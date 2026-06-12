KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 12.6.2026 KELLO 9.00 (EEST)
Kalmar on saanut päätökseen toukokuussa ilmoittamansa omien osakkeiden ostot
Kalmar on saanut päätökseen 4. toukokuuta 2026 ilmoitetut omien osakkeiden takaisinostot. Kalmar osti 300 000 omaa B-sarjan osaketta 41,2390 euron keskihintaan 6. toukokuuta 2026 ja 11. kesäkuuta 2026 välisenä aikana. Takaisinostot perustuivat Kalmar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 31. maaliskuuta 2026 Kalmarin hallitukselle antamaan valtuutukseen, ja osakkeet on tarkoitus käyttää palkkioiden maksamiseen Kalmarin osakepohjaisissa kannustinjärjestelmissä.
Kalmar Oyj:n hallussa on nyt takaisinostetut osakkeet mukaan lukien yhteensä 432 610 omaa B-sarjan osaketta.
Lisätietoja:
Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697