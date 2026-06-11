Midland identifie plusieurs anomalies de cuivre dans les sédiments de fonds de lacs dans le cadre de son nouveau levé à haute résolution sur le projet Lac Bernard

MONTRÉAL, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland Inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer les résultats finaux de son levé de sédiments de fonds de lacs à haute résolution réalisé en 2025 sur le projet Lac Bernard, situé dans les régions d’Eeyou Istchee Baie-James et de Caniapiscau. Le projet Lac Bernard est détenu à 100 % par Midland et est constitué de 271 droits exclusifs d’exploration (« DEE ») couvrant une superficie de 138 kilomètres carrés, dont 54 nouveaux DEE récemment rajoutées.

Faits saillants :

Les résultats du levé d’échantillonnage de fonds de lacs réalisé en 2025 ont permis d’identifier huit (8) anomalies de plus de 250 ppm Cu, avec une valeur maximale de 533 ppm Cu;

Trois (3) regroupements d’anomalies en cuivre dans les sédiments de fonds de lacs ont été identifiés sur le projet;

Un programme d’exploration par prospection et échantillonnage des sols débutera en juin.



Un levé de sédiments lacustres à haute densité a été réalisé sur les projets Lac Bernard, Viau et dans la partie sud-est du projet Caniapisc Au en 2025. Le levé ciblait des secteurs où de fortes anomalies polymétalliques (Cu, Mo, Zn, W) dans les sédiments lacustres avaient été recensées dans le cadre du levé régional du gouvernement du Québec. Le levé de 2025 a réussi à confirmer et à reproduire les anomalies initialement identifiées grâce aux données du gouvernement du Québec.

Le levé à plus haute densité a permis de renforcer l’importance des anomalies et de préciser leur emplacement. Sur le projet Lac Bernard, plusieurs valeurs fortement anomales en cuivre (Cu) dans les sédiments lacustres ont été identifiées dans trois (3) différents secteurs. Au total, huit (8) échantillons de sédiments lacustres ont livré des valeurs de plus de 250 ppm Cu, avec une valeur maximale de 533 ppm Cu (0,05 % Cu), tandis que dix-sept (17) autres échantillons ont livré des valeurs entre 130 et 250 ppm Cu. À titre comparatif, la valeur médiane régionale pour le cuivre, calculée à partir de 1 161 échantillons de fonds de lacs régionaux, incluant les données publiques du gouvernement du Québec ainsi que les nouveaux résultats, est d’environ 26 ppm Cu. Par ailleurs, plusieurs anomalies d’or (Au) et de molybdène (Mo) ont aussi été identifiées dans plusieurs de ces échantillons de fonds de lacs. Sur le projet Viau, plusieurs anomalies de Zn, Mo et Au ont aussi été identifiées. Toutes ces anomalies restent inexpliquées pour l’instant. Sur le projet Lac Bernard, un programme d’échantillonnage des sols totalisant 326 échantillons, ainsi qu’une semaine de prospection, sont planifiés et devraient débuter en juin en guise de suivi sur ces anomalies. Des travaux de prospection auront également lieu sur le projet Viau.

Tableau 1 : Échantillons de sédiments de fonds de lacs qui ont livré des valeurs de plus de 130 ppm Cu Échantillon Est

(m)* Nord

(m)* Cu (ppm) Au (ppb) Mo (ppm) 167580290 482127 5922846,9 533 3,4 23,2 167580107 478233 5922370,9 491 2,7 37,2 167580285 482469 5922397,8 313 -0,5 12,8 167580025 483451 5922075,8 279 1,6 5,6 167580135 481489 5923572,3 269 4,0 14,0 167580046 479526 5915335 267 7,3 26,3 167580074 480232 5919809,8 266 3,1 26,9 167580196 482138 5922046,3 257 3,1 8,5 167580068 484086 5922423,1 231 1,4 8,5 167580238 477646 5915963,8 221 2,7 21,6 167580146 478371 5915497,4 220 6,9 29,1 167580239 479460 5916271,7 217 4,7 21,6 167580008 480448 5918908,5 209 2,9 21,0 167580206 477779 5916848,2 208 3,8 6,9 167580166 479582 5918559,3 207 2,9 16,9 167580106 482487 5921486,7 205 18,8 12,6 167580282 479102 5920077,6 202 3,6 9,6 167580014 482167 5917460,2 193 1,7 37,1 167580100 483372 5918211,1 192 5,7 35,7 167580269 477452 5915214,2 183 1,7 32,8 167580176 480196 5915735,9 171 3,5 1,9 167580255 482106 5918319,8 164 2,0 38,5 167580224 480879 5918307,4 161 2,8 9,1 167580096 477914 5917878,9 147 5,3 19,4 167580064 478786 5919128,1 136 2,8 23,9 *Coordonnées UTM Zone 19 (NAD83)



Projets Lac Bernard et Viau

Le projet Lac Bernard est situé à 30 kilomètres au sud du projet Caniapisc Au et couvre plusieurs anomalies d’Au, Cu, Mo et Zn dans les sédiments de fonds de lacs (selon la base de données du MRNF), localisées dans un secteur démontrant une complexité magnétique favorable, comme le montrent les données magnétiques fédérales disponibles pour cette région. Le projet Viau est situé à 16 kilomètres à l’ouest de Caniapisc Au et couvre plusieurs anomalies de Zn et de Mo dans les sédiments de fonds de lacs (selon la base de données du MRNF), situées sur une crête magnétique qui pourrait représenter la signature d’un granite à fluorite identifié par le MRNF dans cette même région.

Contrôle de la qualité

La conception, le traitement et l’interprétation du levé de sédiments lacustres ont été effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d’assurance-qualité/contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation d’étalons et de blancs. Les échantillons de sédiments lacustres ont été prélevés et prétraités par IOS Services Géoscientifiques de Saguenay (Québec). Les échantillons de sédiments lacustres ont été expédiés chez Activation Laboratories à Ancaster (Ontario), où ils ont été analysés en utilisant deux différentes méthodes : 1) analyse par activation neutronique instrumentale (INAA); 2) spectroscopie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) suivant une dissolution à l’eau régale.

Mises en garde

Les anomalies dans les sédiments de fonds de lacs proviennent de l’environnement secondaire et n’indiquent pas nécessairement la présence de zones minéralisées.

Les minéralisations rencontrées aux anciennes mines et aux gîtes mentionnés dans ce communiqué ne sont pas nécessairement représentatives des minéralisations qui pourraient se retrouver sur les projets de Midland dont il est question dans ce communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc., BHP Canada Inc., Centerra Gold Inc., Société minière Barrick, Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Fresnillo plc, Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et chef géologue Jean-François Larivière, géo., Ph. D., a rédigé, examiné et approuvé ce communiqué de presse et vérifié les données du projet à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés portant sur les attentes de la direction concernant la conclusion d’ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d’autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tous les énoncés, autres que les énoncés basés sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et gouvernementales (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

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