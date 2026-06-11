Lantronix und Cherry & White bringen Rapid-Wi-Fi-Plattform auf den Markt, die kritische Infrastrukturen innerhalb von Minuten mit Konnektivität auf Unternehmensniveau versorgt

IRVINE, Kalifornien, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX), ein globaler Anbieter von Edge-AI- und industriellen IoT-Lösungen, die NDAA-konforme unbemannte Systeme, kritische Infrastrukturen und ausfallsichere Unternehmensnetzwerke unterstützen, gab heute eine Zusammenarbeit mit Cherry & White bekannt, einem im Vereinigten Königreich ansässigen Anbieter von schnellen, sicheren Wi-Fi®-Lösungen für Unternehmen, Versorgungsbetriebe und missionskritische Infrastrukturen.

Wichtige Bedeutung für Betreiber kritischer Infrastrukturen

Für Versorgungsunternehmen, Industrieanlagen, Verteidigungsstandorte und Rettungsdienste sind Konnektivitätslücken mehr als ein IT-Problem – sie stellen ein operatives Risiko dar, das direkte Auswirkungen auf Sicherheit, Verfügbarkeit und Kosten hat. Bestehende Ansätze führen oft zu einem unpraktischen Kompromiss: Feste Infrastrukturen benötigen Monate für Planung und Umsetzung und sind mit hohen Kosten verbunden, während mobile Lösungen häufig bei Leistung, Sicherheit oder Verwaltbarkeit Abstriche machen. Die Rapid-Wi-Fi-Plattform adressiert genau dieses Spannungsfeld.

Entwickelt für den Rand des Netzwerks – und den Rand der Welt

Im Zentrum der Plattform steht das Lantronix NTC-552 – ein robustes industrielles 5G-Gateway, entwickelt für anspruchsvollste Einsatzumgebungen. In Kombination mit der Rapid-Wi-Fi-Technologie von Cherry & White ermöglicht die Plattform selbst in Gebieten mit geringer oder keiner Netzabdeckung Konnektivität mit bis zu 70-fach höheren Geschwindigkeiten im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen. Gleichzeitig ist sie innerhalb weniger Minuten nach Ankunft einsatzbereit.

Die Plattform ist in zwei Bereitstellungsvarianten verfügbar:

Fahrzeugvernetzungslösung : Für den Einbau in Flotten- und Einsatzfahrzeuge konzipiert, stellt sie Konnektivität auf Unternehmensniveau sicher – auch während der Fahrt im Außendienst.

: Für den Einbau in Flotten- und Einsatzfahrzeuge konzipiert, stellt sie Konnektivität auf Unternehmensniveau sicher – auch während der Fahrt im Außendienst. Peli-Vernetzungslösung: Eine robuste, tragbare Lösung im Hartschalenkoffer, entwickelt für den schnellen Einsatz unter extremen Bedingungen – von Notfall-Sammelstellen bis hin zu abgelegenen Umspannwerken.

Beide Konfigurationen basieren auf einer gemeinsamen Architektur: 5G NR Release 16 SA/NSA mit automatischem LTE/4G-Failover, Wi-Fi 6, 2,5 Gbit/s WAN-Durchsatz sowie flexibler Stromversorgung über Netzteil oder 18-V-Werkzeugakku. Dank Plug-and-Play-Integration für LAN/WAN, GNSS, Bluetooth und I/O sowie zentraler Remote-Verwaltung über die Percepxion™ Platform lassen sich Vor-Ort-Einsätze deutlich reduzieren und kritische Infrastrukturen unabhängig vom Standort zuverlässig überwachen.

Die Plattform ist zudem für den Einsatz privater 5G-Frequenzen in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Lateinamerika vorbereitet. Damit positioniert sie sich als maßgeschneiderte Lösung für Mobilfunknetzbetreiber, die ihr Angebot im Bereich privater Unternehmens- und Industrienetze weltweit ausbauen möchten.

„Betreiber kritischer Infrastrukturen stehen zunehmend vor der Herausforderung, sichere und leistungsstarke Konnektivität in abgelegenen und anspruchsvollen Umgebungen bereitzustellen“, so Mathi Gurusamy, Chief Strategy Officer bei Lantronix Inc.. „Unsere Zusammenarbeit mit Cherry & White verbindet die robusten Industrie-Gateways von Lantronix mit der Rapid-Wi-Fi-Technologie von Cherry & White. So entsteht eine leistungsstarke, einfach einsetzbare Plattform, die überall dort zuverlässige Konnektivität ermöglicht, wo klassische Netzwerke an ihre Grenzen stoßen.“

„Durch die Integration unserer Rapid-Wi-Fi-Technologie in das fortschrittliche Industrie-Gateway von Lantronix können wir Standorte ohne bisher zuverlässigen Zugang mit hochleistungsfähiger Konnektivität versorgen“, so David Bayley, Chief Operating Officer bei Cherry & White. „Gemeinsam ermöglichen wir es Unternehmen, kritische Kommunikationsinfrastrukturen schneller, sicherer und deutlich kosteneffizienter bereitzustellen.“

Vorteile der neuen Konnektivitätsplattform

Die Konnektivitätsplattform basiert auf „Rapid Wi-Fi“ von Cherry & White und wird durch das robuste industrielle IoT-Gateway NTC-552 von Lantronix unterstützt, das ultraschnelle 5G-Konnektivität mit der stabilen Leistung von Wi-Fi 6 und seriellen Schnittstellen verbindet.

Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:

Ausfallsicherheit für geschäftskritische Anwendungen in großem Maßstab. 5G NR Release 16 SA/NSA mit automatischem LTE/4G-Failover, Wi-Fi 6 und 2,5 Gbit/s WAN bietet hochverfügbare Konnektivität auf Netzbetreiber-Niveau – robust genug für extreme Umgebungen, in denen andere Lösungen versagen.

5G NR Release 16 SA/NSA mit automatischem LTE/4G-Failover, Wi-Fi 6 und 2,5 Gbit/s WAN bietet hochverfügbare Konnektivität auf Netzbetreiber-Niveau – robust genug für extreme Umgebungen, in denen andere Lösungen versagen. Schnelle, flexible Bereitstellung bei geringeren Gesamtbetriebskosten. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über Netzstrom oder einen 18-V-Werkzeugakku. Dank Plug-and-Play-Integration verschiedener Schnittstellen (LAN/WAN, GNSS, Bluetooth und I/O) sowie der zentralisierten Fernverwaltung über die Percepxion™-Plattform lassen sich kostspielige Vor-Ort-Einsätze deutlich reduzieren – ebenso wie Anschaffungs- und Betriebskosten.

Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über Netzstrom oder einen 18-V-Werkzeugakku. Dank Plug-and-Play-Integration verschiedener Schnittstellen (LAN/WAN, GNSS, Bluetooth und I/O) sowie der zentralisierten Fernverwaltung über die Percepxion™-Plattform lassen sich kostspielige Vor-Ort-Einsätze deutlich reduzieren – ebenso wie Anschaffungs- und Betriebskosten. Kompatibilität mit globalen privaten 5G-Netzen. Die Plattform ist für den Einsatz in privaten Funkfrequenzbändern in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Lateinamerika ausgelegt. Sie richtet sich gezielt an Mobilfunknetzbetreiber, die ihr Angebot an privaten Unternehmens- und Industrienetzen weltweit ausbauen möchten.



Wichtige Erkenntnisse für Anleger

Private 5G- und industrielle IoT-Anwendungen. Die Plattform adressiert zwei der am schnellsten wachsenden Segmente im industriellen Internet der Dinge (IoT). Damit erweitert sie die kommerzielle Reichweite des Lantronix NTC-552 auf geschäftskritische Branchen, die typischerweise lange Implementierungszyklen haben, ganze Geräteflotten einsetzen und stark auf zentral verwaltete, remote steuerbare Lösungen setzen.

Die Plattform adressiert zwei der am schnellsten wachsenden Segmente im industriellen Internet der Dinge (IoT). Damit erweitert sie die kommerzielle Reichweite des Lantronix NTC-552 auf geschäftskritische Branchen, die typischerweise lange Implementierungszyklen haben, ganze Geräteflotten einsetzen und stark auf zentral verwaltete, remote steuerbare Lösungen setzen. Profil wiederkehrender Umsätze. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, durch Managed-Connectivity-Services und Remote-Management über die Percepxion™ Platform hochwertige wiederkehrende Umsätze zu generieren. Damit erweitert Lantronix Inc. sein Geschäftsmodell über reine Hardware hinaus hin zu softwaregestützten, margenstärkeren Serviceangeboten.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, durch Managed-Connectivity-Services und Remote-Management über die Percepxion™ Platform hochwertige wiederkehrende Umsätze zu generieren. Damit erweitert Lantronix Inc. sein Geschäftsmodell über reine Hardware hinaus hin zu softwaregestützten, margenstärkeren Serviceangeboten. Internationale Marktexpansion. Die Kompatibilität mit privaten 5G-Frequenzbändern in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Lateinamerika schafft die Grundlage für eine internationale Skalierung der Plattform. Gleichzeitig beschleunigt die etablierte Marktposition von Lantronix Inc. in den Bereichen Verteidigung, Versorgungswirtschaft und Industrie – einschließlich NDAA-Konformität – den Marktzugang für Cherry & White in diesen Regionen. So entsteht eine sich gegenseitig verstärkende internationale Marktpräsenz.



Über Cherry & White

Cherry & White ist ein führender britischer Anbieter von fortschrittlichen Netzwerk- und Telekommunikationslösungen, der sich auf die Konzeption, Integration und den Support geschäftskritischer Infrastruktur spezialisiert hat. Mit über 30 Jahren Erfahrung fungiert das Unternehmen als strategischer Partner für kritische nationale Infrastrukturen (CNI), Versorgungsunternehmen, Verteidigung und den Verkehrssektor im Vereinigten Königreich. Cherry & White bietet ein umfassendes Portfolio hochverfügbarer Technologien – von sicherem PNT (Positioning, Navigation and Timing) über privates 5G bis hin zu optischem Transport und der Migration von Legacy-Systemen auf IP-basierte Architekturen. Das Unternehmen schlägt die Brücke zwischen innovativen globalen Technologien und komplexen lokalen Anforderungen. Dadurch ermöglicht es Organisationen eine nahtlose digitale Transformation und stellt gleichzeitig höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Betriebskontinuität sicher. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Cherry & White www.cherry-white.co.uk.

Über Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI- und industriellen IoT-Lösungen. Das Unternehmen liefert intelligente Computing-Lösungen, sichere Konnektivität und Remote-Management für geschäftskritische Anwendungen. Lantronix ist in wachstumsstarken Märkten wie Smart Cities, Enterprise-IT sowie kommerziellen und militärischen unbemannten Systemen – darunter Drohnen – aktiv und unterstützt seine Kunden dabei, Betriebsabläufe zu optimieren und die digitale Transformation zu beschleunigen. Das breite Portfolio an Hardware-, Software- und Servicelösungen deckt Anwendungen von sicherer Videoüberwachung über intelligente Infrastrukturen bis hin zu leistungsfähigem Out-of-Band-Netzwerkmanagement ab. Durch die Verlagerung von Intelligenz an den Netzwerkrand ermöglicht Lantronix Unternehmen mehr Effizienz, Sicherheit und Wettbewerbsvorteile in einer KI-getriebenen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix.

„Safe Harbor“-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zu Wachstumsprognosen, erwarteter Leistung, Funktionalität, Kundennutzen und geschäftlichen Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Rapid-Wi-Fi-Plattform. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den möglichen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: die Auswirkungen ungünstiger oder sich verschlechternder regionaler und globaler Wirtschaftsbedingungen sowie von Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich möglicher Einflüsse auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in unseren Lieferketten sowie in denen unserer Lieferanten und Dienstleister zu bewältigen, die sich aus Änderungen der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer Regierungen ergeben können – einschließlich kürzlich erhöhter oder zukünftiger Zölle –, ebenso wie aus Pandemien oder anderen Krankheitsausbrüchen, Kriegen und jüngsten Konflikten in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder aus anderen Faktoren; zukünftige Reaktionen auf Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und deren Auswirkungen; Cybersicherheitsrisiken; Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften der US-Regierung sowie ausländischer Regierungen; unsere Fähigkeit, die Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von Patenten und anderen geistigen Eigentumsrechten; der Umfang unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit zur Bedienung dieser Verbindlichkeiten sowie die Einschränkungen aus bestehenden Kreditvereinbarungen. Weitere Risiken sind in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt, der am 29. August 2025 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts „Risk Factors“ in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts sowie in unseren sonstigen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Veröffentlichungen offengelegt werden. Darüber hinaus können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt. Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden.

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