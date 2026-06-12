Investeringsforeningen IA Invest - Fejl i indre værdi i afdeling Falcon Brighter Future

Der har den 12. juni 2026 i perioden fra kl. 11:48 – 11:51 været fejl i beregningen af indre værdi for afdeling Falcon Brighter Future.
Indre værdi har således været overvurdereret med op til 3,9 % i perioden.
|Afdeling
|LEI-kode
|ISIN-kode
|OMX Shortname
|Falcon Brighter Future
|64889955MFF1D3RKM206
|DK0061152840
|IAIFBF
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.
Med venlig hilsen
Invest Administration A/S
Daniel Ligaard
Investeringschef