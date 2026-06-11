WORLDLINE : Assemblée générale 2026 - Communiqué

Assemblée Générale Annuelle

du 11 juin 2026

Paris La Défense, le 11 juin 2026 – Worldline [Euronext WLN], un leader européen des services de paiement, a tenu aujourd’hui son Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, présidée par

M. Wilfried Verstraete en sa qualité de Président du Conseil d’administration.

Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions soumises à leur vote par le Conseil d’administration, et notamment :

les comptes annuels et consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;

le renouvellement du mandat d’administrateur de M. Thierry Sommelet pour une durée de trois ans ;

le renouvellement anticipé du mandat d’administratrice de Mme Nazan Somer Özelgin et de Mme Sylvia Steinmann pour une durée de trois ans.





À l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration est désormais composé de 12 administrateurs, dont deux administrateurs salariés. Hors administrateurs salariés, le Conseil d’administration comprend 60 % d’administrateurs indépendants, 40 % de femmes et 70 % d’administrateurs de nationalité étrangère.

Le Conseil d’administration a approuvé, à l’issue de l’Assemblée Générale, la nouvelle structure de ses

comités :

Comité d’Audit : Rodolfo Savitzky (Président), Sylvia Steinmann, Nazan Somer Özelgin et Daniel Schmucki ;

Rodolfo Savitzky (Président), Sylvia Steinmann, Nazan Somer Özelgin et Daniel Schmucki ; Comité des Risques : Nazan Somer Özelgin (Présidente), Jérôme Grivet, Rodolfo Savitzky et Daniel Schmucki ;

Nazan Somer Özelgin (Présidente), Jérôme Grivet, Rodolfo Savitzky et Daniel Schmucki ; Comité des Nominations et des Rémunérations : Wilfried Verstraete (Président), Agnès Park, Thierry Sommelet et Sébastien Lacroix ;

Wilfried Verstraete (Président), Agnès Park, Thierry Sommelet et Sébastien Lacroix ; Comité Technologie et Transformation : Sylvia Steinmann (Présidente), Mette Kamsvåg, Jérôme Grivet et Thierry Sommelet ;

Sylvia Steinmann (Présidente), Mette Kamsvåg, Jérôme Grivet et Thierry Sommelet ; Comité RSE : Agnès Park (Présidente), Sylvia Steinmann et Stephan Van Hellemont.





L’Assemblée Générale a également approuvé les éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice 2025 à :

M. Wilfried Verstraete, Président du Conseil d’administration ; et

M. Pierre-Antoine Vacheron, Directeur Général à compter du 1er mars 2025.

L’Assemblée Générale a par ailleurs approuvé les politiques de rémunération 2026 des mandataires sociaux.

Le détail des résultats des votes, le quorum ainsi que la retransmission intégrale de l’Assemblée Générale sont disponibles sur le site de la Société : www.investors.worldline.com/fr/assemblee-des-actionnaires

Wilfried Verstraete, Président du Conseil d'administration de Worldline, a déclaré : « Lors de l'Assemblée Générale Annuelle d'aujourd'hui, nos actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions, témoignant ainsi de leur confiance dans la stratégie du Groupe et sa transformation en cours, notamment son recentrage sur les paiements en Europe. L’évolution de la structure et de la composition des comités du Conseil d’administration, avec notamment la création d’un Comité Technologie et Transformation et un Comité des Risques dédié, permettra de renforcer notre capacité à accompagner l’exécution de North Star 2030 afin de restaurer durablement la création de valeur pour nos actionnaires. »

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est le principal opérateur européen d’infrastructures critiques et de services de paiement. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe offre à ses clients une expertise unique dans le traitement et la sécurisation de leurs paiements, contribuant ainsi à leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sur ses capacités d’innovation technologique pour devenir le partenaire de paiement de référence en Europe pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus de 1,2 million de clients, Worldline a réalisé un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros en 2025. Worldline.com

La raison d'être de Worldline est de concevoir et d'exploiter des solutions de paiement et de transactions numériques de pointe qui permettent une croissance économique durable et renforcent la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline veille à ce que ces solutions soient respectueuses de l'environnement, largement accessibles et soutiennent la transformation sociale.

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