Paris, le 11 juin 2026

Communiqué information réglementée

Communiqué précisant les modalités de mise à disposition des Final Terms de l’émission de la BFCM séries 552 tranche 2.

La Banque Fédérative du Crédit Mutuel informe que ce document est à la disposition du public sur le site de l’émetteur à l’adresse suivante :

https://investors.bfcm.creditmutuel.fr/bfcm-programs/standard-programs

Des exemplaires de ce document sont disponibles, sans frais auprès de l’émetteur :

https://www.bfcm.creditmutuel.fr/fr/informations/contact.html

Contact Relation Investisseurs

Banque Fédérative du Crédit Mutuel : Sandrine Cao Dac Viola : BFCM-WEB@bfcm.creditmutuel.fr

Pièce jointe