Top Aces annonce l’acquisition de Select Global International renforçant ainsi les capacités souveraines de formation des pilotes de chasse du Canada

MONTRÉAL, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Top Aces Inc. (« Top Aces »), un chef de file mondial de la formation avancée au combat en vol opérationnel, annonce aujourd’hui un accord visant à acquérir Select Global International (« SGI »), une société canadienne de défense possédant une vaste expertise dans l’instruction des pilotes de chasse sur simulateur, en support de l’Aviation royale canadienne (« ARC »).

Fondée en 2013, SGI s'est forgé une solide réputation en fournissant des solutions d'entraînement synthétiques haute-fidélité pour les équipages d’appareils CF-18. L'entreprise est composée d'anciens pilotes instructeurs très expérimentés sur les CF-18, plusieurs d’entre eux possèdent une expérience opérationnelle et de commandement récente au sein de l’ARC.

Cette acquisition réunit l'expertise de SGI en matière d'entraînement synthétique aux plus de 20 ans d'expérience de Top Aces dans la formation opérationnelle avancée en vol réel, créant ainsi une capacité intégrée unique pour les environnements d'entraînement réels, virtuels et constructifs (LVC). L'équipe ainsi constituée représente un groupe d'experts sans égal, possédant une expérience directe de la conception et de la mise en œuvre de tous les aspects de l'entraînement des avions de chasse modernes.

Ensemble, les entreprises fourniront une capacité qui appuie directement le programme de Modernisation organisationnelle de l’infrastructure d’entraînement opérationnel (MOIEO), en plus de faire progresser les objectifs de la stratégie industrielle de défense du Canada, renforçant ainsi l’expertise nationale en matière de formation à un moment critique, en phase avec la transition de l’ARC vers une force de cinquième génération.

Paul Bouchard, chef de la direction de Top Aces, a déclaré : « L’acquisition de SGI représente une étape importante pour renforcer la capacité du Canada à se préparer aux combats de demain. En combinant l’expertise de SGI et celle de Top Aces, nous sommes idéalement placés pour offrir une solution d’entraînement mixte, réelle et synthétique, conçue et dirigée par des Canadiens, qui soutient directement la transition de l’ARC vers la capacité d’opérer des avions de chasse de cinquième génération. »

Yves Renaud, propriétaire et président de SGI, s’est réjoui de cette nouvelle étape pour l’entreprise et ses employés. « Notre équipe est fière du rôle qu’elle a joué auprès des pilotes canadiens de CF-18 », a déclaré M. Renaud. « Faire partie de Top Aces nous permet de poursuivre sur cette lancée et de mettre notre expertise au service d’une solution de formation plus complète pour la prochaine génération de l’ARC. »

Cette transaction renforce l’engagement de longue date de Top Aces visant à améliorer la préparation opérationnelle des forces canadiennes, de l’OTAN et des forces alliées grâce à des solutions de formation éprouvées et pertinentes sur le plan opérationnel. L’acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et à l’obtention des consentements de tiers.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à des incertitudes et des contingences importantes. Rien ne garantit que les déclarations prospectives s'avèreront exactes puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de telles déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives.

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables uniquement à la date de celui-ci et, sauf si la loi l'exige, Top Aces ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser l'une de ces déclarations.

À propos de Top Aces

Fondée en 2000 par d'anciens pilotes d’appareils CF-18 de l'Aviation royale canadienne, Top Aces offre une formation de combat avancée en vol réel aux Forces armées canadiennes ainsi qu'aux forces aériennes de l'OTAN et des pays alliés du monde entier. Forte d'un bilan de sécurité exceptionnel de plus de 150 000 heures de vol sans accident, Top Aces exploite la plus grande flotte au monde d'avions de chasse tactiques commerciaux, incluant les seuls appareils F-16 exploités par une société privée. S'appuyant sur un engagement sans faille envers la sécurité, la crédibilité et le réalisme opérationnel, Top Aces dispense une formation essentielle à la mission, fondée sur une expérience concrète, préparant ainsi les forces alliées à opérer contre des menaces sophistiquées de capacité quasi-égales dans un environnement de plus en plus complexe et contesté. L'expérience compte.

Pour en savoir plus, consultez le site www.topaces.com.

À propos de Select Global International

Select Global International est une entreprise canadienne du secteur de la défense, spécialisée dans la formation des pilotes de chasse sur simulateur et les solutions d'entraînement synthétique pour l'Aviation royale canadienne. Fondée en 2013, SGI emploie des pilotes instructeurs chevronnés sur les appareils CF-18 et possédant une vaste expérience opérationnelle et de leadership.

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