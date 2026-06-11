O2 und Mavenir haben erfolgreich eine Technologie zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit für Menschen mit Hörverlust getestet

O2 hat eine neue Technologie getestet, die Telefonate für Kunden mit Hörverlust klarer und verständlicher macht.

Der gemeinsam mit Mavenir durchgeführte Test erstellte für jede Person ein individuelles Hörprofil. Dadurch konnte das Netz Telefongespräche in Echtzeit automatisch optimieren.

Die Technologie lief dabei unauffällig im Hintergrund und half, typische Probleme beim Verstehen von Telefonaten im Alltag zu verringern.





READING, Vereinigtes Königreich, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O2 hat einen Proof-of-Concept-Test mit moderner Technologie durchgeführt, die Telefonate für Kunden mit Hörverlust verbessern soll.

Der Netzbetreiber arbeitete mit dem Anbieter für cloud-native Netzwerksoftware Mavenir zusammen, um die Funktion zu testen. Diese läuft unauffällig im Hintergrund. Die Teilnehmenden nutzten ihr gewohntes Telefon und ihre bestehende Nummer. Die Technologie verbesserte dabei die Sprachverständlichkeit, indem sie den Gesprächston in Echtzeit an die individuellen Hörbedürfnisse anpasste.

Zunächst absolvierten die Teilnehmenden einen kurzen, automatisierten Hörtest, der ihre Wahrnehmung verschiedener Tonfrequenzen testete. Auf Basis der Ergebnisse wurde ein persönliches Hörprofil erstellt und mit der Handynummer verknüpft. Mithilfe dieser Technologie kann die Sprachwiedergabe während eines Anrufs angepasst werden, sodass Gespräche klarer und leichter verständlich werden.

Im Gegensatz zu barrierefreien Funktionen auf dem Gerät oder Apps von Drittanbietern erfolgt die Optimierung direkt im O2-Netz. So konnten die Teilnehmenden ihre Anrufe wie gewohnt tätigen und entgegennehmen und gleichzeitig von klarerem und besser verständlichem Ton profitieren.

Nach dem Test berichteten fast 90 % der Teilnehmenden von einer verbesserten Sprachverständlichkeit. Gespräche ließen sich dadurch leichter verfolgen, und es kam zu weniger Missverständnissen. Außerdem gaben die Teilnehmenden an, dass das Zuhören weniger anstrengend war und sich das Telefonieren insgesamt natürlicher anfühlte.

Obwohl sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet, zeigt der Proof-of-Concept-Test, wie netzwerkbasierte Technologien die Barrierefreiheit und die alltägliche Kommunikation für Menschen mit Hörverlust verbessern könnten.

Mary Higgins, eine hochgradig schwerhörige Teilnehmerin der Studie, sagte: „Normalerweise empfinde ich Telefonate als anstrengend und stressig, selbst mit Hörgeräten. Ohne sie zu telefonieren ist fast unmöglich. Die Nutzung dieser Technologie war eine völlig andere Erfahrung, da ich auch ohne meine Hörgeräte klar hören konnte und meine Gesprächspartner nicht ständig bitten musste, sich zu wiederholen.“

Jorge Ribeiro, Director of Core Networks bei Virgin Media O2, sagte: „Für viele Menschen mit Hörverlust kann ein Telefonat eine schwierige und frustrierende Erfahrung sein. In dieser Studie geht es darum, die Intelligenz unseres Netzwerks zu nutzen, um dieses Erlebnis zu verbessern, ohne dass Kunden ihr Verhalten ändern müssen. Die ersten Ergebnisse dieses Proof-of-Concepts ermutigen uns und wir freuen uns darauf, zu prüfen, ob sich mit dieser Technologie künftig barrierefreiere Dienste für unsere Kunden realisieren lassen.“

Brandon Larson, SVP & General Manager, Cloud, AI & IMS Business Strategy bei Mavenir, sagte: „Kernnetze sind eine leistungsstarke Plattform für die Entwicklung neuer Dienste und die Schaffung zusätzlicher Werte für Kunden. Unsere Partnerschaft mit Virgin Media O2 zur Verbesserung des Telefonerlebnisses für Kunden mit Hörverlust ist ein hervorragendes Beispiel dafür.“

Über Mavenir

Mavenir entwickelt telekommunikationsorientierte, cloud-native und KI-basierte Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Damit ermöglicht das Unternehmen intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke. Die umfassende Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften – Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

PR-Kontakt bei Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com