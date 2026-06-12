Le KFSH souligne l’importance stratégique des ensembles de données d’IA en soins tertiaires pour faire progresser la médecine de précision et l’innovation clinique

RIYAD, Arabie saoudite, 12 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) profitera de sa participation au salon HLTH Europe 2026, du 15 au 18 juin à Amsterdam, pour mettre en avant la valeur stratégique des ensembles de données relatives aux soins tertiaires en tant que fondement de l’avancement de l’intelligence artificielle, de la médecine de précision et de l’innovation clinique dans le domaine des soins de santé hautement spécialisés.

En tant que prestataire de soins tertiaires et quaternaires prenant en charge des cas complexes dans les domaines de l’oncologie, de la transplantation d’organes, des maladies cardiovasculaires, des neurosciences et des maladies génétiques, le KFSH génère des données cliniques, génomiques, d’imagerie et opérationnelles de grande valeur qui peuvent contribuer à des prévisions, des diagnostics, une planification des traitements et une application des résultats de la recherche plus précis.

Ce modèle fondé sur les données est particulièrement évident en médecine génomique. Le programme de médecine génomique intégré du KFSH a presque doublé le nombre de tests génomiques entre 2022 et 2024, passant d’environ 22 000 tests à plus de 44 000. Au cours de la même période, l’hôpital a réalisé plus de 5 000 analyses en oncologie de précision et a déclenché des alertes pharmacogénomiques qui ont conduit à modifier le traitement dans 70 % des cas recensés.

Le KFSH a également renforcé la valeur globale des ensembles de données spécifiques à certaines populations. L’hôpital a soumis près de 8 000 variants à ClinVar et documenté près de 3 000 variants spécifiques aux populations arabes, dont 34 % ne sont pas représentés dans la base de données Genome Aggregation Database. Ces contributions améliorent la représentation des populations sous-représentées et favorisent une interprétation plus précise des résultats génétiques.

Le Centre de médecine génomique de l’hôpital soutient davantage ce modèle grâce à des analyses computationnelles avancées, des outils basés sur l’IA, des systèmes de données haute performance et des technologies multi-omiques qui relient les informations génomiques et cliniques au diagnostic des maladies rares, à la génomique du cancer, à la médecine de transplantation et aux recommandations thérapeutiques personnalisées.

Lors de cet événement, le KFSH apportera cette perspective aux discussions mondiales sur l’IA responsable, les ensembles de données appliqués, la transformation des prestataires de soins et les modèles de santé numérique évolutifs.

Le King Faisal Specialist Hospital a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 12e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde en 2026. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante au Royaume et au Moyen-Orient, selon le classement 2026 de Brand Finance. Il a également été classé par Newsweek parmi les meilleurs hôpitaux du monde en 2026, les meilleurs hôpitaux intelligents du monde en 2026 et les meilleurs hôpitaux spécialisés du monde en 2026.

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