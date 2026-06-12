Aramis Group - Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 12 juin 2026

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Aramis Group annonce ce jour avoir déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel relatif au premier semestre 2026, clos au 31 mars 2026.

Le rapport financier semestriel 2026 d’Aramis Group est disponible sur le site Internet de la société www.aramis.group, à la rubrique « Investisseurs / Information réglementée ».

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À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis 25 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

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