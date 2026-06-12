XING Mobility lance un système de batteries à refroidissement par immersion pour navires électriques de pointe

TAIPEI, Taïwan, 12 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XING Mobility, pionnier taïwanais des technologies de batteries à refroidissement par immersion, annonce ce jour le lancement mondial d’IMMERSIO™ Matrix, un système de batteries marines spécialement conçu pour l’électrification directe des navires. Présenté en avant-première au salon Electric & Hybrid Marine Expo d’Amsterdam en juin prochain, ce système offre aux armateurs européens une solution certifiée et prête à l’emploi pour accélérer leur transition vers le zéro émission.

En partenariat avec Nordic Booster AS, son distributeur scandinave historique, XING commercialise un système de batteries marines qui excelle sur les trois critères essentiels des armateurs : l’alimentation continue, la densité énergétique et la sécurité incendie.

Le système de batteries IMMERSIO™ CTP : conçu pour l’électrification marine avec une densité énergétique deux fois supérieure, une décharge continue de 3C et une protection incendie active.

Puissance, espace et sécurité : la réponse de XING aux trois contraintes de l’électrification marine

Les armateurs européens subissent une pression croissante en raison du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE) et du règlement FuelEU Maritime. La propulsion électrique par batterie apparaît comme la solution la plus évidente, à condition que le système de batteries puisse supporter les cycles de service d’une exploitation maritime réelle, s’intégrer dans l’espace restreint d’un navire et répondre aux exigences de sécurité les plus élevées en mer. IMMERSIO™ Matrix répond à ces trois critères.

1. Puissance 3C en continu : des performances supérieures à celles des batteries marines classiques

La solution de XING fournit une puissance continue de 3C. Elle surpasse les systèmes de batteries marines certifiés les plus courants sur le marché. Pour les ferries rapides, les navires de service portuaire et tout cycle de service impliquant des accélérations brusques et des recharges rapides entre les trajets, ce niveau de performance fait enfin de la propulsion électrique par batterie une véritable alternative au diesel.

2. Densité énergétique doublée pour les navires où chaque mètre cube compte

L’espace et le poids sont des contraintes constantes dans la conception des navires. XING offre une densité énergétique deux fois supérieure à celle des batteries marines conventionnelles, soit plus d’énergie utilisable par kilogramme et nettement plus par mètre cube. Pour les armateurs, cela se traduit directement par une autonomie et une puissance accrues pour un encombrement identique dans la salle des machines, ou par la même puissance dans un format considérablement plus compact, libérant ainsi un espace précieux pour la cargaison, les passagers et les systèmes auxiliaires. Cet avantage est particulièrement déterminant pour les projets de modernisation, où la coque existante définit les possibilités.

3. Refroidissement par immersion : une avancée majeure en matière de sécurité incendie, inégalée par aucun autre système de batteries au lithium

La sécurité incendie est la préoccupation première en cas d’utilisation de batteries au lithium à bord d’un navire. XING résout ce problème au niveau de l’architecture : chaque cellule est entièrement immergée dans un liquide de refroidissement diélectrique qui absorbe la chaleur directement à la source. Ce fluide empêche l’emballement thermique, élimine la propagation entre les cellules et supprime les voies d’inflammation présentes dans les systèmes refroidis par air ou par plaque froide. IMMERSIO™ Matrix établit une nouvelle référence en matière de sécurité incendie sur le marché maritime, et le refroidissement par immersion est en passe de devenir la nouvelle norme en mer.

Partenariat avec Nordic Booster

Afin de proposer cette technologie aux armateurs européens et leur fournir l’assistance et le support techniques locaux dont ils ont besoin, XING Mobility renforce son partenariat stratégique avec Nordic Booster AS, son distributeur exclusif en Scandinavie. Fort de plus de vingt ans de leadership dans l’industrie maritime norvégienne, Nordic Booster garantit que chaque installation de batterie XING en Europe bénéficie d’une expertise pratique et d’un service d’intervention rapide.

Trond Skaufel, PDG de Nordic Booster, explique : « Nous avons choisi XING car son architecture à refroidissement par immersion est, tout simplement, le système de batterie le plus sûr et le plus performant disponible aujourd’hui pour une utilisation maritime. C’est exactement ce qu’attendaient les armateurs européens. »

Jannik Stanger, directeur technique de Nordic Booster, déclare : « En matière d’alimentation continue, de densité énergétique et de sécurité incendie, les batteries à refroidissement par immersion XING établissent une nouvelle norme. Aucun autre système de batterie au lithium sur le marché n’associe ces trois aspects à un tel niveau. Le tout à un prix abordable et avec une qualité supérieure. Nous utilisons les batteries XING dans nos produits depuis 5 ans et sommes impressionnés par leurs performances et leur stabilité thermique. »

Royce Hong, fondateur et PDG de XING Mobility, ajoute : « Notre mission a toujours été de fournir des solutions de batteries innovantes aux environnements les plus extrêmes. L’électrification maritime est confrontée à un double défi : la sécurité et l’espace. Notre architecture de batterie garantit aux armateurs de ne jamais avoir à faire de compromis entre performances et sécurité. En collaboration avec Nordic Booster, nous sommes fiers d’établir une nouvelle référence technologique pour le marché européen. »

Une performance éprouvée sur des navires

Les systèmes de batteries XING IMMERSIO™ alimentent déjà des navires en mer. Le Porrima P111, un navire zéro émission mis à l’eau à Taïwan, est équipé du système de batteries XING et a démontré sa fiabilité en pleine mer. Le système IMMERSIO™ a également été intégré au dernier navire du constructeur autrichien Smart IQ, pionnier dans le domaine de la navigation électrique. Le lancement et les tests d’intégration du système ont été menés à bien fin avril 2026. Les batteries XING sont proposées dans des configurations modulables de 60 à 400 kWh et sont actuellement en cours de certification DNV. Le système sera officiellement présenté en Europe lors du salon Electric & Hybrid Marine Expo d’Amsterdam en juin prochain.

Advanced Maritime Technology Expo

Date : du 16 au 18 juin 2026

Lieu : RAI Amsterdam, Pays-Bas

Stand : Hall 8, D1

À propos de XING Mobility

XING Mobility est un leader mondial dans le domaine des systèmes de batteries haute tension à refroidissement par immersion. Depuis le développement de la première supercar électrique taïwanaise, la MISS R, cette société a développé une expertise reconnue en matière de puissance de pointe instantanée, de stabilité dynamique de la charge à haute fréquence et de contrôle précis de la puissance dans des conditions extrêmes. En 2024, XING Mobility a inauguré la première usine de production en série au monde de systèmes de batteries à refroidissement par immersion et lancé IMMERSIO™ Matrix, une architecture unifiée de batteries à immersion intégrant refroidissement, structure, sécurité et contrôle au sein d’un système unique. Cette plateforme a depuis été déployée dans les véhicules utilitaires, les machines agricoles, les applications marines, le stockage d’énergie et les infrastructures de centres de données d’IA.

À propos de Nordic Booster

Nordic Booster est une entreprise norvégienne leader dans l’intégration de systèmes d’électrification, de solutions de batteries, de solutions de recharge et de systèmes de gestion de l’énergie. Grâce à des solutions énergétiques intelligentes, elle garantit une rentabilité élevée à ses clients. Elle propose un service de surveillance à distance pour l’ensemble de ses solutions, avec un département de maintenance et d’exploitation garantissant une disponibilité maximale.