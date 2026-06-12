La ville de Suizhou, berceau de l’empereur Yan, organise une cérémonie d’hommage à l’ancêtre chinois

SUIZHOU, Chine, 12 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans la matinée du 11 juin (26e jour du quatrième mois du calendrier lunaire, date anniversaire de l’empereur Yan), une grande cérémonie d’hommage au pionnier chinois de l’agriculture et de la médecine s’est tenue à Suizhou, dans la province du Hubei, au centre de la Chine. Cette ville est considérée comme la terre natale de l’empereur Yan, également connu sous le nom de Shennong, ou « le Fermier céleste ».

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Coorganisé par le Taiwan Affairs Office of the State Council (Bureau des affaires taïwanaises du Conseil des affaires d’État), la China Federation of Literary and Art Circles (Fédération chinoise des cercles littéraires et artistiques), la All-China Federation of Returned Overseas Chinese (Fédération nationale des Chinois de retour de l’étranger), et l’Association for Yan Huang Culture of China and the People’s Government of Hubei Province (Association chinoise pour la culture Yan Huang et le gouvernement populaire de la province du Hubei), l’événement a réuni des participants venus de Hong Kong, Macao et Taïwan, des représentants des communautés chinoises d’outre-mer ainsi que des invités issus de divers horizons.

La cérémonie a officiellement débuté au son raffiné des cloches anciennes. Conformément aux rites traditionnels de la cérémonie d’hommage à Shennong de Suizhou, inscrite au patrimoine culturel immatériel national, l’événement s’est déroulé selon neuf étapes : le battement des tambours et le son des cloches, l’ouverture de la porte sacrée, l’allumage de la flamme sacrée, la présentation de corbeilles de fleurs, l’offrande d’encens à l’ancêtre, la récitation d’éloges, l’hommage collectif à l’ancêtre, l’interprétation de chants de louange et la contemplation de la statue sacrée.

Réputée comme l’un des berceaux de la musique rituelle chinoise, Suizhou abrite les célèbres bianzhong (ensembles de cloches en bronze) du marquis Yi de Zeng, souvent qualifiés de « huitième merveille du monde ». Les battements des grands tambours anciens et les sonneries des cloches rituelles ont conféré à la cérémonie une atmosphère solennelle et empreinte de recueillement, tandis que l’organisation est restée sobre et efficace.

Il convient également de souligner que la communauté locale a transformé ce rituel annuel en une véritable initiative de transmission culturelle permanente. À l’occasion des cérémonies, des élèves du primaire, du secondaire et des étudiants universitaires de Suizhou ont constitué des équipes rituelles et présenté des spectacles culturels. Dans le cadre des actions de sensibilisation du public, la culture de l’empereur Yan a été intégrée à l’enseignement scolaire, à la vie culturelle des quartiers et à l’identité même de la ville, permettant à cette tradition ancestrale de perdurer et d’être transmise de génération en génération.

Une série d’événements complémentaires s’est également déroulée entre avril et juin. De nombreuses activités d’échange ont été organisées à l’intention des compatriotes de Hong Kong, de Macao, de Taïwan et des communautés chinoises d’outre-mer afin de leur faire découvrir la culture de Suizhou.

Source : Organizing Committee of the Worship Ceremony for Emperor Yan in Suizhou