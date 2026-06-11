Augmentation des ressources du contrat de liquidité avec Rothschild Martin Maurel

Paris, France – le 11 juin 2026 – Par un avenant signé ce jour à son contrat de liquidité conclu avec Rothschild Martin Maurel le 14 février 2019 et modifié par un premier avenant ayant pris effet le 13 août 2024 (le « Contrat »), Atos a augmenté les ressources allouées à la mise en œuvre du Contrat de 2 millions d’euros à 4 millions d’euros. Les autres dispositions du Contrat demeurent inchangées et conservent leur plein et entier effet, notamment les situations ou conditions conduisant à la suspension ou cessation du Contrat.

L’accroissement des ressources allouées au Contrat a été effectuée conformément aux dispositions du Règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché (« Règlement MAR »), du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le Règlement MAR par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l’instauration d’une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d’admission, des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et à la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, applicable à compter du 1er juillet 2021.

Au 10 juin 2026, les moyens suivants figuraient ainsi sur le compte de liquidité :

5 000 titres Atos

1 378 930,88 €

À la suite de l’augmentation des ressources, les moyens figurant sur le compte de liquidité sont les suivant :

5 000 titres Atos

3 829 700,00€

***

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contacts

Relations Investisseurs : investors@atosgroup.com

Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

Relations Media : globalprteam@atos.net

Pièce jointe