Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 24, 2026

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KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 11.6.2026 KLO 18.30 
    
    
Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 24, 2026 
    
Helsingin Pörssi   
    
PäivämääräOsakemääräKeskihinta/ osakeKokonaishinta
8.6.202610 00042,1917421 917,00
9.6.202610 00042,8375428 375,00
10.6.202615 00040,9313613 969,50
11.6.202615 00039,9967599 950,50
Yhteensä viikolla 2450 00041,28422 064 212,00
    
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 11.6.2026 
tehtyjen kauppojen jälkeen: 432 610 kpl.  
    
    
Kalmar Oyj:n puolesta   
    
Nordea Pankki Oyj   
    
Sami HuttunenIlari Isomäki  
    
Lisätietoja:   
Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
    
Kalmar lyhyesti   
Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa
maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn
laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien
käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle
teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120
maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.
www.kalmar.fi    
    
    
    


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KALMAR 8.6-11.6.2026 Trades
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