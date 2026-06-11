Le Porsche Experience Centre de Toronto célèbre une première année réunissant passion de la conduite et esprit de communauté

La destination réaffirme l’engagement du constructeur de voitures sport envers une expérience de marque immersive au Canada

Porsche souligne le premier anniversaire, le 18 juin 2026, de l’ouverture de son tout premier Porsche Experience Centre au Canada et de son dixième à l’échelle mondiale.

Ouvert au public toute l’année, le Centre représente un véritable carrefour expérientiel de la marque, un lieu de rassemblement pour la communauté, ainsi qu’un espace exclusif pour des événements privés et corporatifs.

Quatre modules de conduite encadrés par des instructeurs certifiés, dont un circuit de perfectionnement de deux kilomètres, ont été spécialement conçus pour mettre en valeur l’ingénierie de pointe et les performances exceptionnelles des modèles Porsche, dans un environnement contrôlé.

Les célébrations de l’anniversaire culmineront lors d’un événement Cars & Coffee le 21 juin. De plus, du 16 juin au 4 juillet, le Carrera Café du Porsche Experience Centre proposera un menu exclusif, et les invités participant aux expériences de conduite recevront un cadeau spécial.





TORONTO, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée, importateur et distributeur du constructeur de voitures sport de Stuttgart, célèbre le premier anniversaire du Porsche Experience Centre (PEC) de Toronto — une destination qui est rapidement devenue le foyer de la passion Porsche au Canada.

Depuis son ouverture en juin 2025, le PEC Toronto a accueilli des invités provenant de partout au pays et d’ailleurs, leur permettant de vivre de première main les valeurs fondamentales de la marque : performance, précision et émotion. En tant que premier Centre d’expérience Porsche au Canada et l’un des seulement dix à l’échelle mondiale, l’installation représente une étape majeure dans l’engagement continu de la marque envers le marché canadien.

« Au cours de la dernière année, le Porsche Experience Centre de Toronto est devenu bien plus qu’un simple lieu pour conduire nos véhicules — il s’est transformé en un véritable pôle de notre marque au Canada », a déclaré Trevor Arthur, président et chef de la direction, Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Des visiteurs qui découvrent Porsche pour la première fois aux passionnés de longue date, le PEC Toronto permet aux invités de se connecter à la marque de façon immersive et dynamique, allant bien au-delà du concept traditionnel de la salle d’exposition. »

Là où la passion Porsche, la performance et la communauté se rencontrent

Conçu comme un environnement expérientiel où l’adrénaline de la conduite s’allie au summum du design automobile et de l’ingénierie, le PEC Toronto offre une expérience pour tous — des propriétaires de longue date aux visiteurs curieux. Quatre modules de conduite encadrés par des instructeurs — un circuit de deux kilomètres pour le perfectionnement des conducteurs, une zone dynamique, ainsi qu’un circuit de maniabilité et un cercle de dérive à faible adhérence — ont été conçus pour démontrer l’ingénierie et les capacités des modèles Porsche dans un environnement contrôlé. Ces modules de conduite avec instructeur sont conçus pour démontrer l’ingénierie et les capacités des modèles Porsche.

Les invités peuvent réserver des expériences de conduite d’initiation de 45 minutes avec un instructeur certifié Porsche à partir de 295 $ par personne, tandis que les séances complètes de 90 minutes sont offertes à partir de 595 $. Lors des tours de démonstration, les invités prennent place sur le siège passager pendant qu’un instructeur prend le volant, mettant en valeur les limites dynamiques et la précision de conduite d’une Porsche sur le circuit de maniabilité. Les tours de démonstration peuvent être réservés à partir de 140 $.

Au delà de la piste, l’installation a été pensée comme une destination ouverte au public toute l’année. Les visiteurs qui découvrent le Centre pour la première fois peuvent explorer le bâtiment, admirer la vue depuis la terrasse des visiteurs, parcourir la boutique Porsche Lifestyle ou savourer une pause au Carrera Café. Le PEC Toronto dispose également d’un salon de configuration, où les visiteurs peuvent explorer de vastes options de personnalisation afin de créer la Porsche de leurs rêves. De plus, les invités peuvent réserver du temps dans un espace dédié comprenant cinq simulateurs de conduite de pointe. Aux commandes d’une Porsche virtuelle, ils peuvent se mesurer à eux-mêmes ou à d’autres sur des circuits automobiles du monde entier.

Le Porsche Experience Centre de Toronto propose en outre des espaces événementiels intérieurs et extérieurs modulables, offrant une vue sur le circuit de perfectionnement de la conduite, ce qui en fait un lieu recherché pour des événements de groupe, des réunions corporatives et même des mariages. Grâce à un soutien événementiel dédié, le PEC Toronto offre un cadre mémorable pour des célébrations et des moments partagés, placés sous le signe de la performance, du design, de la passion et de la communauté.

Élargissement des expériences et de la programmation

Au cours de la dernière année, le PEC Toronto a continué de faire évoluer son offre en lançant de nouveaux programmes visant à élargir l’accès à la marque Porsche. Parmi ceux-ci figure « Experience for HER », lancé au début de 2026, un programme conçu spécialement pour les femmes, proposant des expériences de conduite axées sur le développement de la confiance, des compétences et de la communauté, dans une atmosphère inclusive et valorisante.

L’installation a également accueilli une variété d’activations de marque, d’événements communautaires et d’expériences avec des partenaires, renforçant ainsi son rôle de lieu de rassemblement pour les passionnés de Porsche, les clients et les partenaires d’affaires.

Une conception réfléchie et porteuse de sens

Dès sa conception, les considérations environnementales et les influences canadiennes ont joué un rôle central dans le design du PEC Toronto. Le bâtiment principal, certifié LEED Or, est doté d’un système de chauffage et de climatisation géothermiques. De plus, des panneaux photovoltaïques installés sur le toit fournissent une énergie renouvelable représentant environ 20 % de la consommation électrique totale du bâtiment. Des éléments de design d’inspiration canadienne ainsi que des œuvres d’art locales commandées spécialement reflètent davantage le lien du Centre avec son environnement.

Faire évoluer et enrichir l’expérience Porsche

Pour souligner son évolution continue, le Porsche Experience Centre de Toronto célébrera son anniversaire avec un événement spécial Cars & Coffee à l’occasion de la fête des Pères, le 21 juin 2026. Pour enrichir les festivités, le Carrera Café proposera un menu exclusif du 16 juin au 4 juillet, et les invités participant aux expériences de conduite recevront un cadeau commémoratif pendant la même période. De plus, le PEC Toronto sera ouvert le jour de la fête du Canada, invitant les visiteurs à se joindre aux célébrations.

Alors que le PEC Toronto entame sa deuxième année d’exploitation, Automobiles Porsche Canada demeure résolument tournée vers l’évolution et l’enrichissement continus de l’expérience offerte aux invités, avec de nouveaux programmes et événements prévus afin de mobiliser davantage les conducteurs, les passionnés et la communauté au sens large.

« Au cours de la dernière année, il a été remarquable de constater à quel point la confiance et la passion des invités pour la conduite s’épanouissent lorsqu’ils ont l’occasion de s’immerger pleinement dans l’expérience Porsche », a observé Arthur. « Nous nous réjouissons de poursuivre sur cette lancée et de continuer à créer des moments inoubliables pour nos clients dans les années à venir. »

Le Porsche Experience Centre de Toronto est ouvert au public toute l’année. Les heures d’ouverture actuelles sont du mardi au samedi, de 9 h à 17 h. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur les programmes, les événements communautaires et les heures d’ouverture, ou pour réserver une expérience, veuillez visiter le site Porsche Experience Centre de Toronto.

À propos du Porsche Experience Centre de Toronto

Le Porsche Experience Centre (PEC) de Toronto a ouvert ses portes au public en juin 2025 et est situé à environ 40 kilomètres à l’est de la tour CN de Toronto, à Pickering, en Ontario. Premier Porsche Experience Centre au Canada et dixième au monde, l’établissement propose quatre modules de conduite spécialement conçus pour démontrer la dynamique des véhicules dans un environnement contrôlé.

En plus des programmes de conduite, le PEC Toronto comprend un bâtiment certifié LEED Or, offrant des commodités sur place telles qu’un café, un laboratoire de simulateurs et un espace de vente au détail. Des salles de réunion ainsi que des espaces intérieurs et extérieurs modulables peuvent accueillir des événements de groupe, des fonctions corporatives et des célébrations privées. Ouvert au public toute l’année, le PEC Toronto s’impose comme la destination de choix au Canada pour les expériences clients, les événements et l’engagement envers la marque Porsche.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. Situé à Pickering, en Ontario, le Porsche Experience Centre de Toronto a ouvert ses portes en 2025. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur le remarquable palmarès sportif de la marque qui compte près de 30 000 victoires en course.

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