Das KFSH unterstreicht den strategischen Wert von KI-Datensätzen aus der Tertiärversorgung für die Förderung der Präzisionsmedizin und klinischer Innovationen

RIAD, Saudi-Arabien, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) wird seine Teilnahme an der HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, nutzen, um den strategischen Wert von Datensätzen aus der Tertiärversorgung als Grundlage für die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz, Präzisionsmedizin und klinischer Innovation in der hochspezialisierten Gesundheitsversorgung hervorzuheben.

Als Anbieter von tertiärer und quartärer Versorgung, der komplexe Fälle in den Bereichen Onkologie, Organtransplantation, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Neurowissenschaften und genetische Erkrankungen behandelt, generiert das KFSH hochwertige klinische, genomische, bildgebende und betriebliche Daten, die eine genauere Vorhersage, Diagnose, Behandlungsplanung und die Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Praxis ermöglichen.

Dieses datengestützte Modell kommt besonders in der Genommedizin zum Tragen. Das Programm für integrierte Genommedizin des KFSH hat die Zahl der Genomtests zwischen 2022 und 2024 nahezu verdoppelt, und zwar von rund 22.000 auf über 44.000. Im gleichen Zeitraum führte das Krankenhaus mehr als 5.000 präzisionsonkologische Analysen durch und löste pharmakogenomische Warnmeldungen aus, die in 70 % der dokumentierten Fälle zu einer Änderung der Behandlung führten.

Das KFSH hat zudem den globalen Wert bevölkerungsspezifischer Datensätze gestärkt. Das Krankenhaus hat fast 8.000 Varianten an ClinVar übermittelt und fast 3.000 Varianten dokumentiert, die für arabische Bevölkerungsgruppen spezifisch sind; 34 % davon sind in der Genome Aggregation Database nicht vertreten. Diese Beiträge verbessern die Berücksichtigung unterrepräsentierter Bevölkerungsgruppen und tragen zu einer genaueren Interpretation genetischer Befunde bei.

Das Genomics Medicine Centre des Krankenhauses unterstützt dieses Modell zusätzlich durch fortschrittliche computergestützte Analysen, KI-gestützte Tools, leistungsstarke Datensysteme und Multi-Omics-Technologien, die genomische und klinische Informationen mit der Diagnose seltener Krankheiten, der Krebsgenomik, der Transplantationsmedizin und der personalisierten Behandlungsberatung verknüpfen.

Auf dem Event wird das KFSH diese Perspektive in die weltweiten Diskussionen über verantwortungsvolle KI, angewandte Datensätze, die Transformation von Leistungserbringern und skalierbare digitale Gesundheitsmodelle einbringen.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

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