Investeringsforeningen IA Invest - Fejl i indre værdi i afdeling Falcon Brighter Future

Der har den 12. juni 2026 i perioden fra kl. 11:48 – 11:51 været fejl i beregningen af indre værdi for afdeling Falcon Brighter Future.

Indre værdi har således været overvurdereret med op til 3,9 % i perioden.

Afdeling LEI-kode ISIN-kode OMX Shortname



Falcon Brighter Future 64889955MFF1D3RKM206 DK0061152840 IAIFBF



Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S

Daniel Ligaard

Investeringschef