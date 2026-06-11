Index printanier des partenaires : Des marques de premier plan qui stimulent l’engagement des partisans en 2026

TORONTO, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Ligue canadienne de football (LCF) voit sa liste de partenaires s'agrandir avec plus de 50 marques qui s'engagent à divertir et à faire vibrer les partisans tout au long de la saison. theScore Bet, High Noon, King’s Hawaiian, Manmade, Twizzlers et bien d'autres se sont associés à la Ligue en 2026, tandis qu'Anytime Fitness, Bud Light, FanDuel, Forty Creek, Mobil et OK Pneus figurent parmi les nombreuses entreprises qui ont renouvelé et qui ont renforcé leur soutien au football professionnel canadien.

« Dans les stades et à la télévision, nos partenaires donnent une dimension encore plus spectaculaire à nos moments forts, enrichissant l’expérience et l’engagement des partisans grâce à de longues fins de semaine palpitantes, à des concours, à des activités aimées par les partisans, et bien plus. Nous sommes fiers de partager notre plateforme avec nos partenaires afin de les aider à accroître leur présence, à renforcer leur impact et à rejoindre de nouveaux adeptes au sein de l’écosystème de la LCF. Nous avons hâte de célébrer tous nos partenaires tout au long de la saison et de partager notre football avec leurs clients », a indiqué Tyler Keenan, chef des revenus de la LCF.

La saison 2026 se poursuit avec son lot d'action et de divertissement et prendra fin avec le match de la 113e Coupe Grey au McMahon Stadium de Calgary le dimanche 15 novembre. Cliquez ici pour consulter le calendrier 2026 de la LCF en entier.

DES PARTENAIRES QUI ENRICHISSENT LES LONGUES FINS DE SEMAINE

Tout au long de la saison de la LCF, les longues fins de semaine rassemblent les partisans et les communautés pour célébrer. De la fête du Canada à l’Action de grâces, des partenaires de premier plan mettront tout en œuvre pour que les Canadiens et les Canadiennes puissent profiter pleinement du football qu’ils aiment.

FANDUEL | UN PARTENAIRE DE PARIS SPORTIFS ET DE CASINO EN LIGNE OFFICIEL EN ONTARIO ET EN ALBERTA

La semaine 5 sera officiellement la fin de semaine de la fête du Canada FanDuel, avec quatre matchs palpitants au programme pour célébrer le 159 e anniversaire du pays. Du match d'ouverture de la saison jusqu'au couronnement des 113 e champions de la Coupe Grey, FanDuel affichera fièrement son soutien à la LCF grâce à des actifs numériques et lors de la diffusion des matchs du circuit, dans les marchés où FanDuel détient une licence.

anniversaire du pays. Du match d'ouverture de la saison jusqu'au couronnement des 113 champions de la Coupe Grey, FanDuel affichera fièrement son soutien à la LCF grâce à des actifs numériques et lors de la diffusion des matchs du circuit, dans les marchés où FanDuel détient une licence. FIN DE SEMAINE DE LA FÊTE DU CANADA FANDUEL Jeudi 2 juillet | TOR c. CGY | 21 h HE Vendredi 3 juillet | SSK c. OTT | 19 h 30 HE Samedi 4 juillet | EDM c. C.-B. | 19 h HE Dimanche 5 juillet | WPG c. HAM | 19 h HE



OK PNEUS | PARTENAIRE DE PNEUS OFFICIEL

La fin de semaine de la fête du Travail OK Pneus sera de retour lors de la semaine 14 avec les plus récents chapitres des rivalités les plus légendaires de la LCF.

FIN DE SEMAINE DE LA FÊTE DU TRAVAIL OK PNEUS Vendredi 4 septembre | C.-B. c. MTL | 19 h 30 HE Dimanche 6 septembre | WPG c. SSK | 19 h HE Lundi 7 septembre | TOR c. HAM | 14 h 30 HE Lundi 7 septembre | EDM c. CGY | 18 h HE



MOBIL | PARTENAIRE DE CARBURANT OFFICIEL

La semaine 19 marquera le début de la fin de semaine de l'Action de grâce Mobil, qui mettra en vedette une partie revanche de la 112e Coupe Grey. Au cours de cette longue fin de semaine, les amateurs pourront se rendre dans les stations-service Mobil participantes aux quatre coins du pays pour collectionner des articles aux couleurs de la LCF. Mobil sera également de retour en tant que partenaire officiel de l'écusson au dos des chandails durant les éliminatoires et la 113 e Coupe Grey.

Coupe Grey. FIN DE SEMAINE DE L’ACTION DE GRÂCE MOBIL Vendredi 9 octobre | EDM c. HAM | 19 h HE Vendredi 9 octobre | OTT c. C.-B. | 22 h HE Samedi 10 octobre | CGY c. WPG | 19 h HE Lundi 12 octobre | SSK c. MTL | 13 h HE



DES PARTENAIRES QUI RENFORCENT L'ENGAGEMENT DES PARTISANS

L'expérience des partisans ne se limite plus aux gradins ni au visionnement des matchs. Plus que jamais, les amateurs consomment du contenu et emploient de nouvelles façons pour vivre toute l’action de la LCF de plus près. Les paris sportifs et les jeux d'argent ne sont disponibles que dans les juridictions où ces activités sont autorisées et réglementées.

theScore Bet | UN PARTENAIRE DE PARIS SPORTIFS ET DE CASINO EN LIGNE OFFICIEL EN ONTARIO ET EN ALBERTA

En Ontario et en Alberta, theScore Bet présente le tout nouveau jeu Fantasy LCF, le plus récent jeu gratuit de la zone de jeux de la LCF, le portail de la Ligue proposant des expériences, des jeux et des concours en ligne pour divertir et fidéliser les partisans. Plus tard cette saison, theScore Bet présentera aussi la nouvelle application de la LCF, qui intégrera la marque, ainsi que des promotions et des cotes personnalisées.



ANYTIME FITNESS | PARTENAIRE D’ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE OFFICIEL

La saison morte de la LCF est marquée par plusieurs étapes importantes, alors que les espoirs se préparent à rejoindre les rangs professionnels. L’une des étapes les plus cruciales est sans doute le camp d'évaluation de la LCF, présenté par Anytime Fitness. Les partisans étaient présents à Edmonton pour assister à l'événement, tandis que les internautes ont suivi la progression de 82 athlètes de partout au pays. Anytime Fitness sera présent sur les lignes de côté des matchs de la LCF tout au long de la saison, dans l'espoir d'encourager davantage de Canadiens et de Canadiennes à entreprendre leur propre parcours de remise en forme.



MANMADE | LES BOXERS OFFICIELS

Cette collaboration unit deux marques fièrement canadiennes qui partagent les mêmes valeurs de performance, de passion et d'engagement au quotidien. Pour lancer ce partenariat, MANMADE s'est associé au quart-arrière des Blue Bombers de Winnipeg, Zach Collaros, et au botteur des Tiger-Cats de Hamilton, Marc Liegghio, pour une campagne numérique qui met la performance à l'épreuve d'une manière unique, propre à MANMADE.



DES PARTENAIRES QUI ANIMENT LA COMMUNAUTÉ DE PARTISANS

Aucune expérience de football n'est complète sans la nourriture et les boissons qui accompagnent le match. Le football est au centre de l'attention, mais tout le reste – discuter avec d’autres amateurs, un verre à la main, la table des collations et la file d'attente au barbecue – transforme l'événement en une véritable fête.

BUD LIGHT | LA BIÈRE OFFICIELLE

Pour célébrer la victoire des Roughriders de la Saskatchewan lors de la 112e Coupe Grey, Bud Light a dévoilé une canette verte pour les collectionneurs, actuellement en vente en Saskatchewan, jusqu'à épuisement des stocks. Le plus grand concert télévisé annuel du pays, le spectacle de la mi-temps Bud Light de la Coupe Grey, sera de retour pour enflammer les gradins et les téléspectateurs pendant le match de championnat.



FORTY CREEK | LE WHISKY OFFICIEL

Forty Creek sera mis en avant sur les panneaux virtuels au niveau du terrain lors des événements marquants de la saison, notamment le Stampede Bowl, la fin de semaine de la fête du Travail OK Pneus et la fin de semaine de l'Action de grâce Mobil. Pendant les éliminatoires de la Coupe Grey, Forty Creek sera affiché sur les poteaux de but, portant un toast supplémentaire aux célébrations de touchés dans toute la Ligue.



HIGH NOON | SODAS ALCOOLISÉS À LA VODKA ET À LA TÉQUILA OFFICIELS

Tout au long de la saison, High Noon interagira avec les partisans en ligne grâce à un concours sur les médias sociaux, leur offrant ainsi l’occasion de vivre le match de plus près. High Noon sera également partenaire du Festival de la Coupe Grey 2026, un événement qui rassemblera des partisans de partout au Canada et du monde entier à Calgary pour célébrer leur passion pour la LCF.



KING’S HAWAIIAN | PAIN OFFICIEL

Disponibles chez les principaux détaillants d'un océan à l'autre, les petits pains King’s Hawaiian et la couleur orange emblématique de la marque seront bientôt associés à la LCF. Tout au long de la saison, King's Hawaiian contribuera à rapprocher les partisans du sport qu’ils aiment, alimentant l'enthousiasme jusqu'au match de la Coupe Grey. Que ce soit pour préparer des mini-burgers sur leurs irrésistibles petits pains sucrés ou pour organiser un pique-nique d'avant-match mémorable, King's Hawaiian et la LCF forment le duo parfait pour les jours de match.



TWIZZLERS | RÉGLISSE OFFICIELLE

Du premier au dernier coup de sifflet, Twizzlers apportera de la joie tout au long de la saison à venir. Partout où la célèbre réglisse rouge est vendue au Canada, les partisans commenceront également à voir du matériel promotionnel célébrant le partenariat entre les deux marques.



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LUCAS BARRETT

HE/HIM/IL

ASSOCIATE VICE PRESIDENT, COMMUNICATIONS & PUBLIC AFFAIRS

VICE‑PRÉSIDENT ASSOCIÉ, COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES

CANADIAN FOOTBALL LEAGUE | LIGUE CANADIENNE DE FOOTBALL

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TEL 416-802-7852

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