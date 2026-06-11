Bitget CFD lance le mode sans frais (Zero-Fee Mode) alors que son volume quotidien se rapproche des 10 milliards de dollars

VICTORIA, Seychelles, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) du monde, a annoncé aujourd’hui le lancement du Zero-Fee Mode pour Bitget CFD, une nouvelle option de compte sans commission conçue pour rendre le trading de CFD plus flexible, plus transparent et plus accessible.

Cette annonce intervient alors que Bitget CFD poursuit sa forte croissance, avec un volume quotidien de transactions ayant atteint 8 milliards de dollars en mai, se rapprochant ainsi du seuil des 10 milliards de dollars. Cette progression reflète une demande croissante d’accès au trading multi-actifs, les utilisateurs recherchant de plus en plus de moyens efficaces de négocier les marchés mondiaux au sein d’une plateforme unifiée.

Bitget CFD propose désormais une structure à double compte offrant aux utilisateurs un contrôle accru sur leur manière de trader. Le mode ECN existant reste disponible pour les traders professionnels, les opérateurs à court terme et les adeptes du trading à haute fréquence qui privilégient des spreads plus serrés associés à des commissions calculées sur les volumes. Le nouveau Zero-Fee Mode, quant à lui, s’adresse aux utilisateurs préférant une structure tarifaire plus simple, avec des spreads standards et aucune commission de trading.

Cette évolution répond à une demande croissante des utilisateurs ainsi qu’aux retours exprimés en faveur d’expériences de trading plus intuitives. Plutôt que d’imposer un modèle unique, Bitget CFD offre désormais la possibilité de choisir le type de compte le mieux adapté à la taille du capital investi, à la stratégie de trading, à l’expérience et aux préférences personnelles de chacun.

« L’accès multi-actifs devient la nouvelle norme pour les plateformes de trading, et les CFD occupent une place centrale dans la manière dont Bitget construit cet avenir », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Avec l’introduction du Zero-Fee Mode, nous offrons aux utilisateurs davantage de flexibilité pour accéder aux marchés mondiaux, tout en poursuivant notre mission visant à rendre les opportunités financières plus accessibles au sein d’un écosystème unique et intégré. »

Ce lancement s’inscrit dans la continuité des succès enregistrés par Bitget CFD, notamment avec l’obtention de sa première distinction sectorielle en tant que Best Global Multi-Asset Trading Platform (Meilleure plateforme mondiale de trading multi-actifs) lors de l’Online Trading Expo. La plateforme avait précédemment indiqué que les actifs non liés aux cryptomonnaies avaient représenté jusqu’à 40 % de l’activité de trading certains jours cette année. L’or et les indices américains, notamment le NAS100, demeurent les deux produits les plus négociés sur la plateforme et contribuent fortement à la croissance globale des volumes.

Dans le cadre de la vision UEX de Bitget, Bitget CFD joue un rôle essentiel en rapprochant l’accès aux marchés crypto et aux marchés financiers traditionnels au sein d’un écosystème de trading intégré. L’ajout du Zero-Fee Mode renforce les efforts de Bitget pour rendre le trading multi-actifs plus accessible, plus flexible et mieux adapté aux différents profils d’utilisateurs.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème s’engage à aider les utilisateurs à trader de manière plus avisée grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Dans le cadre de sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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