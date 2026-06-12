Le KFSH fait progresser les applications pratiques de l’IA pour transformer les soins de santé spécialisés

RIYAD, Arabie saoudite, 12 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) mettra en avant ses applications pratiques de l’intelligence artificielle lors de sa participation au salon HLTH Europe 2026, du 15 au 18 juin à Amsterdam, en mettant en évidence la manière dont cette technologie passe du stade des projets pilotes à celui d’outils permettant un diagnostic plus rapide, une meilleure utilisation des ressources, une planification opérationnelle plus solide et des soins aux patients plus réactifs.

Au cœur de ces travaux se trouve le Centre for Healthcare Intelligence du KFSH, créé en 2019 afin d’accélérer le développement des capacités en matière d’IA appliquée et de santé numérique. Ce centre a soutenu le développement de 20 applications d’IA déployées localement dans les domaines de l’analyse d’images médicales, de la gestion des flux de patients, de l’optimisation des ressources et de l’amélioration de l’expérience patient, contribuant ainsi à renforcer la planification des traitements et les capacités de prévision des besoins des hôpitaux et des patients.

Le KFSH a également mis au point des technologies d’IA générative qui analysent les dossiers médicaux, les rapports cliniques, les politiques hospitalières et les données relatives au flux des patients. En synthétisant des informations complexes et en mettant en évidence des informations pertinentes, ces outils aident les médecins et les administrateurs à prendre des décisions plus rapides, à alléger la charge administrative et à se concentrer davantage sur la prestation des soins.

Le Centre de gestion du flux des patients et des capacités de l’hôpital illustre comment l’IA peut avoir un impact opérationnel mesurable. Grâce à la prévision de la demande, au suivi en temps réel et à l’analyse des flux de travail, le centre a réalisé plus de 170 000 interventions depuis son lancement en 2021, réduisant ainsi le temps d’attente moyen pour un lit de 32 heures à 6 heures et le temps d'attente aux urgences de 14 %. Cela a également permis de garantir que 90 % des patients ayant recours aux services de pharmacie et de laboratoire soient pris en charge en moins de 15 minutes.

Grâce à ce modèle d’IA concret, le KFSH contribuera aux discussions mondiales lors du salon HLTH Europe 2026 sur l’IA responsable, la transformation des prestataires et les modèles de santé numérique évolutifs.

Le King Faisal Specialist Hospital a été classé premier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et 12e au niveau mondial parmi les 250 meilleurs centres médicaux universitaires pour 2026, et reconnu comme la marque de soins de santé la plus valorisée du Royaume et du Moyen-Orient selon Brand Finance 2026. Il a également été classé par Newsweek parmi les meilleurs hôpitaux du monde en 2026, les meilleurs hôpitaux intelligents du monde en 2026 et les meilleurs hôpitaux spécialisés du monde en 2026.

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