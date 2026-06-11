Crédit Agricole Financement de l'Habitat SFH : RACHAT ANTICIPE ISIN FR001400JM17

Montrouge, le 11 juin 2026

CRÉDIT AGRICOLE FINANCEMENT DE L'HABITAT SFH ANNONCE LE RACHAT ANTICIPÉ DE SES

Obligations de financement de l’habitat à Taux Fixe émises le 28 juillet 2023 et arrivant à échéance le 15 décembre 2026 pour un montant nominal total de 3.250.000.000 EUR (ISIN: FR001400JM17)*

Crédit Agricole Financement de l'Habitat SFH (l’« Émetteur ») annonce aujourd’hui le rachat anticipé (le « Rachat ») avec effet au 16 juin 2026 (la « Date de Rachat ») de la totalité de ses Obligations financement de l’habitat à Taux Fixe émises le 28 juillet 2023 et arrivant à échéance le 15 décembre 2026 pour un montant nominal total de 3.250.000.000 EUR (ISIN: FR001400JM17) (les « Obligations ») conformément aux Termes et Conditions des Obligations (les « Termes et Conditions ») contenus dans un prospectus en date du 20 juillet 2023, ayant reçu le visa n° 23-326 de l’Autorité des marchés financiers le 20 juillet 2023 (le « Prospectus »), à la valeur de marché totale des Obligations encore en circulation, déterminée ce jour et incluant le montant de tout intérêt couru sur celles-ci (le « Montant du Rachat »).

Les porteurs d’Obligations ont formellement accepté le Rachat des Obligations à ces conditions.

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AVERTISSEMENT

Le présent communiqué ne constitue pas une offre d’achat, ou la sollicitation d’une offre de vendre les Obligations aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon ni dans quelconque autre juridiction. La distribution de ce communiqué de presse dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Les personnes qui viendront à être en possession du présent communiqué sont tenues de s’informer de ces restrictions et de les respecter.

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Le présent communiqué est une communication à caractère publicitaire ; et ni ce communiqué de presse, ni aucun avis ni aucun autre document ou matériel rendu public et/ou remis, ou qui pourrait être rendu public et/ou remis aux porteurs d’Obligations dans le cadre du remboursement des Obligations n'est ou n'est destiné à être un prospectus aux fins du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel que modifié, le « Règlement Prospectus »). Aucun prospectus ne sera publié dans le cadre du remboursement des Obligations pour les besoins du Règlement Prospectus.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait en aucun cas constituer une offre au public d’Obligations par Crédit Agricole S.A. ni une sollicitation du public dans le cadre d'une quelconque offre dans une quelconque juridiction, y compris en France.

* Le numéro ISIN est uniquement inclus pour la commodité des porteurs des Obligations. Aucune garantie n’est donnée quant à l'exactitude ou à la précision du numéro ISIN tel qu'il est imprimé sur les Obligations ou tel qu'il est contenu dans le présent document et un porteur ne peut se fier qu'aux numéros d'identification imprimés sur sa propre Obligation.

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