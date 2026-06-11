Tilray Medical Allemagne lance ARX™, une nouvelle marque de cannabis médicinal haut de gamme cultivé en Allemagne

NEUMÜNSTER, Allemagne, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical Allemagne, une division de Tilray Brands , Inc. (NASDAQ : TLRY ; TSX : TLRY), leader mondial du cannabis médicinal, a annoncé aujourd’hui le lancement de ARX™ , sa première marque de cannabis médicinal haut de gamme développée en Allemagne et issue d’une culture locale. La présentation officielle d’ARX aura lieu lors du salon Mary Jane Berlin 2026. Les visiteurs souhaitant en savoir plus pourront se rendre sur le stand de Tilray Medical Hall 20, Stand B21.

Le lancement d’ARX marque une avancée importante pour la qualité du cannabis médicinal disponible en Allemagne et constitue l’aboutissement de plus de deux ans de travaux de développement menés sur le site d’Aphria RX à Neumünster. Fruit de pratiques de culture rigoureuses et d’une solide expertise opérationnelle, ARX repose sur la conviction que les patients et les professionnels de santé ont besoin de produits fiables et de haute qualité.

Partant de ce principe, ARX associe des variétés issues de la collection réputée de Broken Coast à une expertise de culture acquise au fil des ans dans la production de cannabis haut de gamme au Canada et mise en œuvre avec la rigueur allemande. Produite et fabriquée sur le site Aphria RX de Tilray Medical, la marque bénéficie de l’infrastructure déjà bien établie de l’entreprise en Allemagne, notamment grâce à la distribution à l’échelle nationale assurée par CC Pharma et 14U Pharma.

Rajnish Ohri, président de la division internationale de Tilray Brands, a déclaré : « Le lancement d’ARX marque une étape importante pour Tilray en Allemagne, puisqu’il s’agit de notre première marque de cannabis médicinal haut de gamme développée sur le marché allemand et issue d’une culture locale. L’Allemagne continue d’être à l’avant-garde de l’évolution du cannabis médicinal en Europe, et nous nous engageons à soutenir cette croissance grâce à des produits de haute qualité fabriqués localement et adaptés aux besoins des patients et des professionnels de santé. Avec ARX, nous renforçons notre position sur ce marché stratégique tout en assurant une qualité constante, un approvisionnement fiable et un accès durable pour les patients. »

L’excellence au service des patients en Allemagne

ARX repose sur des bases solides. Toutes les variétés sont issues exclusivement de la collection génétique de Broken Coast. Depuis 2014, Broken Coast est reconnu comme l’un des premiers producteurs de cannabis médicinal agréés au Canada et demeure un acteur de référence dans la production de cannabis haut de gamme, grâce à son expertise approfondie en matière de sélection variétale et de phénotypage.

ARX est produite sur le site Aphria RX de Neumünster selon des normes BPF européennes strictes. S’appuyant sur l’expertise de Broken Coast en matière de culture, le processus de production est conçu pour garantir une qualité constante et l’intégrité des produits. Des salles de culture individuelles à environnement contrôlé permettent à chaque variété d’être développée dans des conditions adaptées, tandis qu’une surveillance continue et des ajustements en temps réel contribuent à maintenir la qualité tout au long du cycle de culture. Cette approche repose sur une conviction fondamentale : les patients méritent des produits fiables et de haute qualité. L’intégration complète des opérations en interne permet de réduire les manipulations et les délais, contribuant ainsi à maintenir une qualité constante sans recours à l’irradiation.

Les patients et les professionnels de santé souhaitant en savoir plus peuvent se rendre sur le stand de Tilray Medical (Hall 20, stand B21) au salon Mary Jane Berlin 2026 ou contacter l’une des pharmacies partenaires participantes en Allemagne. Pour en savoir plus sur ARX, veuillez consulter arxcannabis.de

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical a pour mission d’améliorer la qualité de vie des patients en difficulté et de préserver leur dignité en leur offrant un accès sûr et fiable à un portefeuille mondial de marques de produits à base de cannabis médicinal, notamment Tilray Medical, Good Supply, Redecan, ARX et Broken Coast. Après être devenue l’une des premières sociétés de production à obtenir le statut de producteur agréé de cannabis médicinal au Canada, Tilray a construit les premières installations de production de cannabis certifiées BPF en Europe, d’abord au Portugal, puis en Allemagne. Desservant 20 pays sur cinq continents, Tilray Medical est aujourd’hui l’un des plus grands fournisseurs de cannabis médicinal destiné aux patients, aux médecins, aux hôpitaux, aux pharmacies, aux chercheurs et aux gouvernements.

Pour plus d’informations sur Tilray Medical, consultez les sites Internet de Tilray Medical Europe , Tilray Medical Canada et Tilray Medical Australie et Nouvelle-Zélande .

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), est une société internationale de premier plan spécialisée dans les biens de consommation courante, exerçant ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, qui s’impose comme une force de transformation au carrefour du cannabis, des boissons, du bien-être et du divertissement, dans le but d´améliorer la qualité de vie grâce à des moments d’échanges. La mission de Tilray est d’être une entreprise leader dans le domaine des produits de style de vie haut de gamme, grâce à un ensemble de marques et de produits innovants qui inspirent la joie et créent des expériences mémorables. La plateforme innovante de Tilray prend en charge plus de 40 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour plus d’informations sur la façon dont nous participons à l’amélioration de la qualité de vie grâce à des moments d’échanges, consultez le site Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives

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