MADD Canada rend hommage à des policiers de Terre-Neuve-et-Labrador pour leur travail exceptionnel contre la conduite avec capacités affaiblies

ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 12 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, l’engagement exceptionnel de policiers de Terre-Neuve-et-Labrador envers la prévention de la conduite avec capacités affaiblies sera souligné lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de l’Équipe Nick Coates de MADD Canada.

Cette année, 18 policiers recevront un prix pour avoir rendu les routes, les voies navigables et les sentiers de la province plus sécuritaires pour tous : 12 policiers de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve (RNC) et six policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Les policiers ayant retiré des routes au moins 12 conducteurs aux capacités affaiblies en 2025 recevront le prix Or et ceux ayant retiré au moins huit conducteurs aux capacités affaiblies recevront le prix Argent. Les policiers de la RNC et de la GRC affichant le meilleur rendement seront également reconnus durant la cérémonie. De plus, les policiers recevront des pièces de défi commémoratives.

« Les policiers sont des partenaires de MADD Canada dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies », a dit Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Par leur dévouement et leur engagement à appréhender les conducteurs aux capacités affaiblies, ils aident à éviter des collisions, à sauver des vies et à rendre nos collectivités plus sécuritaires. Nous sommes fiers de souligner le travail de ces policiers et sommes reconnaissants de la collaboration continue de la RNC et de la GRC pour un avenir sans conduite avec capacités affaiblies. »

« Nous tenons à féliciter chaleureusement les policiers méritants, ainsi que tous les patrouilleurs et agents de circulation de la RNC, pour leur engagement à détecter et à appréhender les conducteurs aux capacités affaiblies », a dit Patrick R. Roche, chef de police de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve. « Pour la RNC, ces prix ne mettent pas l’accent que sur le nombre d’accusations portées par un seul policier, ils soulignent que pour chaque conducteur aux capacités affaiblies retiré de nos routes, une famille de moins souffre de la décision consciente d’une personne de conduire après avoir consommé de l’alcool ou de la drogue. »

Créé en 2019, le prix est nommé en l'honneur de Nick Coates afin de lui rendre hommage, ainsi qu'à toutes les victimes de la conduite avec capacités affaiblies. Nick a été tué par un conducteur aux capacités affaiblies à St. John's en août 2013. Il revenait d'une réunion de travail à moto lorsqu'il a été heurté par une camionnette. Nick est décédé à l'hôpital le jour même. Il n'avait que 27 ans. Depuis sa mort, la famille de Nick travaille sans relâche pour sensibiliser le public et prévenir la conduite avec capacités affaiblies. La belle-mère de Nick, Patricia Hynes-Coates, est l'une des anciennes présidentes nationales de MADD Canada.

MADD Canada tient à remercier Patricia Hynes-Coates, Terry Coates, le père de Nick, la GRC et la RNC pour leur soutien continu au programme de prix et à la cérémonie annuelle de remise des prix.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1 800 665-6233, poste 240, ou ankongmeneck@madd.ca