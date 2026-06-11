Personnalité la plus inattendue de Cannes, AGIBOT X2 fait entrer la robotique humanoïde dans les domaines de la mode, du cinéma et du luxe

CANNES, France, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au Festival de Cannes 2026, où s’étaient donné rendez-vous le cinéma, la haute couture et les célébrités, l’arrivée la plus remarquée fut celle d’AGIBOT X2. Ce robot humanoïde emblématique s’est illustré lors d’événements prestigieux dans les domaines de la mode, du sport et de la technologie.



AGIBOT X2 vient en aide à la top-modèle Aline Resplandes lors d’une séance photo pour GRAZIA

Des moments d’anthologie sur le tapis rouge à la séance photo pour la couverture de l’édition spéciale Cannes de GRAZIA, X2 a démontré l’intelligence et l’aisance sociale avec lesquelles la robotique de pointe pouvait évoluer dans des environnements culturels.

Cette apparition faisait suite à la participation d’AGIBOT à l’événement préliminaire du Met Gala 2026 aux côtés d’Alexander Wang à l’hôtel The Mark de New York, où l’IA physique se mêlait à la culture contemporaine. Axé sur l’architecture « Un corps, trois intelligences » d’AGIBOT, le X2 a démontré des capacités d’interaction et de locomotion qui surpassaient largement les capacités habituelles dans le domaine de la robotique.

Le dispositif a été inauguré le 17 mai lors de la Nuit de la culture et des arts chinois, sur le thème « Quand la technologie rencontre l’artisanat », qui mettait à l’honneur le patrimoine culturel chinois. Le 18 mai, à l’occasion du cocktail « Fashion Connect Asian Film Fashion Night », X2 a côtoyé des leaders du secteur, des athlètes et des icônes de la mode.

À cette occasion, X2 accompagnait Duckens Nazon, capitaine de l’équipe nationale haïtienne de football, ce qui marquait les premiers pas d’AGIBOT dans l’univers de l’analyse sportive. Ce projet se poursuivra à Atlanta, l’une des villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026, et mettra l’accent sur l’entraînement sportif et l’orientation dans les stades.

X2 a également partagé l’affiche avec Hofit Golan, influenceuse plébiscitée par Forbes, ainsi qu’avec Kate Alexeeva, Miss Univers Lettonie et animatrice du gala.

Le 19 mai, lors du salon techCannes, Pierre Asseo, PDG de Xmotion, partenaire local d’AGIBOT, a prononcé un discours d’ouverture sur le déploiement de l’IA physique, au cours duquel X2 a fait une démonstration de mimétisme vocal et de tai-chi devant un public composé d’experts du monde juridique et technologique.

Le 21 mai, X2 s’est joint à l’actrice Aline Resplandes pour une séance photo officielle destinée à la couverture de l’édition spéciale de GRAZIA Cannes. En tant qu’« assistant personnel » d’Aline, X2 a su intégrer avec brio l’IA physique dans un contexte éditorial.

Déployé à plus de 10 000 exemplaires dans le monde en mars 2026, AGIBOT confirme à Cannes sa position de leader sur le marché et illustre l’intégration croissante de l’IA incarnée dans les expériences créatives et le quotidien. Fidèle à sa mission consistant à « créer une productivité illimitée grâce à des machines intelligentes », AGIBOT explorera des applications interdisciplinaires dans divers scénarios afin de rendre l’IA incarnée plus accessible au quotidien.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e3cfb0e-9603-455c-a8fb-7ad3255e007c