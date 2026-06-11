Financière CCE: Communiqué relatif au projet d'OPAS visant les actions de la société Installux
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- Communiqué du 11 juin 2026 relatif au projet d'OPAS visant les actions de la société Installux initiée par la société Financière CCE
| Source: INSTALLUX S.A. INSTALLUX S.A.
Financière CCE: Communiqué relatif au projet d'OPAS visant les actions de la société Installux
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