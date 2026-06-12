AUGMENTATION DE CAPITAL - Publication du nouveau dénominateur conformément à l’article 15 de la Loi du 2 mai 2007

Suite à l'augmentation de capital de 15 millions EUR (prime d'émission incluse) par une procédure de constitution accélérée d'un livre d'ordres (ABB) le 10 juin 2026, 311.203 nouvelles actions sont émises aujourd'hui (12 juin 2026).

Conformément à l'article 15 de la Loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (‘Loi transparence’), Ascencio SA publie les informations suivantes :

le nouveau montant du capital social s’élève à 41.443.128,00 EUR ;

le nombre total de titres avec droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires devient 6.907.188 (le dénominateur) ;

les actions nouvellement créées donnent droit à l’entièreté du résultat généré à partir du 1 er octobre 2025 et au même dividende que les autres actions ;

octobre 2025 et au même dividende que les autres actions ; le nombre total de droits de vote est de 6.907.188 ;

il n’existe aucun autre titre ou droit conférant des droits de vote, ni aucune action sans droit de vote.

Les actions nouvellement émises par Ascencio sont cotées sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles à partir du 12 juin 2026, sous le même code ISIN que les actions existantes d'Ascencio (BE0003856730).

Ces informations, ainsi que la structure actionnariale, sont disponibles sur le site web d’Ascencio.

Pièce jointe