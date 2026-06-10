INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Informations sur le nombre total de droits de vote et d'actions
Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 10 juin 2026, 23h00 CET / 17h00 ET – Conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publie les informations ci-dessous suite à l'émission de 55.232.558 nouvelles actions dans le cadre de son offre publique annoncée précédemment souscrite aux États-Unis, qui incluait des actions vendues dans le cadre d'une offre privée à certains investisseurs qualifiés ou institutionnels en dehors des États-Unis, y compris au sein de l'Union européenne.
- Capital : 7.073.687,00 EUR
- Nombre total de titres avec droits de vote : 99.926.284 (tous des actions ordinaires)
- Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 99.926.284 (tous liés aux actions ordinaires)
- Nombre de droits de souscrire à des titres avec droits de vote non encore émis (le 31 mai 2026) : 3.322.832 (tous des droits de souscription octroyés ; ce nombre exclut 462.677 droits de souscription émis mais pas encore octroyés)
- Nombre total d’obligations convertibles : 225 obligations convertibles d’une valeur nominale de 83.000 EUR par obligation
- Nombre total de droits de vote pouvant être obtenus en cas de conversion des 225 obligations convertibles au prix de conversion actuel (révisé) de 1,48 EUR par action : 12.618.243 (ce nombre ne tient pas compte de la conversion des intérêts)
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Contact:
Nyxoah
John Landry, CFO
IR@nyxoah.com
Pièce jointe