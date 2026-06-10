COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 10 juin 2026





RCI BANQUE : EMISSION DE 750 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS VERTES A TAUX FIXE D’ECHEANCE AOÛT 2031

RCI Banque, opérant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, annonce l’émission d’un emprunt obligataire vert de 750 millions d’Euro 5 ans et 2 mois (août 2031) portant un coupon de 4.00%.

Cette opération a attiré un livre d’ordre final de plus de 2,3Md€ en provenance d’environ 150 souscripteurs.

Le produit de cette obligation verte sera utilisé pour financer ou refinancer des véhicules électriques et des infrastructures de recharge.

Le succès de cette transaction démontre la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l’entreprise et sa contribution à faciliter la transition vers la mobilité électrique et la lutte contre le changement climatique.

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À propos de Mobilize Financial Services

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.

Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 1 270 556 dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) à fin 2025 et vendu 3,6 millions de services. A fin 2025, les actifs productifs moyens sont de 59,3 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 1 181 millions d’euros.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin 2025, le montant net des dépôts collectés représente 29,9 milliards d’euros soit 46,8% des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com/

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