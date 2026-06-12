Aya Or & Argent annonce les résultats de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, Québec, 12 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent inc. (TSX : AYA; NASDAQ : AYA) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction ont été élus administrateurs d’Aya lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») tenue aujourd’hui.

Un total de 72,780,231 actions ordinaires, représentant 50,77% des actions ordinaires émises et en circulation d’Aya à la date de clôture des registres, étaient représentées en personne ou par procuration lors de l’assemblée.

Les résultats détaillés sont les suivants :

Candidat au poste d’administrateur Votes pour % pour Votes contre % contre Yves Bonin 65 703 881 99,94%

37 376 0,06%

John Burzynski 65 722 913 99,97%

18 344 0,03%

Yves Grou 61 073 113 92,90%

4 668 142 7,10%

Ghislane Guedira 61 669 638 93,81%

4 071 619 6,19%

Benoit La Salle 58 450 478 88,91%

7 290 779 11,09%

Eloïse Martin 63 459 815 96,53%

2 281 440 3,47%

Krystal Ramsden 65 684 250 99,91%

57 007 0,09%

Annie Torkia Lagacé 65 713 943 99,96%

27 314 0,04%





La résolution visant à nommer KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeurs de la Société pour l’exercice en cours et à autoriser le conseil d’administration à fixer leur rémunération a été approuvée :

Votes pour: 72 709 627 (99,90%)

Votes contre: 70,604 (0.10%)

La résolution consultative visant à appuyer notre approche en matière de rémunération des dirigeants, telle que divulguée dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction d’Aya, a été approuvée :

Votes pour: 62 291 846 (94,75%)

Votes contre: 3 449 411 (5,25%)

« Nous sommes heureux d’accueillir Mme Ghislane Guedira à titre de présidente du conseil d’administration. Ghislane apporte une vaste expertise financière, une connaissance approfondie du milieu des affaires marocain ainsi qu’une solide expérience de leadership qui guideront Aya dans sa prochaine phase de croissance. Sa nomination marque également une étape importante pour Aya, les femmes représentant désormais 50 % des membres de notre conseil d’administration », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction.

« Au nom du conseil d’administration et de l’équipe de direction, je tiens à remercier sincèrement deux administrateurs de longue date, M. Robert Taub et le Dr Jürgen Hambrecht. Leur leadership, leurs conseils et leur engagement ont joué un rôle déterminant dans la transformation d’Aya, et nous leur sommes reconnaissants pour leurs nombreuses contributions à la Société au fil des ans. »

À propos d’Aya Or & Argent inc.

Aya Or & Argent est une société minière canadienne de métaux précieux solidement implantée au Maroc et active tout au long de la chaîne de valeur minière. La Société a établi une valeur record d’exploration grâce à une approche systématique, axée sur la technologie et les données, et se concentre sur l’expansion de sa base de ressources et de son portefeuille de terrains le long de la faille de l’Anti-Atlas, l’une des régions les plus riches en ressources géologiques, sous-explorées et favorables à l’exploitation minière d’Afrique.

Aya exploite Zgounder, une rare mine exclusivement d’argent, et produit de l’argent doré à partir de sa nouvelle installation de traitement. Les projets de croissance d’Aya comprennent le projet polymétallique de Boumadine, où des études de faisabilité sont en cours. Le projet couvre une vaste zone minéralisée et présente un important potentiel d’exploration.

Dirigée par une équipe chevronnée de professionnels de l’exploitation minière, Aya est guidée par une vision d’exploitation minière responsable et s’engage à offrir une valeur durable aux actionnaires, aux employés et aux communautés où se trouvent ses installations.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web d’Aya à l'adresse www.ayagoldsilver.com.

Ou communiquer avec

Benoit La Salle, FCPA, MBA

Président et chef de la direction

benoit.lasalle@ayagoldsilver.com

Alex Ball

Vice-président, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs alex.ball@ayagoldsilver.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » ou de « l’information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et d’autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs sont inclus afin de fournir de l’information sur les attentes, les estimations et les projections actuelles de la direction concernant la croissance future et les perspectives commerciales d’Aya (y compris le moment et la mise en valeur des gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres occasions à la date du présent communiqué de presse.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques inclus dans ce communiqué de presse, concernant la stratégie, les activités futures, les évaluations techniques, les perspectives, les plans et les objectifs de la direction de la Société sont des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes. Dans la mesure du possible, des termes comme « viser », « anticiper », « supposer », « croire », « estimer », « s’attendre à », « objectif », « prévision », « avoir l’intention de », « plan », « potentiel », « stratégie », « cible » et d’autres expressions semblables ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse portent notamment sur le potentiel de mise en valeur et d’expansion des actifs miniers de la Société, y compris les efforts qu’elle déploie pour accroître ses ressources minérales et élargir son portefeuille de terrains le long de la faille de l’Anti-Atlas; le potentiel de nouvelles découvertes à Boumadine; l’achèvement prévu de l’étude de faisabilité de Boumadine; ainsi que l’engagement de la Société à exercer ses activités minières de façon responsable et à créer une valeur durable pour les actionnaires, les employés et les communautés où se trouvent ses installations.

L’information prospective est fondée sur certaines hypothèses et d’autres facteurs importants qui, s’ils sont faux, pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement des résultats, des rendements ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par cette information ou ces énoncés. Rien ne garantit que cette information ou ces énoncés se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles repose l’information prospective de la Société comprennent, sans s’y limiter, des hypothèses relatives aux activités de mise en valeur et d’exploration et à la capacité de la Société à mettre en œuvre ses plans. Les lecteurs sont priés de noter que la liste ci-dessus n’est pas exhaustive et ne présente pas la totalité des facteurs et des hypothèses qui pourraient avoir été utilisés.

Les énoncés prospectifs sont également assujettis à des risques et à des incertitudes se rapportant aux activités de la Société, lesquels pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Les risques et les incertitudes sont décrits plus en détail dans l’analyse détaillée des risques qui figure dans la notice annuelle et le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposés sur SEDAR+ et sur EDGAR. Cette analyse est intégrée par renvoi dans le présent communiqué de presse et permet de mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités commerciales et l’exploitation de la Société.

Bien que la Société estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu’elle ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner des actions, des événements ou résultats différents de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs peuvent entraîner des actions, des événements ou résultats différents de ceux prévus, estimés ou envisagés. Il n’est pas garanti que l’information prospective se révélera exacte, étant donné que les résultats effectivement obtenus et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux qui sont prévus dans celle-ci. Ces risques ne sont donc pas exhaustifs, mais il convient de les examiner attentivement. Si l’un ou l’autre de ces risques ou incertitudes se concrétisait, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs figurant aux présentes. En raison des risques, des incertitudes et des hypothèses qui sont inhérents aux énoncés prospectifs, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont présentés dans le but d’aider les investisseurs à comprendre les plans d’affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société et pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes ne sont valables qu’à cette date. La Société rejette toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements à venir ou autre, à moins que la loi ne l’exige. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.