XING Mobility bringt ein immersionsgekühltes Batteriesystem für moderne Elektro-Schiffe auf den Markt

TAIPEI, Taiwan, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XING Mobility, der taiwanesische Pionier im Bereich batterietechnologischer Lösungen mit Immersionskühlung, gab heute die weltweite Markteinführung von IMMERSIO™ Matrix bekannt, einem speziell für maritime Anwendungen entwickelten Batteriesystem, das die Elektrifizierung von Schiffen unmittelbar unterstützt. Das System wird im Juni dieses Jahres auf der Electric & Hybrid Marine Expo in Amsterdam offiziell vorgestellt und bietet europäischen Schiffseignern eine zertifizierte Batteriesystemlösung, die sich ohne größere Umrüstungen integrieren lässt und den Übergang zu einem emissionsfreien Betrieb beschleunigt.

In Zusammenarbeit mit Nordic Booster AS, seinem langjährigen skandinavischen Vertriebspartner, bringt XING ein Batteriesystem für maritime Anwendungen auf den Markt, das bei den drei für Schiffseigner besonders wichtigen Kriterien führend ist: Dauerleistung, Energiedichte und Brandsicherheit.

Das IMMERSIO™ CTP-Batteriesystem: entwickelt für die Elektrifizierung von Schiffen – mit doppelter Energiedichte, kontinuierlicher 3C-Entladung und aktiver Brandsicherheit.

Leistung, Platz und Sicherheit: XINGs Antwort auf die drei zentralen Herausforderungen der Elektrifizierung in der Schifffahrt

Europäische Schiffseigner stehen durch das EU-Emissionshandelssystem (ETS) und die FuelEU-Maritime-Vorgaben unter zunehmendem Druck. Der batterieelektrische Antrieb ist der klarste Weg nach vorn, allerdings nur dann, wenn das Batteriesystem den Einsatzprofilen des realen Schiffsbetriebs gewachsen ist, in die beengten Platzverhältnisse an Bord passt und die höchsten Sicherheitsanforderungen auf See erfüllt. IMMERSIO™ Matrix erfüllt alle drei Anforderungen.

1. Kontinuierliche 3C-Leistung: stärker als marktübliche maritime Batteriesysteme

Die Lösung von XING liefert eine kontinuierliche Leistung von 3C und übertrifft damit marktübliche, für maritime Anwendungen zertifizierte Batteriesysteme. Für Schnellfähren, Hafendienstfahrzeuge und alle Einsatzprofile, die von starker Beschleunigung und schnellem Laden zwischen den Einsätzen geprägt sind, ist dies genau das Leistungsniveau, das batterieelektrischen Antrieb erstmals zu einem echten Dieselersatz macht.

2. Doppelte Energiedichte: für Schiffe, bei denen jeder Kubikmeter zählt

Platz und Gewicht gehören zu den ständigen Begrenzungen im Schiffsdesign. XING bietet die doppelte Energiedichte herkömmlicher Batteriesysteme für maritime Anwendungen und liefert damit mehr nutzbare Energie pro Kilogramm und vor allem deutlich mehr pro Kubikmeter. Für Schiffseigner bedeutet das unmittelbar mehr Reichweite und mehr Leistung bei gleichem Platzbedarf im Maschinenraum oder dieselbe Energiemenge in einem deutlich kompakteren System, wodurch wertvoller Raum für Fracht, Passagiere und Hilfssysteme frei wird. Gerade bei Repowering-Projekten, bei denen der bestehende Rumpf vorgibt, was möglich ist, ist dieser Vorteil entscheidend.

3. Immersionskühlung: ein Quantensprung bei der Brandsicherheit – so sicher wie kein anderes Lithium-Batteriesystem

Brandsicherheit ist die größte Sorge, wenn Lithium-Batterien an Bord eines Schiffes eingesetzt werden. XING löst dieses Problem bereits auf Architekturebene: Jede Zelle ist vollständig in ein dielektrisches Kühlmedium eingetaucht, das Wärme direkt an der Quelle aufnimmt. Das Kühlmedium unterdrückt von Natur aus thermisches Durchgehen, verhindert eine Ausbreitung von Zelle zu Zelle und beseitigt die Zündpfade, die bei luftgekühlten und kaltplattengekühlten Konstruktionen bestehen. IMMERSIO™ Matrix setzt im maritimen Markt einen neuen Maßstab für Brandsicherheit, während die Immersionskühlung auf dem besten Weg ist, zum neuen Standard auf See zu werden.

Partnerschaft mit Nordic Booster

Um diese Technologie europäischen Schiffseignern mit der nötigen technischen Unterstützung und dem passenden Service vor Ort zugänglich zu machen, baut XING Mobility seine strategische Partnerschaft mit Nordic Booster AS, seinem exklusiven Vertriebspartner für Skandinavien, weiter aus. Mit mehr als zwei Jahrzehnten technischer Führungserfahrung in der norwegischen Schifffahrtsindustrie stellt Nordic Booster sicher, dass jede XING-Batterieinstallation in Europa durch praxisnahe Expertise und schnell reagierenden Service unterstützt wird.

Trond Skaufel, CEO von Nordic Booster: „Wir haben uns für XING entschieden, weil die immersionsgekühlte Architektur des Unternehmens, einfach gesagt, heute das sicherste Batteriesystem mit der höchsten Leistungsdichte für den maritimen Einsatz ist. Genau darauf haben europäische Schiffseigner gewartet.“

Jannik Stanger, CTO von Nordic Booster: „Bei Dauerleistung, Energiedichte und Brandsicherheit setzen die immersionsgekühlten Batterien von XING neue Maßstäbe. Es gibt kein anderes Lithium-Batteriesystem auf dem Markt, das alle drei Faktoren auf diesem Niveau vereint – und das zu einem niedrigen Preis bei gleichzeitig hoher Qualität. Wir setzen XING-Batterien seit fünf Jahren in unseren Produkten ein und sind von ihrer Leistung und thermischen Stabilität beeindruckt.“

Royce Hong, Gründer und CEO von XING Mobility: „Unsere Mission war es schon immer, bahnbrechende Batterielösungen für extreme Einsatzumgebungen bereitzustellen. Die Elektrifizierung der Schifffahrt steht vor zwei zentralen Herausforderungen: Sicherheit und Platzbedarf. Unsere Batteriearchitektur stellt sicher, dass Schiffseigner bei der Leistung keine Kompromisse zugunsten der Sicherheit eingehen müssen. Gemeinsam mit Nordic Booster sind wir stolz darauf, einen neuen technologischen Maßstab für den europäischen Markt zu setzen.“

Bewährt unter realen Einsatzbedingungen auf See

IMMERSIO™-Batteriesysteme von XING treiben bereits Schiffe im realen Einsatz auf dem Wasser an. Die emissionsfreie Porrima P111 wurde in Taiwan mit dem Batteriesystem von XING zu Wasser gelassen und hat unter Bedingungen auf offener See ihre zuverlässige Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Das IMMERSIO™-System wurde außerdem in das neueste Schiff des österreichischen Innovators für Elektroboote Smart IQ integriert, wobei die erfolgreiche Indienststellung und die Systemintegrationstests Ende April 2026 abgeschlossen wurden. Die Batteriesysteme von XING sind in skalierbaren Konfigurationen von 60 kWh bis 400 kWh erhältlich und befinden sich derzeit im DNV-Zertifizierungsprozess. Das System feiert im Juni dieses Jahres auf der Electric & Hybrid Marine Expo in Amsterdam sein offizielles Europadebüt.

Advanced Maritime Technology Expo

Datum: 16.–18. Juni 2026

Ort: RAI Amsterdam, Niederlande

Stand-Nr.: Stand D1, Halle 8

Über XING Mobility

XING Mobility ist ein weltweit führender Anbieter von immersionsgekühlten Hochspannungs-Batteriesystemen. Mit der Entwicklung von Taiwans erstem elektrischen Supersportwagen, dem MISS R, legte das Unternehmen den Grundstein für seine Kernkompetenzen in den Bereichen maximale momentane Leistungsabgabe, Stabilität bei hochfrequenten dynamischen Lasten und präzise Leistungsregelung unter extremen Bedingungen. Im Jahr 2024 errichtete XING Mobility die weltweit erste Serienproduktionsanlage für immersionsgekühlte Batteriesysteme und stellte IMMERSIO™ Matrix vor – eine einheitliche Batteriearchitektur auf Basis von Immersionskühlung, bei der Kühlung, Struktur, Sicherheit und Steuerung als vollständig integriertes Gesamtsystem konzipiert sind. Seitdem wurde die Plattform auf Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, maritime Anwendungen, Energiespeicherung und die Infrastruktur von KI-Rechenzentren ausgeweitet.

Über Nordic Booster

Nordic Booster ist ein führendes norwegisches Systemintegrationsunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung, Batterielösungen, Ladelösungen und Energiemanagementsysteme. Mit intelligenten Energielösungen hilft das Unternehmen seinen Kunden, hohe wirtschaftliche Erträge zu erzielen. Für alle Lösungen bietet Nordic Booster einen Fernüberwachungsservice sowie ein Service- und Betriebsteam, um eine maximale Betriebszeit sicherzustellen.