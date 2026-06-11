Kinepolis signe un accord en vue d'acquérir 13 cinémas Showcase aux États-Unis

Information réglementée – Information privilégiée

11 juin 2026, 07h00

Kinepolis (Euronext : KIN) a conclu un accord avec Harbor Lights Entertainment (anciennement National Amusements Inc.) en vue d'acquérir Showcase Cinemas aux États-Unis. L'acquisition portera sur 13 cinémas, dont sept sont situés dans le Massachusetts, quatre à New York, un dans l'Ohio et un dans le Rhode Island. La transaction comprend la propriété de six cinémas, les autres étant exploités sous contrat de location. Kinepolis prévoit de finaliser l'acquisition d'ici la fin de l'été 2026.

Grâce à cet accord, Kinepolis ajoutera 164 écrans à son portefeuille, soit 17 794 places. Les 13 cinémas Showcase, haut de gamme et bien entretenus, ont accueilli environ 4 millions de visiteurs en 2025, générant un chiffre d’affaires de plus de 90 millions de dollars. Les cinémas Showcase proposent une offre de restauration améliorée et de nombreuses salles grand format (PLF), 80 % de l’ensemble des salles étant équipées de fauteuils inclinables en configuration théâtre.

Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group : « Cette acquisition nous permet de renforcer notre position sur le marché américain, du Michigan à la côte Est, grâce à un actif et une équipe qui nous permettront de mettre en œuvre le modèle opérationnel et la stratégie d’entreprise de Kinepolis, améliorant ainsi l’expérience des cinéphiles sur ces marchés. De plus, cette acquisition nous confère une position immobilière de valeur, avec des opportunités futures de réaménagement et d’optimisation à l’étude. »

Transaction et prochaines étapes

L’acquisition représente une valeur d’entreprise de 30 millions de dollars, largement couverte par la valeur substantielle de l’immobilier des cinémas Showcase américains détenus. En 2025, la société a atteint un flux de trésorerie au niveau des salles proche de l’équilibre. Kinepolis prévoit de finaliser l’acquisition d’ici la fin de l’été 2026.

Kinepolis continuera d’exploiter Showcase Cinemas sous la marque existante et accorde la priorité à la continuité pour tous les clients de Showcase, tout en tenant soigneusement compte des besoins des employés et des autres parties prenantes.

LionTree Advisors agit en tant que conseiller financier et Latham & Watkins LLP en tant que conseiller juridique de Harbor Lights Entertainment. EY-Parthenon a agi en tant que conseiller financier de Kinepolis Group, PwC en tant que conseiller fiscal, et Dentons en tant que conseiller juridique.

Photos disponibles via ce lien.



Contact

Kinepolis Press Office

+32 (0)9 241 00 16

pressoffice@kinepolis.com

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte 63 cinémas en Europe, répartis en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Kinepolis exploite également 35 cinémas au Canada et 24 aux États-Unis.

Au total, Kinepolis Group exploite actuellement 122 cinémas dans le monde, représentant 1 314 écrans et plus de 220 000 places assises. Les collaborateurs de Kinepolis mettent tout en œuvre pour assurer une expérience cinématographique inoubliable à des millions de visiteurs. Plus d’infos sur www.kinepolis.com/corporate.