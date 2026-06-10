110 Millions de Dollars de Financements Cumulés pour Accélérer le Lancement Commercial de Genio aux États-Unis

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 10 juin 2026, 22h30 CET / 16h30 ET – Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société »), société de technologie médicale dédiée au développement de solutions innovantes pour le traitement de l'Apnée Obstructive du Sommeil (AOS), a finalisé une augmentation de capital de 95 millions de dollars et anticipe la réception de la seconde tranche de 15 millions de dollars de son prêt auprès de la Banque Européenne d'Investissement, représentant un montant total de 110 millions de dollars de capitaux nouveaux. Cette étape constitue un tournant pour Nyxoah, alors que la Société aborde sa prochaine phase de croissance et de création de valeur à long terme portée par le marché américain.

Points Clés du Financement et de la Transition Managériale

110 millions de dollars de capitaux nouveaux 95 millions de dollars d'augmentation de capital avec une forte participation des actionnaires existants 15 millions de dollars attendus au titre de la seconde tranche de son prêt auprès de la Banque Européenne d'Investissement, d'ici fin juin 2026

Accélération planifiée de la commercialisation de Genio aux États-Unis ; adoption croissante de Genio aux États-Unis, où la Société dispose désormais de 40 commerciaux sous la direction d'une équipe commerciale expérimentée basée aux États-Unis

"Il s'agit d'un moment décisif pour Nyxoah", a déclaré Olivier Taelman, Chief Executive Officer. "Forts de la dynamique soutenue de nos deux premiers trimestres commerciaux aux États-Unis, ces capitaux permettront à Nyxoah d'accélérer la montée en puissance commerciale de Genio® aux États-Unis et de tenir sa mission envers les patients souffrant d'AOS."

Robert Taub, Président du Conseil d'Administration de Nyxoah, a ajouté : "La forte participation des investisseurs, nouveaux comme existants, constitue un soutien marqué à notre technologie Genio, à notre stratégie et à notre équipe. Ses fondations financières désormais sécurisées, Nyxoah est solidement positionnée pour créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires."

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. La vision de Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l'étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé avec succès deux IPO : l'une sur Euronext Bruxelles en septembre 2020 et l'autre sur le NASDAQ en juillet 2021. Grâce aux résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a reçu le marquage CE pour l'extension de ses indications thérapeutiques aux patients souffrant de collapsus concentrique complet (CCC), pour lesquels les thérapies concurrentes sont actuellement contre-indiquées. En outre, la Société a annoncé les résultats positifs de l'étude pivot DREAM IDE et l'obtention de l'autorisation de la FDA pour un sous-groupe de patients adultes atteints d'AOS modérée à sévère avec un IAH supérieur ou égal à 15 et inférieur ou égal à 65.

Pour plus d'informations, visitez http://www.nyxoah.com



Attention – Marquage CE depuis 2019. Approuvé par la FDA en août 2025 en tant que dispositif disponible uniquement sur prescription médicale.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et reflètent les attentes actuelles de la Société ou, le cas échéant, de ses administrateurs ou de sa direction concernant l'offre finalisée et l'utilisation prévue de son produit ; la position de trésorerie de la Société; le tirage au titre du prêt de la Banque Européenne d'Investissement ; la transition prévue de son Chief Executive Officer ; le système Genio ; les avantages potentiels du système Genio ; ainsi que la stratégie de commercialisation et la croissance de la Société sur le marché américain. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes, hypothèses et facteurs pourraient avoir un impact négatif sur l'issue et les conséquences financières des projets et événements décrits dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes exposés dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 26 mars 2026, ainsi que dans les rapports ultérieurs que la Société dépose auprès de la SEC. Une multitude de facteurs, y compris, sans s'y limiter, les changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent entraîner des événements, des performances ou des résultats réels sensiblement différents de toute évolution prévue. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse concernant des tendances ou des activités passées ne constituent pas des garanties de performances futures et ne doivent pas être interprétées comme une assurance que ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En outre, même si les résultats ou les développements réels correspondent aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ces résultats ou développements ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats ou développements à venir. Aucune déclaration ni garantie n'est faite quant à l'exactitude ou à l'équité de ces déclarations prospectives. En conséquence, la Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse à la suite d'un changement dans les attentes ou d'un changement dans les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige expressément. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni les dirigeants ou employés de ces entités ne garantissent que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives sont exemptes d'erreurs, et n'acceptent aucune responsabilité quant à l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou à la réalisation effective des développements prévus. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

Contacts :

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



Rémi Renard, Head of Investor Relations & Corporate Communication

IR@nyxoah.com



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