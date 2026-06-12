Investeringsforeningen IA Invest - Fejl i indre værdi i afdeling Falcon Brighter Future

 | Source: Investeringsforeningen IA Invest Investeringsforeningen IA Invest

Der har den 12. juni 2026 i perioden fra kl. 11:48 – 11:51 været fejl i beregningen af indre værdi for afdeling Falcon Brighter Future.

Indre værdi har således været overvurdereret med op til 3,9 % i perioden.

AfdelingLEI-kodeISIN-kodeOMX Shortname

 
Falcon Brighter Future64889955MFF1D3RKM206DK0061152840IAIFBF

                            
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Daniel Ligaard
Investeringschef


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