Les Hôtels Baverez : Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2026 et Date de paiement du dividende

LES HOTELS BAVEREZ

Société Anonyme au Capital de € 10 127 050

Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS

RCS PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254

Mnémonique : ALLHB

EURONEXT Growth

Communiqué, Paris le 10 juin 2026

Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2026 et Date de paiement du dividende

Le Rapport annuel 2025, incluant notamment :

la présentation des honoraires du commissaire aux comptes,

ainsi que les votes des résolutions de l’Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2026

est disponible sur le site internet de la société à l’adresse www.leshotelsbaverez-sa.com – rubrique « Téléchargement 2026 ».

L’Assemblée Générale du 10 juin 2026 a approuvé le versement du dividende de 0,30 euro par action à la date du 25 juin 2026 comme initialement proposé.

Pièces jointes