Equifax Canada offre l’option de verrouillage du dossier de crédit pour outiller les Ontariens et Ontariennes et les aider à lutter contre le vol d’identité et la fraude

À compter du 1er juillet 2026, les résidents de l’Ontario pourront verrouiller leur dossier de crédit dans le cadre des efforts de prévention du vol d’identité.



TORONTO, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’entreprise EquifaxMD Canada est heureuse d’annoncer que l’option de verrouillage du dossier de crédit sera offerte à tous les résidents de l’Ontario à compter du 1er juillet 2026, conformément à la Loi pour mieux servir les consommateurs et les entreprises (projet de loi 142).

Le verrouillage du dossier de crédit, également appelé « gel du crédit », agit comme un « verrou », et tous les résidents de l’Ontario pourront l’activer pour bloquer l’accès à leur dossier de crédit d’Equifax Canada et se défendre contre le vol d’identité. Equifax Canada est un chef de file dans le domaine du verrouillage des dossiers de crédit; l’entreprise a mis en place cette fonctionnalité pour les résidents du Québec en 2023. « Dans un environnement de menaces en constante évolution, le verrouillage du dossier de crédit représente l’un des moyens de vous protéger contre le vol d’identité et la fraude. Nous sommes heureux d’aider les gouvernements à offrir cette fonctionnalité dans leurs provinces », a déclaré Julie Kuzmic, chef de la consommatique et de la conformité à Equifax Canada.

Verrouillage du dossier de crédit

Lorsqu’un consommateur ontarien active le verrouillage de son dossier de crédit, il installe un « pêne dormant numérique » à son dossier de crédit pour aider à prévenir le vol d’identité et la fraude. Si un consommateur a activé le verrouillage de son dossier de crédit, il est légalement interdit à Equifax Canada de communiquer ses pointage et dossier de crédit, ainsi que ses renseignements personnels, aux prêteurs qui envisagent d’octroyer du crédit.



Le verrouillage du dossier de crédit est une option gratuite, et activer cette fonction n’a aucune incidence sur le calcul du pointage de crédit. Les consommateurs des provinces admissibles peuvent activer, désactiver ou suspendre le verrouillage de leur dossier de crédit par le biais de monEquifax , ainsi que par téléphone ou par la poste.

Equifax Canada s’appuie sur les législations provinciales en vigueur pour définir les normes en matière de déclaration de données de crédit applicables aux résidents de chaque province ou territoire. Le verrouillage du dossier de crédit est une innovation récente dans l’écosystème du crédit, et Equifax Canada est prête à collaborer étroitement avec les autres provinces à mesure que les gouvernements adopteront des normes législatives visant à mettre cette fonctionnalité en œuvre dans leur province.



Equifax Canada est déterminée à lutter contre le vol d’identité et la fraude

Le verrouillage du dossier de crédit est l’un des éléments compris dans l’engagement national plus vaste d’Equifax Canada visant à lutter contre la fraude, qui inclut également la surveillance du crédit par le biais des solutions monEquifax et des ressources éducatives sur la fraude et la protection de l’identité à l’intention des consommateurs et des entreprises. Pour les consommateurs qui préfèrent opter pour un service d’abonnement payant, Equifax offre les solutions Equifax Complet . Equifax Canada est dépositaire de FraudeQI MC , la base de données sur les fraudes la plus importante et la plus complète au pays, une plateforme infonuagique qui a permis aux entreprises canadiennes d’éviter plus de 3 milliards de dollars de pertes liées à la fraude sur une base annuelle. Equifax est également membre de la Coalition canadienne antifraude , qui rassemble plus de 40 entreprises et organismes gouvernementaux de premier plan pour lutter ensemble contre la fraude.

« Il est important que les consommateurs comprennent les options offertes pour se protéger contre la fraude et le vol d’identité », explique Mme Kuzmic. « Les consommateurs peuvent également aider à se protéger en vérifiant régulièrement leurs dossiers de crédit afin de détecter toute activité suspecte le plus rapidement possible. Si un consommateur remarque des informations inexactes ou incomplètes dans son dossier de crédit, il peut soumettre une demande de contestation en ligne ou par la poste », poursuit Mme Kuzmic.

Le lancement de l’option du verrouillage du dossier de crédit en Ontario vient souligner l’engagement d’Equifax Canada à l’égard de la protection des consommateurs. Equifax Canada est prête à travailler avec tous les partenaires provinciaux pour offrir cet outil gratuit et puissant en vue d’aider les consommateurs à profiter de la meilleure situation financière possible.

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE: EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .

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