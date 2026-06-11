LiTime Xtra Mini Lithium-Akkus feiern Premiere mit verbesserten Zellen, über 6.000 Ladezyklen und 8 Jahren Prime-Day-Garantie

BERLIN, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiTime hat zwei Neuzugänge seiner Xtra Mini-Produktreihe vorgestellt: den 12-V-200-Ah-Xtra-Mini-Bluetooth-Lithium-Akku für Wohnmobilnutzer sowie den 24-V-100-Ah-Xtra-Mini-Lithium-Akku für maritime Anwendungen. Beide Modelle sind mit LiFePO₄-Zellen in EV-Qualität ausgestattet und ermöglichen mehr als 6.000 Ladezyklen. Bei einem vollständigen Lade- und Entladezyklus pro Tag entspricht dies bei regelmäßiger Nutzung einer Lebensdauer von rund acht Jahren.

Die LiFePO₄-Zellen in EV-Qualität von LiTime sind bei 100 % Entladetiefe auf mehr als 6.000 Zyklen ausgelegt. Bei vielen vergleichbaren Produkten am Markt basieren die angegebenen Ladezyklen hingegen auf Tests mit 80 % Entladetiefe. Die verbesserten Zellen setzen auf hochwertige Separatoren, eine optimierte Elektrolytformulierung und verstärkte Kathodenmaterialien. Dadurch erhöht sich die Entladeleistung bei niedrigen Temperaturen gegenüber gängigen Alternativen um etwa 20 %. Damit eignen sich die Akkus besonders für Regionen in hohen Breitengraden, Winterreisen und Nutzer, die von AGM-Akkus auf LiFePO₄-Technologie umsteigen.

Die LiTime 12-V-200-Ah-Xtra-Mini-Bluetooth-Lithiumbatterie wurde speziell für Wohnmobilnutzer entwickelt und ist etwa 41 % kleiner als andere 12-V-200-Ah-Lithiumbatterien. Sie versorgt Kühlschränke, Kaffeemaschinen, Beleuchtung und Wechselrichter im Wohnmobil zuverlässig mit Strom. Bluetooth 5.0 ermöglicht zudem die Echtzeitüberwachung der Batterie per App. Das Modell ist nach CE, RoHS und UN38.3 zertifiziert.

Die LiTime 24-V-100-Ah-Xtra-Mini-Lithiumbatterie ist für 24-V-Elektromotorsysteme mit 70 bis 100 lbs Schubkraft ausgelegt. Als eine der kleinsten Lösungen ihrer Klasse reduziert sie den Platzbedarf im Batteriefach um rund 40,8 % und unterstützt auch längere Angelausflüge, einschließlich stromintensiver Funktionen wie GPS-gestützte Ankerung. Sie ist mit Systemen von Minn Kota, Garmin und Lowrance kompatibel, verfügt über Schutzart IP65 und entspricht ABYC E-13.

Als eine der meistverkauften Produktreihen der Marke mit hoher Energiedichte ermöglicht Xtra Mini Nutzern längere Laufzeiten und niedrigere Kosten, ohne dass bestehende Installationen angepasst werden müssen. Beide Modelle sind ab sofort auf litime.de erhältlich. Kunden, die während des Prime Days vom 23. bis 26. Juni kaufen, erhalten eine achtjährige Garantie – drei Jahre länger als die Standardgarantie.

Über LiTime

LiTime bietet zuverlässige LiFePO₄-Stromversorgungssysteme für Wohnmobile, Boote, Solaranlagen und netzunabhängige Anwendungen. Unter dem Motto „Life & Discovery“ verbindet LiTime 16 Jahre Forschung und Entwicklung sowie strenge Fertigungsstandards mit mehr als 380 Zertifizierungen. Ziel ist es, Lithium-Energielösungen intelligenter, sicherer, flexibler und erschwinglicher zu machen – damit Entdecker mit sauberer Energie weiterkommen, vom ersten Traum über die Planung bis zur Reise.

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