Un documentaire décrypte une pratique millénaire de bain médicinal tibétain

LHASSA, Chine, 12 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un documentaire en trois épisodes intitulé Millennium Wisdom, Renewed Inheritance – The Legendary Journey of Tibetan Medicinal Bathing (« Sagesse millénaire, héritage renouvelé – Le voyage légendaire du bain médicinal tibétain »), produit par le Département de la culture et du tourisme de la Région autonome du Xizang, dans le sud-ouest de la Chine, a récemment été dévoilé. Structuré en trois chapitres consacrés à la transmission, au développement et à l’innovation, il présente au public international l’héritage ancestral et la vitalité contemporaine du bain médicinal tibétain, inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel en raison de sa valeur universelle exceptionnelle.

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Le documentaire retrace l’ensemble de l’histoire du bain médicinal tibétain, depuis ses origines jusqu’à ses transformations contemporaines. Le chapitre consacré à la transmission revient sur plus de mille ans d’histoire, depuis les Quatre Tantras médicaux, qui en ont posé les fondements théoriques, jusqu’aux nombreux textes anciens ayant perfectionné ses prescriptions et ses applications cliniques. Cette pratique thérapeutique ancestrale, fondée sur l’utilisation de plantes et de minéraux du plateau tibétain et centrée sur l’hydrothérapie, s’est transmise au fil des générations par l’intermédiaire des clans locaux, des monastères et, plus récemment, des instituts universitaires spécialisés. Le chapitre consacré au développement met en lumière les progrès réalisés grâce à des politiques de soutien favorables : de la reconnaissance officielle au niveau national à son inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Il montre également comment cette pratique s’intègre de plus en plus aux secteurs du tourisme culturel et du bien-être. Des équipements intelligents ont été déployés dans les établissements médicaux et les centres de bien-être, permettant de faire connaître cette tradition à un public toujours plus large à travers le monde. Le chapitre dédié à l’innovation souligne les efforts entrepris pour préserver les techniques traditionnelles tout en les adaptant aux exigences du développement moderne. L’amélioration des procédés de transformation des plantes médicinales, la recherche et le développement d’équipements intelligents ainsi que les réformes visant à standardiser la gestion selon les besoins actuels contribuent à consolider les fondements de cette culture ethnique et à mettre les enseignements de la médecine traditionnelle orientale au service de la santé mondiale.

Véritable trésor culturel vivant issu du plateau Qinghai-Tibet, le bain médicinal tibétain incarne l’ouverture et le dynamisme de la civilisation chinoise. Grâce à ce documentaire, les spectateurs du monde entier peuvent découvrir de près le charme singulier de la culture médicale tibétaine et comprendre comment une sagesse vieille de plusieurs millénaires continue de répondre aux besoins de la vie moderne tout en bénéficiant aux générations futures.

Source : The Department of Culture and Tourism of Xizang Autonomous Region