrit dans le sillage des précédentes initiatives d’affiliation de Bitget, notamment « The Missing 40% », qui a généré une hausse significative de l’engagement communautaire. Pour le seul mois de mars, Bitget a enregistré plus de 2 000 nouvelles inscriptions à son programme d’affiliation et validé plus de 1 500 profils en l’espace de deux semaines, illustrant l’intérêt croissant pour les modèles de parrainage et de croissance communautaires dans le secteur de la cryptomonnaie.

Tout au long du mois de juin, cette campagne propose une variété de récompenses, bonus d’activation et primes par paliers, aux nouveaux affiliés comme aux affiliés existants. Les participants éligibles peuvent gagner jusqu’à 600 USDT de récompenses dans le cadre de leur inscription, de leur vérification et de leur participation à la campagne, tout en concourant pour une part de la cagnotte d’un million de dollars USDT.

S’inspirant de l’esprit de compétition qui anime la saison de football mondiale de cet été, la campagne prend la forme d’un tournoi axé sur l’affiliation afin de récompenser les performances, le développement de la communauté et l’engagement. Avec « Score Your 40% », Bitget entend développer son écosystème d’affiliation tout en aidant les créateurs, les traders, les formateurs et les leaders communautaires à monétiser plus efficacement leur audience.

« En seulement deux ans, Bitget est passé d’environ 25 millions d’utilisateurs à plus de 125 millions. Une telle croissance ne s’obtient pas uniquement par la publicité », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « L’écosystème d’affiliation a toujours été l’un des moteurs de croissance les plus puissants du secteur des cryptomonnaies, car il repose sur la confiance. Cette campagne vise à donner à davantage de personnes l’opportunité de transformer cette influence en quelque chose de concret. »

Depuis novembre 2025, Bitget continue de développer ses avantages et son soutien aux affiliés grâce à des initiatives telles que Boost Month et The Missing 40%. Cette dernière campagne s’appuie sur ces fondements et propose ce que la société décrit comme l’un de ses programmes de récompenses dédiés à l’affiliation les plus importants à ce jour.

Le programme d’affiliation de Bitget est pensé pour faciliter l’accès à la participation : il suffit de 100 abonnés sur les réseaux sociaux ou de 500 membres de la communauté pour candidater. Les affiliés approuvés bénéficient d’une remise permanente de 40 % dès le premier jour, ainsi que d’une procédure simplifiée : les demandes sont généralement examinées en 24 heures.

Cette campagne s’inscrit dans la stratégie globale de Bitget visant à renforcer son réseau d’affiliés à l’échelle mondiale et à étendre la participation à son écosystème de bourse universelle en pleine expansion, qui couvre les cryptomonnaies, les actifs tokenisés, les actions, les matières premières et les outils de trading basés sur l’IA.

Pour en savoir plus ou pour candidater, rendez-vous sur la page du programme d’affiliation de Bitget.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader de manière plus avisée grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Dans le cadre de sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associé à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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