NOTICE TO DISREGARD -- Bera hf.

We are advised by Bera hf. that journalists and other readers should disregard the news release, "Bera hf.: Framboð til stjórnar" issued June 10, 2026, over GlobeNewswire.
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Bera hf. efnir til útboðs á skuldabréfum mánudaginn 15. júní 2026. Boðinn verður til sölu nýr skuldabréfaflokkur með auðkennið BERA 28 1. BERA 28 1 er nýr almennur (e. senior) skuldabréfaflokkur sem...Read More
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May 29, 2026 04:53 ET | Source: Bera hf.
Bera hf. mun halda kynningarfund fyrir skuldabréfa- og víxlafjárfesta í höfuðstöðvum sínum að Grjóthálsi 7-11, 110 Reykjavík, 2. júní 2026 kl. 16:30. Félagið hefur verið virkur útgefandi skráðra...Read More