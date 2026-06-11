Purpose reçoit l’approbation de lancer le FNB Actions à Revenu SpaceX (SPCX), dont le lancement est prévu le lundi 15 juin 2026

TORONTO, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose Investments ») est heureuse d’annoncer qu’elle a déposé un amendement au prospectus des Actions à Revenu Purpose, qui a été reçu, et qui qualifie les actions de FNB du FNB Actions à Revenu SpaceX (SPCX) Purpose (le « FNB »). Le FNB est le plus récent ajout à la gamme croissante de parts de rendement d’Investissements Purpose et devrait commencer à être négocié à la Cboe Canada sous le symbole SPXY le lundi 15 juin 2026, sous réserve de la satisfaction des exigences d’inscription initiales de la bourse.

« SpaceX est l’une des entreprises déterminantes de notre génération, a déclaré Yuan Gao, vice-président, Purpose Investments. Le FNB Actions à revenu Purpose SpaceX (SPCX) offre aux investisseurs canadiens un moyen simple et transparent de participer à la croissance de l’économie spatiale commerciale tout en recevant des distributions de trésorerie mensuelles. »

Le FNB cherche à procurer aux actionnaires i) une plus-value du capital à long terme en achetant et en détenant des actions ordinaires de catégorie A de Space Exploration Technologies Corp. (« SpaceX ») (et peut inclure le recours à un levier modeste par des emprunts de fonds pour acheter des actions ordinaires de catégorie A de SpaceX) et ii) des distributions au moyen de la vente d’options d’achat couvertes ou d’options de vente couvertes en espèces sur une partie du portefeuille du fonds.

À propos Investissements Purpose

Purpose Investments est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 31 milliards de dollars. Investissements Purpose se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigé par l’entrepreneur renommé Som Seif et constitue une division de Purpose Unlimited, une société indépendante de services financiers axée sur la technologie.

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Keera.Hart@earnscliffe.ca

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Des renseignements importants sur le FNB figurent dans le prospectus du fonds daté du 15 août 2025, tel que modifié par l’avenant n°. 1 daté du 2 juin 2026 (collectivement, le « prospectus »). Des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus auprès Purpose Investments ou à l’adresse www.purposeinvest.com.

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