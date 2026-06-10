Les Hôtels Baverez : Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2026 et Date de paiement du dividende

LES HOTELS BAVEREZ
Société Anonyme au Capital de € 10 127 050
Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS
RCS PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254
Mnémonique : ALLHB
EURONEXT Growth
Communiqué, Paris le 10 juin 2026
Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2026 et Date de paiement du dividende
Le Rapport annuel 2025, incluant notamment :
- la présentation des honoraires du commissaire aux comptes,
- ainsi que les votes des résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2026
est disponible sur le site internet de la société à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com – rubrique « Téléchargement 2026 ».
L’Assemblée Générale du 10 juin 2026 a approuvé le versement du dividende de 0,30 euro par action à la date du 25 juin 2026 comme initialement proposé.
Pièces jointes
- Communique_du_10_06_2026-Rapport_annuel_2025_avec_Resolutions_votees_AGM_10_06_2026-div
- Communique_du_10_06_2026-Rapport_annuel_2025_avec_Resolutions_votees_AGM_10_06_2026-div