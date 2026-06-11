Tilray Medical Deutschland bringt ARX™ auf den Markt, eine neue Premium-Marke für medizinisches Cannabis aus deutschem Anbau

NEUMÜNSTER, Deutschland, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical Deutschland, ein Geschäftsbereich von Tilray Brands , Inc. (NASDAQ: TLRY; TSX: TLRY) und ein weltweit führender Anbieter von medizinischem Cannabis, gab heute die Markteinführung von ARX™ bekannt, seiner ersten in Deutschland entwickelten und angebauten Premium-Marke für medizinisches Cannabis. ARX wird auf der Mary Jane Berlin 2026 offiziell vorgestellt. Dort können Besucherinnen und Besucher den Stand von Tilray Medical in Halle 20, Stand B21 besuchen, um mehr zu erfahren.

Die Einführung von ARX stellt einen bedeutenden Fortschritt hinsichtlich der Qualität des in Deutschland erhältlichen medizinischen Cannabis dar und ist das Ergebnis einer mehr als zweijährigen Entwicklungsarbeit im Aphria RX-Werk in Neumünster. ARX basiert auf disziplinierten Anbaumethoden und fundiertem Fachwissen und ist von der Überzeugung getragen, dass Patienten und medizinisches Fachpersonal auf beständige, hochwertige Produkte angewiesen sind.

Auf dieser Grundlage vereint ARX genetisches Material aus der renommierten Genbank von Broken Coast mit dem Anbauknow-how, das in jahrelanger Premium-Cannabiszucht in Kanada entwickelt wurde, und setzt dies mit deutscher Präzision um. Die Marke wird im Aphria RX-Werk von Tilray Medical produziert und hergestellt und wird durch die etablierte deutsche Infrastruktur des Unternehmens unterstützt, einschließlich des landesweiten Vertriebs über CC Pharma und 14U Pharma.

Rajnish Ohri, Präsident des Bereichs International bei Tilray Brands, erklärte: „Die Einführung von ARX ist ein wichtiger Meilenstein für Tilray in Deutschland, da es sich um unsere erste Premium-Marke für medizinisches Cannabis handelt, die direkt vor Ort entwickelt und angebaut wird. Deutschland ist weiterhin führend bei der Entwicklung von medizinischem Cannabis in Europa, und wir sind bestrebt, dieses Wachstum mit lokal hergestellten, hochwertigen Produkten zu unterstützen, die den Bedürfnissen von Patienten und medizinischem Fachpersonal gerecht werden. Mit ARX stärken wir unsere Position in diesem wichtigen Markt und sorgen gleichzeitig für mehr Konsistenz, Versorgungssicherheit und einen langfristigen Zugang für Patienten.“

Höhere Standards für die Patientenversorgung in Deutschland

ARX startet auf einer soliden Grundlage. Alle Sorten stammen ausschließlich aus der Genbank von Broken Coast. Seit 2014 gilt Broken Coast als einer der ersten lizenzierten Produzenten von medizinischem Cannabis in Kanada und ist nach wie vor ein führender Hersteller von Premium-Cannabisprodukten mit umfassender Expertise in den Bereichen Sortenauswahl und Phänotypisierung.

ARX wird nach strengen EU-GMP-Standards im Aphria RX-Werk in Neumünster hergestellt. Aufgrund der Anbau-Expertise von Broken Coast ist der Produktionsprozess darauf ausgelegt, Konsistenz und Produktintegrität zu gewährleisten. In einzelnen, klimatisierten Anbauräumen kann jede Sorte unter maßgeschneiderten Bedingungen gezüchtet werden, während eine kontinuierliche Überwachung und Anpassungen in Echtzeit dazu beitragen, die Qualität während des gesamten Anbaus zu gewährleisten. Dieser Ansatz spiegelt eine Grundüberzeugung wider: Patienten verdienen beständige, qualitativ hochwertige Produkte. Ein vollständig integrierter, hauseigener Betrieb reduziert den Umschlag und Verzögerungen und trägt so zur gleichbleibenden Produktqualität bei, ohne dass eine Bestrahlung erforderlich ist.

Patienten und medizinisches Fachpersonal können sich auf der Mary Jane Berlin 2026 am Stand B21 in Halle 20 bei Tilray Medical informieren oder sich an teilnehmende Apotheken im ganzen Land wenden. Weitere Informationen zu ARX finden Sie unter arxcannabis.de

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten in Not zu verbessern und ihre Würde zu fördern, indem es ihnen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken bietet, darunter Tilray Medical, Good Supply, Redecan, ARX und Broken Coast. Tilray kann stetiges Wachstum verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe , Tilray Medical Canada und Tilray Medical Australia-New Zealand .

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. („Tilray“) (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“), für die die in diesen Abschnitten und anderen geltenden Gesetzen vorgesehene „Safe Harbor“-Regelung gelten soll. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „Prognose“, „Zukunft“, „sollte“, „könnte“, „ermöglichen“, „potenziell“, „erwägen“, „glauben“, „antizipieren“, „schätzen“, „planen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „projizieren“, „werden“, „würden“ und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, neue und innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete-Aussagen in dieser Mitteilung beinhalten auch Aussagen über die Marktpositionierung des Unternehmens, die Fähigkeit, die sich entwickelnde Nachfrage nach medizinischem Cannabis in regulierten pharmazeutischen Umgebungen zu befriedigen, und die Erwartungen hinsichtlich der Wirksamkeit strategischer Partnerschaften, einschließlich der Zusammenarbeit des Unternehmens mit Molteni zur Unterstützung der Entwicklung des italienischen Marktes für medizinisches Cannabis. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und anderen bei der SEC eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

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