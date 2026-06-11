Aduro Clean Technologies annonce le lancement d’une offre publique souscrite d’un montant de 15,64 millions de dollars et d’un placement privé concomitant pouvant atteindre 7,17 millions de dollars

LONDON, Ontario, 11 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (ci-après « Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (TSX : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé ce jour :

(i) une offre publique souscrite aux États-Unis et au Canada (l’« Offre publique ») portant sur 1 028 645 actions ordinaires au prix de 15,20 $ US (21,20 $ CA) par action ordinaire (le « Prix d’offre »), représentant un produit brut de 15 635 404 $ US pour la Société, avant déduction des commissions de prise ferme et des frais liés à l’Offre publique ; et

(ii) un placement privé concomitant sans intermédiaire (l’« Offre LIFE ») pouvant porter sur 471 698 actions ordinaires au Prix d’offre par action, pour un produit brut pouvant atteindre 7 169 810 $ US pour la Société, avant déduction des éventuelles commissions d’apporteurs d’affaires et autres frais liés à l’Offre LIFE ;

soit un produit brut total pouvant atteindre 22 805 214 $ US pour la Société (collectivement, l’« Offre »), avant déduction des commissions, honoraires et autres dépenses associées.

Canaccord Genuity agit en qualité de seul teneur de livre pour l’Offre publique. Dans le cadre de cette opération, la Société a conclu une convention de prise ferme avec Canaccord Genuity, agissant comme représentant du syndicat de preneurs fermes participant à l’Offre publique (la « Convention de prise ferme »).

Aduro entend utiliser le produit net de l’Offre pour financer les dépenses liées à la conception, à l’ingénierie et à la construction de sa première usine industrielle de démonstration à l’échelle commerciale (« Usine FOAK » — Usine First-Of-A-Kind), pour poursuivre ses activités de recherche et développement, ainsi que pour ses besoins généraux d’entreprise et son fonds de roulement. La clôture de l’Offre publique est prévue aux alentours du 11 juin 2026 (la « Date de clôture »), sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l’inscription des actions ordinaires offertes à la Bourse de Toronto (« TSX ») et au Nasdaq Capital Market (« Nasdaq »), ainsi que l’obtention des approbations requises de ces marchés. L’Offre publique n’est pas conditionnée à la réalisation de l’Offre LIFE, et inversement. L’Offre LIFE devrait également être clôturée aux alentours de la Date de clôture, ou à toute autre date déterminée par la Société, mais au plus tard dans les 45 jours suivant la date du présent communiqué. L’Offre LIFE pourra être réalisée en une ou plusieurs tranches.

L’Offre publique est réalisée en vertu d’une déclaration d’enregistrement préalable sur formulaire F-10 en vigueur, telle que modifiée (dossier n° 333-292023), déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 15 décembre 2025 et entrée en vigueur dès son dépôt, ainsi qu’au prospectus préalable de base canadien simplifié de la Société daté du 15 décembre 2025 (le « Prospectus préalable de base ») et d’un supplément de prospectus correspondant (le « Supplément de prospectus »), lesquels constituent ensemble le « Prospectus définitif ».

Le Prospectus préalable de base relatif à l’Offre publique et décrivant les modalités de celle-ci a fait l’objet d’un dépôt auprès des autorités en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et de l’Ontario et auprès de la SEC aux États-Unis. Il est disponible gratuitement en consultant les profils de la Société sur le site SEDAR+ géré par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov, le cas échéant. Le Supplément de prospectus sera également déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières en Colombie-Britannique, en Ontario et auprès de la SEC. Dès qu’ils seront disponibles, des exemplaires du Prospectus définitif pourront être obtenus sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou auprès du cabinet Canaccord Genuity LLC, à l’adresse suivante : Syndication Department, 1 Post Office Square, 30th Floor, Boston, MA 02109, États-Unis, ou par e-mail à l’adresse suivante : prospectus@cgf.com.

Avant d’investir, les investisseurs sont invités à consulter le Prospectus définitif et les autres documents déposés par la Société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières en Colombie-Britannique, en Ontario et auprès de la SEC en vue d’obtenir des informations plus complètes sur la Société et l’Offre.

L’Offre LIFE est proposée aux investisseurs résidant dans toutes les provinces canadiennes, à l’exception du Québec, en vertu de la dispense de prospectus applicable aux émetteurs inscrits prévue à la Partie 5A du National Instrument 45-106 — Prospectus Exemptions and Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption of the Canadian Securities Administrators (collectivement, la « Dispense LIFE »). Sous réserve du respect des conditions de cette Dispense LIFE, les actions émises dans le cadre de celle-ci (« Actions LIFE ») ne seront pas assujetties à des restrictions de revente en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Par ailleurs, les actions LIFE pourront être offertes dans le cadre de placements privés à des investisseurs résidant dans certaines juridictions situées à l’extérieur du Canada et des États-Unis, conformément aux dispenses disponibles des exigences d’enregistrement ou de prospectus applicables dans ces territoires. Il est toutefois entendu que la Société ne sera pas tenue de procéder à un enregistrement ni à des dépôts réglementaires dans ces juridictions, à l’exception des déclarations relatives aux ventes de titres effectuées aux États-Unis et au Canada.

Un document d’offre relatif à l’Offre LIFE est disponible sous le profil de la Société à l’adresse www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société à l’adresse www.adurocleantech.com. Les investisseurs potentiels doivent lire le document d’offre avant de prendre toute décision d’investissement.

La Société prévoit que certains initiés de la Société pourraient participer à l’Offre LIFE. Toute participation d’initiés à l’Offre LIFE constituera une « opération avec une partie liée » au sens du règlement multilatéral 61-101, Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (« Règlement MI 61-101 »). Toutefois, la Société prévoit de se prévaloir des dispenses relatives aux exigences d’évaluation officielle et d’approbation des actionnaires minoritaires décrites dans le Règlement MI 61-101, au motif que ni la juste valeur marchande des actions LIFE souscrites par les initiés, ni la contrepartie versée par ceux-ci pour ces actions LIFE, ne dépasseront 25 % de la capitalisation boursière de la Société à la date du présent communiqué.

La Société entend également se prévaloir de la dispense prévue à l’article 602.1 du Manuel des sociétés de la TSX relativement à l’Offre. Cette disposition prévoit que la TSX n’appliquera pas ses normes à certaines opérations impliquant des émetteurs admissibles cotés simultanément sur une autre bourse reconnue.

Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat des titres de la Société. De même, ces titres ne sauraient être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement préalable ni dispense des exigences applicables, et toute offre, sollicitation ou vente de titres de la Société dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans enregistrement préalable ni autorisation légale en vertu des lois correspondantes sur les valeurs mobilières est formellement interdite. Aucune des actions LIFE ne sera enregistrée en vertu de la loi américaine « Securities Act » de 1933, dans sa version modifiée, et ces titres ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou sans bénéficier d’une dispense applicable aux exigences d’enregistrement.

Tous les montants figurant dans le présent communiqué sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. Tous les calculs de conversion de devises mentionnés dans ce communiqué sont fondés sur le taux de change publié par la Banque du Canada le 9 juin 2026, soit 1 $ US = 1,3947 $ CA.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et de transformer les huiles renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois américaines applicables en matière de valeurs mobilières, ainsi que des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières (collectivement, les « déclarations prospectives »). Toutes les déclarations, autres que celles relevant de faits historiques apparaissant dans ce communiqué de presse, constituent des déclarations prospectives. Les facteurs et hypothèses importants utilisés pour élaborer les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse comprennent les éléments suivants : notre compréhension et notre conviction quant aux conditions actuelles du marché, les plans d’affaires approuvés et les autorisations réglementaires concernant l’usine FOAK et d’autres usines pilotes, la poursuite de résultats positifs en matière de recherche et développement, les résultats de nos essais visant à améliorer les technologies et les procédés, notre expérience avec les autorités réglementaires, et le maintien de conditions économiques favorables. Lorsque les termes « plan », « potentiel », « indique », « prévoit », « entend », « croit », « peut », « va », « si », « anticipe » ou des expressions similaires sont utilisés dans le présent communiqué ou dans d’autres communications, ils visent à identifier des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, des références aux attentes de la Société concernant la clôture de l’Offre publique et le respect des conditions préalables prévues dans la Convention de prise ferme, la clôture de l’Offre LIFE et le respect des conditions préalables prévues dans toute convention de souscription conclue dans ce cadre, l’obtention de toutes les approbations réglementaires requises (y compris celles de la TSX et du Nasdaq) pour l’Offre publique et l’Offre LIFE, les produits bruts anticipés de l’Offre publique et l’Offre LIFE ainsi que l’utilisation prévue du produit net qui en découlera. Si aucune déclaration prospective ne garantit une future performance, toutes les déclarations prospectives induisent des risques, hypothèses et incertitudes dont les effets sont difficiles à prédire. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes qui y sont exprimées comprennent notamment, sans s’y limiter, les risques et incertitudes liés à la satisfaction des conditions de clôture habituelles relatives à l’Offre publique et à l’Offre LIFE, à l’obtention de toutes les autorisations réglementaires à cet effet, ou à d’autres facteurs entraînant des modifications de l’utilisation prévue des produits par la Société, y compris ceux susceptibles d’affecter les attentes de la Société concernant son usine FOAK ou d’autres usines pilotes. Ces facteurs, à l’image d’autres risques et incertitudes, sont repris plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du Prospectus préalable, du Supplément de prospectus, des rapports de gestion et de la notice annuelle de la Société datée du 27 août 2025, disponibles ou qui seront disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et EDGAR à l’adresse www.sec.gov . Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont uniquement valables à leur date de publication. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois applicables l’exigent, notamment les lois sur les valeurs mobilières en vigueur aux États-Unis et au Canada.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5eda16f6-3feb-409b-be2b-c9943a626097