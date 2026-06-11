Bitget lance le tournoi « Universal Cup » à raison d’une cagnotte valorisée à 250 000 jetons USDT

VICTORIA, Seychelles, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , première bourse universelle au monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange pour plateforme d’échange universelle), annonce l’ouverture de l’Universal Cup, un tournoi collectif mondial articulé sur le thème du football. Cette initiative invite les utilisateurs à concourir pour décrocher une part d’une cagnotte de 250 000 jetons USDT en prenant part à un mini-jeu interactif inspiré de l’un des rendez-vous sportifs majeurs de l’année.

Articulé autour du slogan « Don’t Just Watch. Rule the Game » (Ne vous limitez pas à observer et prenez le contrôle du jeu), l’Universal Cup transforme les spectateurs en acteurs de la compétition. Les participants y représentent les couleurs de leurs drapeaux, accumulent des points et grimpent au classement pour débloquer des récompenses tout au long du tournoi.

Les joueurs peuvent choisir parmi 48 pays et participer à une épreuve de tirs au but mettant en scène des cibles mobiles qui symbolisent les univers Crypto, Actions et CFD. Les scores individuels alimentent le classement national, donnant ainsi vie à un tableau de bord mondial évolutif, et actualisé en temps réel pendant toute la durée de la compétition. Même si le pays initialement choisi est éliminé, les utilisateurs peuvent poursuivre le tournoi en changeant simplement de drapeau. La compétition se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026.

Portée à 250 000 jetons USDT, la cagnotte totale du tournoi sera versée sous forme de récompenses quotidiennes, de points au classement, de tirages au sort et de prix attribués aux champions. Les meilleurs joueurs pourront remporter des récompenses à chaque étape du tournoi, des gains supplémentaires étant réservés aux membres du pays qui remportera la coupe finale.

« Depuis des années, les amateurs de sport représentent l’un des publics les plus passionnés au monde, mais leur rôle se limite le plus souvent à celui de spectateurs » observe Gracy Chen, CEO de Bitget. « La crypto vient changer la donne en faisant de la participation une composante clé de l’expérience. Le tournoi de l’Universal Cup conjugue compétition, esprit collectif et engagement au cœur d’un événement sportif mondial, et propose une manière ludique de faire découvrir l’écosystème Universal Exchange à ses participants. »

Le tournoi de l’Universal Cup s’inscrit dans la continuité des liens étroits que Bitget tisse avec le monde international du football. Par le passé, l’entreprise a notamment collaboré avec l’icône du ballon rond Lionel Messi et collabore aujourd’hui avec LALIGA en qualité de partenaire régional officiel sur différents territoires d’Europe de l’Est, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine. Avec le tournoi de l’Universal Cup, Bitget franchit un nouveau cap dans cet engagement, en proposant une expérience interactive où passionnés de football et traders peuvent participer ensemble à l’événement, et non se contenter de le suivre depuis les tribunes.

Don’t just watch. Rule the Game (Ne vous limitez pas à observer et prenez le contrôle du jeu). Participez à l’Universal Cup

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. Son écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui sert de copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™ . Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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