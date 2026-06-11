Bitget poursuit l’expansion de son offre au comptant grâce à 30 nouvelles cotations issues des principaux secteurs du marché

VICTORIA, Seychelles, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a élargi son offre de titres au comptant avec l’introduction de 30 nouveaux actifs, élargissant ainsi l’accès des utilisateurs aux opportunités du marché traditionnel dans le cadre du récent lancement de Stock 2.0. Les nouveaux actifs cotés qui comprennent rNASA, rBMNR, rDIS, rROKU et rLCID ont été mis à disposition le 8 juin 2026.

Ces derniers ajouts couvrent un large éventail d’entreprises et de thèmes d’investissement, allant de l’innovation spatiale au divertissement en passant par les marques grand public, les technologies d’entreprise, la santé, la défense, les infrastructures cloud, les technologies éducatives et les véhicules électriques. Parmi les nouveaux actifs pris en charge figurent notamment Tema Space Innovators ETF, BitMine Immersion Technologies, AbbVie, Automatic Data Processing, BlackSky Technology, BWX Technologies, CAVA Group, Celsius Holdings, Cognex, CRISPR Therapeutics, The Walt Disney Company, DigitalOcean, Duolingo, Guidewire Software, Himax Technologies, Hewlett Packard Enterprise, The Coca-Cola Company, Lucid Group et Lockheed Martin.

Dans la lignée de l’intégration récente de 49 actions et ETF américains, et de l’extension du compte de trading unifié Bitget pour inclure les actions tokenisées parmi les actifs de marge, cette toute dernière mise à jour offre aux utilisateurs une exposition encore plus large à des entreprises d’envergure mondiale bien établies et à des entités émergentes en pleine croissance, dans des secteurs de marché très dynamiques. Bitget améliore l’accessibilité des produits financiers traditionnels tout en proposant une vaste gamme de cryptomonnaies et d’instruments de marché, permettant aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience d’investissement plus complète via une plateforme unique et unifiée.

Cette intégration renforce davantage la stratégie « Universal Exchange » de Bitget qui rassemble dans un même environnement de trading unifié les crypto-actifs, les actions, les ETF, les matières premières, le marché des changes, les métaux précieux, les produits dérivés et les instruments tokenisés. La plateforme offre actuellement l’accès à plus de 100 actions et ETF tokenisés, ainsi qu’à une gamme croissante de produits financiers traditionnels conçus pour permettre aux utilisateurs de saisir les opportunités offertes par les marchés mondiaux.

Cette annonce fait suite à l’expansion continue de Bitget dans le domaine des contrats à terme perpétuels sur actions, des CFD, des produits IPO Prime, des actions tokenisées ainsi qu'au développement de Reality, sa plateforme réglementée d’émission d’actifs du monde réel. Ces évolutions s’inscrivent conjointement dans la vision globale de Bitget, qui consiste à créer une expérience de trading plus intégrée couvrant à la fois les actifs numériques et les marchés financiers traditionnels.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. Au sein de son écosystème, elle s’engage à aider les utilisateurs à négocier de manière plus avisée grâce à son agent IA qui copilote l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Dans le cadre de sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour soutenir l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas et la liquidité la plus élevée du secteur dans plus de 150 régions à travers le monde.

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