Bitget met gratuitement à disposition des données boursières professionnelles sur le marché américain

VICTORIA, Seychelles, 12 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la première bourse universelle (UEX) du monde, met désormais gratuitement à disposition des données de marché de niveau 2 pour les actions américaines. Elle devient ainsi l’une des premières plateformes de trading à proposer à ses utilisateurs éligibles des informations de profondeur de marché de qualité professionnelle, sans frais supplémentaires.

Traditionnellement, les données de marché de niveau 2 ont toujours été réservées aux salles de marché professionnelles et aux acteurs institutionnels en raison du coût des licences d’accès aux données boursières. En mettant ces outils à la disposition des utilisateurs éligibles sans frais supplémentaires, Bitget réduit l’un des écarts qui subsistent depuis longtemps entre les particuliers et les professionnels en matière d’accès au marché, tout en offrant une meilleure visibilité sur le flux d’ordres et les conditions de liquidité.

Cette fonctionnalité, qui permet de consulter les flux de données de marché Nasdaq TotalView et Blue Ocean, offre jusqu’à 40 niveaux de profondeur pour les ordres d’achat et de vente, des graphiques de profondeur et une visibilité en temps réel sur les transactions réalisées pendant les séances de pré-ouverture, les heures de négociation habituelles, les séances après-clôture et les séances de nuit aux États-Unis. Les utilisateurs éligibles au niveau VIP 1, en fonction de leur volume de transactions, ou au niveau VIP 3, en fonction de leurs avoirs, bénéficient d’un accès gratuit à ce service, ce qui leur permet de réaliser des économies annuelles pouvant atteindre 276 $ par rapport aux abonnements classiques aux services de données de marché.

Ce lancement fait suite à l’annonce de la solution Stocks 2.0 de Bitget, qui a élargi l’accès aux actions, aux ETF, aux contrats à terme perpétuels sur actions, aux actifs tokenisés et aux outils de trading multi-actifs. Alors que la frontière entre les marchés des cryptomonnaies et les marchés traditionnels devient de plus en plus ténue, les traders s’attendent désormais à disposer du même niveau d’informations de marché et des mêmes outils d’exécution, quelle que soit la classe d’actifs.

« La cryptomonnaie rend les opportunités financières plus ouvertes et plus accessibles », estime Gracy Chen, PDG de Bitget. « Sur les marchés traditionnels, les données et les analyses constituent une denrée rare. Nous mettons fin à cette situation en offrant à nos utilisateurs des données boursières de qualité professionnelle ; ceux-ci peuvent désormais accéder à des outils auparavant réservés à un nombre restreint d’utilisateurs. »

Cela renforce la vision de Bitget d’une « bourse universelle », où les actifs cryptographiques coexistent avec les instruments financiers tokenisés au sein d’un environnement de trading unifié. En associant une infrastructure de marché de niveau professionnel à un accès multi-actifs, Bitget continue de développer une expérience de trading permettant aux utilisateurs d’accéder aux marchés mondiaux depuis une seule et même plateforme.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. Son écosystème s’engage à aider les utilisateurs à négocier plus intelligemment en s’appuyant sur un agent IA qui accompagne l’exécution des transactions. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas et la liquidité la plus élevée du secteur dans plus de 150 régions à travers le monde.

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