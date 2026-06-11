Troilus étend la découverte à haute teneur de West Rim avec 19,06 g/t d’équ.-or sur 6,4 m et 6,81 g/t d’équ.-or sur 5 m près de la surface

MONTRÉAL, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) (« Troilus » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats de forage provenant de la zone West Rim (« West Rim »), dans le cadre de son programme d’exploration 2026 en cours (voir le communiqué du 31 mars 2026 ) sur son projet cuivre-or Troilus, situé dans le centre-nord du Québec.

Le programme de forage de phase 1 à West Rim, maintenant terminé, visait à étendre l’empreinte de la minéralisation de la zone West Rim, découverte initialement en 2024 grâce à des travaux de forage d’exploration réalisés à proximité de la mine, à l’ouest de la fosse North Reserve (voir le communiqué du 30 ma i 2024 ). Les résultats les plus récents continuent de démontrer l’émergence d’une importante zone minéralisée à haute teneur située entièrement à l’extérieur de l’estimation actuelle des ressources minérales et à moins de 200 mètres de la fosse de réserve définie dans l’étude de faisabilité de 2024 de la Société (voir le communiqué du 14 mai 2024 ).

Notamment, les intersections rapportées à West Rim se comparent avantageusement aux meilleures intersections à haute teneur près de la surface observées à l’échelle du site. Les résultats continuent d’appuyer le potentiel de scénarios de développement tant à ciel ouvert que souterrain à West Rim. Toutes les teneurs sont non coupées et les épaisseurs réelles représentent environ de 75 % à 90 % de la longueur forée.

Faits saillants des intersections à West Rim (voir Figure 1):

Le forage WR-26-013 a recoupé 6,93 g/t d’équivalent or (« équ.-or ») (6,91 g/t Au, 0,97g/t Ag, 0,00 % Cu) sur 18,5 m, incluant 19,06 g/t d’équ.-or (19,03 g/t Au, 1,76 g/t Ag, 0,00 % Cu) sur 6,4 m, dont 53,90 g/t d’équ.-or (53,85 g/t Au, 4,29 g/t Ag, 0,00 % Cu) sur 2 m à partir de seulement 11,5 m de profondeur mesurée.



(6,91 g/t Au, 0,97g/t Ag, 0,00 % Cu) (19,03 g/t Au, 1,76 g/t Ag, 0,00 % Cu) (53,85 g/t Au, 4,29 g/t Ag, 0,00 % Cu) Le forage WR-26-014 a recoupé 1,80 g/t d’équivalent or (« équ.-or ») (1,75 g/t Au, 2.64 g/t Ag, 0,01 % Cu) sur 23,85 m, incluant 3,82 g/t d’équ.-or (3,77 g/t Au, 4,09 g/t Ag, 0,00 % Cu) sur 9,8 m, dont 6,81 g/t d’équ.-or (6,71 g.t Au, 7,73 g/t Ag, 0,01 % Cu) sur 5 m, à partir de seulement 19,25 m de profondeur mesurée.



(1,75 g/t Au, 2.64 g/t Ag, 0,01 % Cu) (3,77 g/t Au, 4,09 g/t Ag, 0,00 % Cu) (6,71 g.t Au, 7,73 g/t Ag, 0,01 % Cu) Le forage WR-26-015 a recoupé 1,58 g/t d’équivalent or (« équ.-or ») (1,56 g/t Au, 0,92 g/t Ag, 0,01 % Cu) sur 13,5 m, incluant 16,23 g/t d’équ.-or (16,20 g/t Au, 2,10 g/t Ag, 0,00 % Cu) sur 0,6 m à partir de 113,5 m de profondeur mesurée.





Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a commenté : «West Rim continue de générer certains des meilleurs résultats de forage près de la surface obtenus à ce jour à Troilus, immédiatement adjacents à nos fosses de réserve planifiées et entièrement à l’extérieur de l’estimation actuelle des ressources. La continuité de la minéralisation à haute teneur observée le long de cette tendance est particulièrement encourageante et continue de démontrer le potentiel de West Rim à devenir une zone importante à proximité de la mine dans le cadre du projet Troilus. Plus important encore, ces nouvelles intersections surpassent les résultats de la découverte initiale réalisée en 2024 tout en mettant en évidence l’important potentiel d’exploration qui demeure sur la propriété. Avec seulement environ la moitié du programme de forage prévu à West Rim complété jusqu’à présent, nous croyons qu’il existe encore un potentiel considérable d’expansion. »

*Le rapport technique complet conforme au Règlement 43-101 associé à l’étude de faisabilité du projet Troilus est disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca sous le profil d’émetteur de la Société ou sur le site Web de la Société www.troilusmining.com

Forage à West Rim

Le forage WR-26-013 a retourné 6,93 g/t d’équ.-or sur 18,5 mètres, incluant 19,06 g/t d’équ.-or sur 6,4 mètres, tandis que le forage WR-26-014 a retourné 1,80 g/t d’équ.-or sur 23,85 mètres, incluant 6,81 g/t d’équ.-or sur 5 mètres, au sein de la tendance principale de West Rim. Ces intersections débutent à des profondeurs mesurées peu profondes de seulement 11,5 mètres et 19,25 mètres respectivement, et sont situées à environ 100 mètres l’une de l’autre le long de la direction.

Ensemble, ces intersections définissent un corridor continu à haute teneur près de la surface et représentent certains des meilleurs résultats obtenus à proximité des fosses à Troilus jusqu’à maintenant. La minéralisation demeure ouverte latéralement ainsi qu’en profondeur.

La tendance principale de West Rim s’étend sur environ 170 mètres supplémentaires vers le nord, où le forage WR-26-016 a recoupé 2,92 g/t d’équ.-or sur 19 mètres, incluant 7,82 g/t d’équ.-or sur 5 mètres (voir le communiqué du 19 mai 2026 ). La minéralisation se présente sous forme de bandes stratifiées de pyrite et de pyrrhotite semi-massives enrichies en or et en argent. Le cuivre contribue peu ou pas à la formule d’équivalent or.

Plus en profondeur, le forage WR-26-015 a retourné 1,58 g/t d’équ.-or sur 13,5 mètres, incluant 16,23 g/t d’équ.-or sur 0,6 mètre à partir de 113,5 mètres de profondeur mesurée. Cette intersection est située à environ 100 mètres en aval-pendage du forage de découverte initial X22-24-080 (voir le communiqué du 30 mai 2024 ), qui avait retourné 1,37 g/t d’équ.-or sur 11 mètres à l’intérieur d’une zone plus large de 0,74 g/t d’équ.-or sur 32 mètres, et continue de démontrer la continuité de la minéralisation à haute teneur en profondeur dans le système.

Prochaines étapes

Tous les résultats sont actuellement intégrés au modèle géologique et structural en évolution de West Rim, alors que la planification d’une campagne de forage de phase 2 élargie est en cours.

Les résultats publiés à ce jour représentent environ la moitié des 3 000 mètres de forage prévus à West Rim en 2026. Compte tenu du succès de cette première campagne, la Société prévoit poursuivre les travaux de forage de définition et d’expansion le long de la tendance minéralisée connue, tout en évaluant le corridor élargi de West Rim, qui demeure largement sous-exploré sur sa longueur prospective interprétée d’environ cinq kilomètres.

Les travaux à venir devraient comprendre des forages additionnels, des analyses structurales ainsi que l’essai de techniques géophysiques visant à améliorer le ciblage au sein de ce système minéralisé riche en sulfures et fortement déformé.



Figure 1. Carte en plan montrant l’emplacement des forages rapportés

Table 1. Résultats de forage à West Rim

Forage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Teneur en Au

(g/t) Teneur en Cu

(%) Teneur en Ag

(g/t) Teneur d’équ.-or

(g/t) WR-26-013 11,5 30 18,5 6,91 0,00 0,97 6,93 incl 23,6 30 6,4 19,03 0,00 1,76 19,06 incl 24,1 26,1 2 53,85 0,00 4,29 53,90 incl 25 26,1 1,1 89,80 0,00 6,00 89,87 incl 26,1 30 3,9 3,33 0,00 0,42 3,34 WR-26-014 19,25 43,1 23,85 1,75 0,01 2,64 1,80 incl 24 33.8 9,8 3,77 0,00 4,09 3,82 incl 24 29 5 6,71 0,01 7,73 6,81 incl 24 26 2 12,58 0,01 16,10 12,78 WR-26-015 133,5 147 13,5 1,56 0,01 0,92 1,58 incl 141,3 142 0,6 16,20 0,00 2,10 16,23 WR-26-018 35 38 3 1,71 0,01 0,47 1,73 90 98 8 0,23 0,01 0,73 0,26 WR-26-021 71 81 10 0,69 0,01 0,47 0,71 149 152 3 3,03 0,03 5,05 3,14



* Équivalent or = teneur en Au + (1,5107 × teneur en Cu) + (0,0119 × teneur en Ag)

Assurance et contrôle de la qualité

Dans le cadre du programme de forage, des échantillons d’analyse d’un mètre ont été prélevés à partir de carottes de calibre NQ, puis sciés en deux. Une moitié a été envoyée pour analyse au laboratoire ALS, un laboratoire commercial certifié, tandis que l’autre moitié a été conservée à des fins de vérification, de contre-analyses et de référence future. Un programme rigoureux d’assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) a été appliqué à tous les échantillons, comprenant l’insertion d’un étalon minéralisé certifié et d’un échantillon blanc dans chaque lot de 25 échantillons. Chaque échantillon a été préparé selon une méthode standard de concassage visant un passage à 85 % sous 75 microns sur une fraction de 500 g. Les échantillons ont été analysés par pyroanalyse 1-AT (30 g) avec finition par absorption atomique, et lorsque les résultats dépassaient 3,5 g/t d’or, les analyses ont été reprises avec une finition gravimétrique. Pour les échantillons AQ/CQ, une pyroanalyse de 50 g a été réalisée. En plus de l’or, le laboratoire ALS a effectué une analyse multiélémentaire ME-ICP61 portant sur 33 éléments par digestion à quatre acides ICP-AES.

Expertise d’une personne qualifiée



Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans ce communiqué de presse ont été examinés et approuvés par M. Nicolas Guest, géoscientifique professionnel et directeur de l’exploration, en tant que personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Guest est un employé de Troilus et n’est pas indépendant de la Société en vertu du Règlement 43-101.

Divulgation par rapport à l’équ.-or

Les formules utilisées pour calculer les valeurs équivalentes des ressources sont les suivantes : pour la fosse 87, AuEq = Au + 1,5628 × Cu + 0,0128 × Ag; pour la fosse J, AuEq = Au + 1,5107 × Cu + 0,0119 × Ag; pour la fosse SW, AuEq = Au + 1,6823 × Cu + 0,0124 × Ag; et pour la fosse X22, AuEq = Au + 1,5628 × Cu + 0,0128 × Ag. L’AuEq a été calculé en utilisant des prix des métaux de 1 850 $ US/oz Au, 4,25 $ US/lb Cu et 23,00 $ US/oz Ag.

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications d’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusmining.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’incidence des résultats de forage sur la Société; leur incidence potentielle sur les estimations des ressources minérales et des réserves ainsi que sur les scénarios de développement à ciel ouvert et souterrain à West Rim; la probabilité que ces résultats contribuent à l’expansion d’une zone significative à proximité de la mine dans le cadre du projet Troilus; les résultats de l’étude de faisabilité (« EF »), y compris, sans s’y limiter, divers paramètres économiques, financiers et opérationnels du projet, tels que le calendrier et le volume de la production future du Projet, les attentes à l’égard du TRI, de la VAN, de la période de récupération et des coûts du Projet; les méthodes d’exploitation minière et de traitement envisagées; les infrastructures proposées; la durée de vie anticipée de la mine; les taux de récupération et les teneurs prévus; les plans de développement; la possibilité d’accroître l’envergure du Projet; le positionnement du Projet comme une mine d’importance stratégique en Amérique du Nord; le potentiel de développement et l’échéancier du Projet; l’estimation des ressources minérales et des réserves; la réalisation des estimations de ressources et de réserves; le calendrier et l’ampleur des travaux d’exploration futurs estimés; les coûts des activités futures; les dépenses en immobilisations et les charges d’exploitation; le succès des activités d’exploration; la capacité anticipée des investisseurs à continuer de bénéficier des faibles coûts de découverte de la Société, de son expertise technique et de l’appui des communautés locales; ainsi que les résultats anticipés du reste du programme de forage 2026 de la Société et leur incidence possible sur la taille potentielle de l’estimation des ressources minérales. De façon générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’utilisation de termes comme « planifie », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « budget », « prévu à l’horaire », « estime », « projette », « entend », « continue », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou encore « croit », ainsi qu’à l’emploi de formulations indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seront », « pourraient être pris », « surviendront » ou « seront réalisés ». Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et sur d’autres faits importants qui, s’ils s’avéraient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces déclarations et informations reposent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures, ainsi que sur le contexte dans lequel Troilus exercera ses activités à l’avenir. Certains facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations diffèrent de façon significative de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent notamment : les fluctuations des devises, la conjoncture économique mondiale, la dilution des actions, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, notamment, sans s’y limiter : l’absence d’assurance que le ou les programmes d’exploration de la Société permettront d’accroître les ressources minérales; les risques et incertitudes inhérents aux estimations des ressources et des réserves; le fort degré d’incertitude associé aux études de faisabilité et autres études minières ou économiques, lesquelles reposent en grande partie sur diverses hypothèses; les variations du prix de l’or et des autres métaux; les fluctuations des taux de change; les variations du coût des fournitures et de la main-d’œuvre; l’obtention des approbations nécessaires; la disponibilité du financement requis pour le développement du Projet; les incertitudes et les risques liés au développement de projets miniers; les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les prix futurs de l’or et d’autres métaux; les accidents, conflits de travail et pénuries; les risques environnementaux et autres risques liés à l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, ceux décrits dans le plus récent formulaire d’information annuel de la Société, dans ses rapports techniques et dans ses autres documents d’information continue disponibles sous le profil de la Société sur www.sedarplus.ca . Même si Troilus a tenté de cerner les facteurs importants pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces énoncés s’avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux prévus. En conséquence, les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l’exigent.

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