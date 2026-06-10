INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Informations sur le nombre total de droits de vote et d'actions

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 10 juin 2026, 23h00 CET / 17h00 ET – Conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publie les informations ci-dessous suite à l'émission de 55.232.558 nouvelles actions dans le cadre de son offre publique annoncée précédemment souscrite aux États-Unis, qui incluait des actions vendues dans le cadre d'une offre privée à certains investisseurs qualifiés ou institutionnels en dehors des États-Unis, y compris au sein de l'Union européenne.

Capital : 7.073.687,00 EUR

Nombre total de titres avec droits de vote : 99.926.284 (tous des actions ordinaires)

Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 99.926.284 (tous liés aux actions ordinaires)

Nombre de droits de souscrire à des titres avec droits de vote non encore émis (le 31 mai 2026) : 3.322.832 (tous des droits de souscription octroyés ; ce nombre exclut 462.677 droits de souscription émis mais pas encore octroyés)

Nombre total d’obligations convertibles : 225 obligations convertibles d’une valeur nominale de 83.000 EUR par obligation

Nombre total de droits de vote pouvant être obtenus en cas de conversion des 225 obligations convertibles au prix de conversion actuel (révisé) de 1,48 EUR par action : 12.618.243 (ce nombre ne tient pas compte de la conversion des intérêts)

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Contact:

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



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