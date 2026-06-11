GURU Organic Energy affiche une croissance des revenus de 31,6 % et une expansion continue de la marge brute au deuxième trimestre de 2026

FAITS SAILLANTS

Revenus nets records de 8,5 M$ au T2, en hausse de 31,6 % par rapport à 6,5 M$ au T2 2025, soit le meilleur deuxième trimestre de l’histoire de la Société, porté par une croissance des ventes de 46,8 % au Canada. GURU s'est hissée au premier rang de la catégorie Boissons énergisantes sur Amazon Canada lors de l'événement Vente du printemps.

en hausse de 31,6 % par rapport à 6,5 M$ au T2 2025, soit le meilleur deuxième trimestre de l’histoire de la Société, porté par une croissance des ventes de 46,8 % au Canada. GURU s'est hissée au premier rang de la catégorie Boissons énergisantes sur Amazon Canada lors de l'événement Vente du printemps. Expansion de la marge brute de 390 points de base pour atteindre 63,6 %, contre 59,7 % au T2 2025.

contre 59,7 % au T2 2025. Jalon atteint sur les douze derniers mois, alors que les revenus nets ont progressé d’environ 30 % et le BAIIA ajusté a atteint 1,2 M$, soit la deuxième période consécutive de douze mois glissants avec un BAIIA ajusté positif depuis l’entrée en bourse de la Société.

alors que les revenus nets ont progressé d’environ 30 % et le BAIIA ajusté a atteint 1,2 M$, soit la deuxième période consécutive de douze mois glissants avec un BAIIA ajusté positif depuis l’entrée en bourse de la Société. Réduction de la perte nette à 1,0 M$, comparativement à une perte nette de 1,4 M$ au T2 2025, reflétant trois décisions d'investissement spécifiques : la campagne de lancement de GURU Zéro Sorbet Orange-framboise, les investissements en recherche auprès des consommateurs et en planification stratégique visant à soutenir l'expansion aux États-Unis, et des honoraires professionnels inhabituels.

comparativement à une perte nette de 1,4 M$ au T2 2025, reflétant trois décisions d'investissement spécifiques : la campagne de lancement de GURU Zéro Sorbet Orange-framboise, les investissements en recherche auprès des consommateurs et en planification stratégique visant à soutenir l'expansion aux États-Unis, et des honoraires professionnels inhabituels. Bilan solide avec 24,3 M$ en trésorerie et placements à court terme , aucune dette à long terme et 10,0 M$ en facilités de crédit inutilisées, pour des liquidités totales disponibles de 34,3 M$.

, aucune dette à long terme et 10,0 M$ en facilités de crédit inutilisées, pour des liquidités totales disponibles de 34,3 M$. Élan d’innovation soutenu à l'entrée du T3 : GURU Zéro Sorbet Orange-framboise listé chez les détaillants québécois et en ligne partout en Amérique du Nord au T2; campagne saisonnière « Boost ton été » lancée en mai 2026; activation d'un format varié de 18 canettes de sorbets, une première du genre, auprès d'un important club-entrepôt partenaire au Québec; lancement d’un autre GURU Zéro Sorbet en juillet 2026.



Fort départ pré-estival : accélération des expéditions au début du T3 (mai) au Canada et aux États-Unis, les expéditions aux détaillants canadiens ayant plus que triplé, les expéditions aux détaillants américains représentant 4 fois celles de mai 2025, et un nouveau record historique de revenus a été établi sur Amazon USA (mai 2026); et les commandes aux détaillants américains en juin sont déjà 2 fois plus élevées que celles de l’an dernier.





MONTRÉAL, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre et la période de six mois clos le 30 avril 2026. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars, sauf données par action) Trois mois clos le

30 avril Six mois clos le

30 avril 2026 2025 2026 2025 $ $ $ $ Revenus nets 8 547 6 494 17 373 14 189 Bénéfice brut 5 432 3 879 10 988 8 458 Perte nette (1 043) (1 429) (1 333) (2 713) Perte de base et diluée par action (0,03) (0,05) (0,04) (0,09) BAIIA ajusté2 (799) (1 207) (790) (2 264)

CITATION DE CARL GOYETTE, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« Depuis que nous avons établi notre modèle de distribution directe au Canada, nous avons investi dans les relations avec les détaillants, l’exécution en magasin et la discipline commerciale. Le T2 reflète pleinement le fruit de ces efforts. Nos activités canadiennes ont progressé de 46,8 %, la marge brute s’est élargie de près de quatre points de pourcentage, et nous avons enregistré une croissance des revenus d’environ 30 % sur les douze derniers mois ainsi qu'un BAIIA ajusté positif sur deux périodes consécutives de douze mois glissants.

« Aux États-Unis, bien que les expéditions demeurent en transition alors que les stocks des distributeurs se normalisent, la demande des consommateurs continue d’indiquer que nous bâtissons une véritable valeur de marque : les données de ventes au détail dans le canal naturel sont en hausse d’environ 15 % au cours des douze dernières semaines, et notre croissance dépasse celle de la catégorie d’environ 1,7 fois. Le travail que nous accomplissons aujourd’hui, magasin par magasin, jette les bases d’un second semestre plus solide.

« Nous amorçons la seconde moitié de l’exercice 2026, habituellement la plus forte sur le plan saisonnier, avec une position financière solide : 34,3 M$ de liquidités totales disponibles, aucune dette à long terme et un modèle d’exploitation qui a maintenant démontré sa capacité à générer un levier opérationnel à plus grande échelle. Notre modèle de distribution directe au Canada continue d’afficher un élan impressionnant et la distribution aux États-Unis est sur le point de s’étendre considérablement au T3. Nous progressons sur tous les fronts. »

PERFORMANCE COMMERCIALE

Canada : la distribution directe alimente l’accélération des résultats

Les revenus nets au Canada ont progressé de 46,8 % pour atteindre 6,6 M$ au T2 2026, reflétant une solide exécution en magasin dans le cadre du modèle de distribution directe, l'innovation continue en matière de produits et des investissements commerciaux disciplinés.

La série inspirée du sorbet a dépassé les attentes internes dans l'ensemble des canaux au Canada, GURU Zéro Sorbet Cerise fruit du dragon, lancé au T1 2026 et activé tout au long du T2, se hissant rapidement parmi les cinq produits les plus performants sur guruenergy.com. Le sixième produit de la gamme, GURU Zéro Sorbet Orange-framboise, a été listé chez les détaillants du Québec et dans les canaux en ligne au cours du T2 2026.

Après à la clôture du trimestre, GURU a lancé sa campagne de marketing saisonnière « Boost ton été » en mai 2026 et a activé le format varié de 18 canettes de sorbets, une première du genre, auprès d'un important club-entrepôt partenaire au Québec, démontrant clairement la capacité de GURU à innover simultanément au niveau des formats, des canaux et des produits.

États-Unis : normalisation des stocks; accélération de la demande des consommateurs

Les revenus nets aux États-Unis s'élevaient à 1,9 M$ en dollars canadiens, essentiellement stables en dollars américains à +0,6 %. La dynamique des stocks chez les distributeurs a pesé sur le calendrier des expéditions comme prévu, tandis que la demande des consommateurs s'est accélérée. Les données de ventes au détail dans l'ensemble des comptes du canal naturel aux États-Unis où GURU est distribuée ont affiché des ventes combinées en hausse d'environ 15 % au cours des douze dernières semaines par rapport à la même période l'an dernier, GURU devançant la croissance de la catégorie dans le canal naturel d'environ 1,7 fois.

Ventes en ligne : élan croissant dans les canaux clés

Les ventes en dollars réalisées lors de l'événement Vente du printemps d'Amazon ont progressé de 12 % au Canada et de 32 % aux États-Unis par rapport à l'an dernier, GURU s'étant hissée au premier rang de la catégorie Boissons énergisantes sur Amazon Canada lors de l'événement.

PERSPECTIVES

GURU amorce la deuxième moitié de l’exercice 2026 (habituellement la plus forte sur le plan saisonnier), avec trois avantages structurels clés désormais solidement en place : une amélioration marquée de la marge brute grâce au modèle de distribution directe, un levier opérationnel démontré à mesure que les revenus augmentent, et le portefeuille Zéro sucre à ingrédients propres le plus différencié de la catégorie.

Les priorités pour le reste de l’exercice comprennent le lancement d’un autre GURU Zéro Sorbet en juillet 2026, l’expansion de la distribution aux États-Unis chez un important détaillant national du canal naturel au T3, le maintien d'une discipline en matière de prix et de gestion commerciale, ainsi que des investissements ciblés dans la marque au sein de canaux à fort rendement.

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

Les revenus nets se sont élevés à 8,5 M$ au T2 2026, en hausse de 31,6 % par rapport à 6,5 M$ au T2 2025, soit le deuxième trimestre le plus élevé de l'histoire de la Société. Les revenus nets au Canada ont augmenté de 46,8 % pour atteindre 6,6 M$. Les revenus nets aux États-Unis se sont élevés à 1,9 M$ en dollars canadiens, restant pratiquement stables en dollars américains à +0,6 %, la baisse constatée étant due à l’appréciation du dollar canadien.

Le bénéfice brut a atteint 5,4 M$, en hausse de 40,0 % par rapport à l'année précédente. La marge brute a progressé de 390 points de base pour atteindre 63,6 %, contre 59,7 %, grâce aux avantages structurels du modèle de distribution directe qui ont largement compensé les pressions sur les coûts des intrants liées à l'aluminium et au transport.

Les frais de vente, charges générales et administratives se sont élevés à 6,6 M$, en hausse de 20,3 % par rapport à 5,5 M$. En pourcentage des revenus nets, ces frais ont diminué à 77,6 %, contre 84,8 %, reflétant le levier opérationnel à mesure que les revenus ont progressé. Cette hausse reflète trois décisions d'investissement spécifiques prises au cours du trimestre : les investissements marketing prévus pour le lancement de GURU Zéro Sorbet Orange-framboise, les investissements en recherche auprès des consommateurs et en planification stratégique pour soutenir les priorités d'expansion aux États-Unis, ainsi que des honoraires professionnels inhabituels liés aux questions décrites sous la rubrique « Développements récents » du rapport de gestion de la Société.

La perte nette s'est améliorée de 27,0 % pour s'établir à 1,0 M$, ou (0,03) $ par action, contre 1,4 M$, ou (0,05) $ par action. Le trimestre reflète les trois décisions d'investissement spécifiques décrites ci-dessus dans les frais de vente, charges générales et administratives.

La perte au BAIIA ajusté s'est établie à 0,8 M$, une amélioration de 33,8 % par rapport à une perte de 1,2 M$. Sur une base de douze mois glissants, le BAIIA ajusté a atteint 1,2 M$, soit la deuxième période consécutive de douze mois glissants de BAIIA ajusté positif depuis l’entrée en bourse de la Société.

Résultats de la période de six mois : les revenus nets ont augmenté de 22,4 % pour atteindre 17,4 M$. La marge brute s'est élargie de 360 points de base à 63,2 %. La perte nette s'est améliorée de 50,9 % à 1,3 M$. La perte au BAIIA ajusté s'est améliorée de 65,1 % à 0,8 M$.

Situation financière : 24,3 M$ en trésorerie et placements à court terme, aucune dette à long terme, facilités de crédit inutilisées de 10,0 M$, pour des liquidités totales disponibles de 34,3 M$.

TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBDIFFUSION

GURU tiendra une téléconférence pour discuter de ses résultats du deuxième trimestre de 2026 aujourd'hui, le 11 juin 2026 à 10h00 (HE). Les participants peuvent accéder à l'appel comme suit :

Par webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/o8x7475f

Par téléphone : 1-833-630-1956 (sans frais) ou le 1-412-317-1837 (international)

Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible sur le site web de GURU jusqu'au 30 juin 2026.





À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie® qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

Pour découvrir la gamme de boissons énergisantes biologiques de GURU, visitez www.guruenergy.com ou retrouvez-nous sur Amazon.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com strat.eko

Francois Kalos

francois.kalos@guruenergy.com

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des informations relatives aux objectifs et aux stratégies de la Société pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations relatives aux convictions, plans, attentes, anticipations, estimations et intentions de la direction. Ces informations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « croire » ou « continuer », la forme négative de ces termes et une terminologie similaire, y compris des références à des hypothèses, bien que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces termes et expressions. Les informations prospectives sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses activités, ses opérations, ses perspectives et ses risques à un moment précis, dans le contexte des développements historiques et futurs possibles, et le lecteur est donc prévenu que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de la direction, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque suivants, qui sont examinés plus en détail sous la rubrique « FACTEURS DE RISQUE » de la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 octobre 2025: la gestion de la croissance; la dépendance à l'égard du personnel clé; la dépendance à l'égard des clients clés; les changements dans les préférences des consommateurs; les changements importants dans la réglementation gouvernementale; les critiques à l'égard des produits de boissons énergisantes et/ou du marché des boissons énergisantes; le ralentissement économique et l'incertitude continue sur les marchés financiers et d'autres changements défavorables dans les conditions économiques ou politiques générales, ainsi que les développements géopolitiques, les pressions inflationnistes mondiales ou d'autres phénomènes macroéconomiques majeurs; les événements catastrophiques mondiaux ou régionaux; les fluctuations des taux de change des devises étrangères; l'inflation; les revenus provenant entièrement des boissons énergisantes; l'augmentation de la concurrence; les relations avec les co-emballeurs et les distributeurs et/ou leur capacité à fabriquer et/ou distribuer les produits de GURU; la demande pour les produits de GURU est plutôt saisonnière; les relations avec les clients existants; l'évolution du marché de la vente au détail; l'augmentation des coûts et/ou les pénuries de matières premières et/ou d'ingrédients et/ou de carburant et/ou les coûts de co-emballage; l'incapacité à estimer avec précision la demande pour ses produits; les antécédents de flux de trésorerie négatifs et l'absence d'assurance d'une rentabilité continue ou d'un BAIIA positif; le rachat d'actions ordinaires; les droits de propriété intellectuelle; le maintien de l'image de marque ou de la qualité des produits; la rétention des services à plein temps des hauts dirigeants; les changements climatiques; les litiges; les systèmes de technologie de l'information; la fluctuation des résultats d'exploitation trimestriels; les modifications aux politiques gouvernementales et aux règlements du commerce international; les conflits d'intérêts; la consolidation des détaillants, des grossistes et des distributeurs et position dominante des principaux acteurs; le respect des lois sur la confidentialité des données et la protection des données personnelles; la gestion des lancements de nouveaux produits; le recours au marketing de tiers, y compris les célébrités et les influenceurs; la révision des réglementations sur les déclarations publicitaires, ainsi que les autres facteurs de risque mentionnés dans d'autres documents que la direction a rendus publics, y compris ceux déposés de temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. D'autres risques et incertitudes dont la direction n’a pas connaissance actuellement ou que la direction considère actuellement comme négligeables pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables à la date à laquelle elles ont été formulées, les investisseurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une confiance excessive à ces informations, car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des informations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances commerciales, les conditions du marché et la demande des clients. Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont assorties de la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les développements anticipés par la direction se concrétiseront ou, même s'ils se concrétisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur les activités de la Société, sa situation financière ou ses résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date du présent document, et la direction ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comprend certaines mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières supplémentaires pour aider à évaluer la performance financière de GURU. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes internationales d'information financière (« IFRS »). La méthode utilisée par la direction pour calculer ces mesures peut différer des méthodes utilisées par d'autres émetteurs et, par conséquent, les définitions de ces mesures non conformes aux PCGR de GURU peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Les investisseurs sont avertis que les mesures financières non conformes aux PCGR ne doivent pas être interprétées comme une alternative aux mesures IFRS.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice net ou la perte nette avant l'impôt sur le revenu, les charges financières nettes (revenus financiers nets), l'amortissement, et la charge de rémunération fondée sur des actions. Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR et n'est pas une mesure du bénéfice ou des flux de trésorerie, ni une mesure de la situation financière reconnue par les IFRS. En tant que tel, il ne doit pas être interprété comme une alternative au « bénéfice net », tel que déterminé conformément aux normes IFRS, comme une alternative aux « flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation » en tant que mesure de la liquidité et des flux de trésorerie ou comme un indicateur de la performance ou de la situation financière de la Société.

L'exclusion des charges financières nettes élimine l'impact sur le bénéfice des activités non opérationnelles, et l'exclusion de l'amortissement, de la rémunération à base d'actions élimine l'impact non monétaire de ces éléments. La direction estime que le BAIIA ajusté est une mesure utile de la performance financière sans la variation causée par les impacts des éléments exclus décrits ci-dessus, car il fournit une indication de la capacité de la Société à saisir les occasions de croissance d'une manière rentable et à financer ses activités courantes. L'exclusion de ces éléments ne signifie pas qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que cette mesure, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux normes IFRS, permet aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation et les performances sous-jacentes de la Société d'une manière similaire à celle de la direction. Bien que le BAIIA ajusté soit fréquemment utilisé par les analystes financiers, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, il présente des limites en tant qu'outil analytique et ne doit pas être considéré isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés selon les normes IFRS.

Rapprochement de la perte nette et du BAIIA ajusté

Trois mois clos le

30 avril

Six mois clos le

30 avril

2026 2025 2026 2025 (En milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Perte nette (1 043) (1 429) (1 333) (2 713) Revenus financiers nets (170) (186) (406) (414) Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 356 293 704 568 Impôt sur le résultat 22 21 41 45 Charge de rémunération fondée sur des actions 36 94 204 250 BAIIA ajusté (799) (1 207) (790) (2 264)

_______________________________

1 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le19 avril 2026, Tous les canaux, Canada vs la même période l’an dernier.

2 Veuillez vous référer à la section « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » à la fin du communiqué.