OVH Groupe entre en négociations exclusives en vue d’acquérir Gladia, expert de l’IA vocale

Roubaix, le 11 juin 2026 – OVH Groupe, acteur souverain, mondial et leader européen du Cloud et de l’AI, annonce entrer en négociations exclusives en vue d'acquérir Gladia, l’expert de l’AI speech-to-text (STT). Cette opération vise à renforcer l’expertise d’OVH Groupe dans l’IA générative multimodale et agentique.



Gladia

Fondée en 2022 à Paris, Gladia est une startup française d'IA spécialisée dans la transcription et l'intelligence audio. Via une API unique, la plateforme transcrit en «real time» et en «batch» les conversations dans plus de 100 langues, transformant les données audio en informations structurées et exploitables. Gladia accompagne aujourd'hui plus de 300 000 développeurs et 2 000 clients entreprises, parmi lesquels HeyGen, Livestorm, Attention, Circleback, Method Financial, Recall.ai, et Leexi.



Grâce à cette acquisition, OVH Groupe renforce ses équipes avec de nouveaux experts de l’IA vocale.

En internalisant les briques technologiques Speech-To-Text (STT) développées par Gladia, OVHcloud et OVHai proposeront à leurs clients de nouveaux services d’IA vocale.

Fidèle à son ADN de maîtrise de l’ensemble de la stack technologique, OVH Groupe voit cette seconde acquisition renforcer son Lab AI, dont l’ambition est de développer les prochaines générations de technologies d’IA générative, agentique et multimodale souveraines.

À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 500 000 serveurs dans 46 centres de données sur 4 continents à destination de 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. Fer de lance d'un Cloud de confiance et pionnier d'un Cloud durable au meilleur ratio prix-performance, le Groupe s’appuie depuis plus de 20 ans sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs, à la construction et au pilotage de ses centres de données, en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses clients en leur faisant profiter des vertus d’un modèle raisonné sur le plan environnemental avec un usage frugal des ressources et d'une empreinte carbone atteignant les meilleurs ratios de l'industrie. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prévisibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.



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