|KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 11.6.2026 KLO 18.30
|Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 24, 2026
|Helsingin Pörssi
|Päivämäärä
|Osakemäärä
|Keskihinta/ osake
|Kokonaishinta
|8.6.2026
|10 000
|42,1917
|421 917,00
|9.6.2026
|10 000
|42,8375
|428 375,00
|10.6.2026
|15 000
|40,9313
|613 969,50
|11.6.2026
|15 000
|39,9967
|599 950,50
|Yhteensä viikolla 24
|50 000
|41,2842
|2 064 212,00
|Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 11.6.2026
|tehtyjen kauppojen jälkeen: 432 610 kpl.
|Kalmar Oyj:n puolesta
|Nordea Pankki Oyj
|Sami Huttunen
|Ilari Isomäki
|Lisätietoja:
|Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557
|Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
|Kalmar lyhyesti
|Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa
|maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn
|laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien
|käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle
|teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120
|maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.
|www.kalmar.fi
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